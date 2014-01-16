LG iki yeni G2 renk seçeneğini resmi olarak duyurdu





Hafta başında altın renkli G2 versiyonunu Tayvan'da satışa sunan LG, dün de resmi olarak yeni renk seçeneklerini lanse etti.





LG'nin altın ve kırmızı renk seçenekleri Çin'in yeni yıl kutlamaları şerefine hazırlandı ve sınırlı sayıda üretilecek. Modellerin arka tarafı dolgulu bir tasarıma sahip olmuş. Böylece parmakların kayması engelleniyor. Bunun haricinde versiyonların donanım özellikleri orijinal modelden farklı değil.





LG G2'nin yeni versiyonları haftasonu Singapur'da satışa sunulacak. Satış fiyatlarında da bir değişiklik yok. Ardından yeni yıl için Çin'de piyasaya sürülecek. Ancak versiyonların global pazarlara ne zaman çıkacağı konusunda bir bilgi yok.

LG G2 modelinde hatırlanacağı üzere 5.2 inçlik Full HD IPS+ ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM, OIS destekli 13MP çözünürlükte arka kamera gibi özellikler yer almaktaydı.

http://www.phonearena.com/news/Two-new-colors-for-the-LG-G2-officially-announced-by-LG-Red-and-Gold_id51449