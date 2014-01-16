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LG iki yeni G2 renk seçeneğini resmi olarak duyurdu

5 yıl
6,9b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG iki yeni G2 renk seçeneğini resmi olarak duyurdu

Hafta başında altın renkli G2 versiyonunu Tayvan'da satışa sunan LG, dün de resmi olarak yeni renk seçeneklerini lanse etti.

LG'nin altın ve kırmızı renk seçenekleri Çin'in yeni yıl kutlamaları şerefine hazırlandı ve sınırlı sayıda üretilecek. Modellerin arka tarafı dolgulu bir tasarıma sahip olmuş. Böylece parmakların kayması engelleniyor. Bunun haricinde versiyonların donanım özellikleri orijinal modelden farklı değil.

LG G2'nin yeni versiyonları haftasonu Singapur'da satışa sunulacak. Satış fiyatlarında da bir değişiklik yok. Ardından yeni yıl için Çin'de piyasaya sürülecek. Ancak versiyonların global pazarlara ne zaman çıkacağı konusunda bir bilgi yok. 
LG G2 modelinde hatırlanacağı üzere 5.2 inçlik Full HD IPS+ ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM, OIS destekli 13MP çözünürlükte arka kamera gibi özellikler yer almaktaydı.

http://www.phonearena.com/news/Two-new-colors-for-the-LG-G2-officially-announced-by-LG-Red-and-Gold_id51449 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ayaz1309 5 yıl en beğenilen
böyle sonradan renk çıkarmazlar mı deli ediyolar insanı
telefonu daha kargodan almamışken gerii mi göndersem
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şazenuş 5 yıl
Bir zamanlar kırmızı dell streak vardi.ne cihazdi be .
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benv3kendim 5 yıl
Renk çıkaracağına güncelleme çıkar..
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EuroAsia 5 yıl
Kırmızı TRye gelsin böbreğimi satar alırım
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HectorBarbossa 5 yıl
Kırmızı çok iyi..
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okan_cehapelioglu 5 yıl
kırmızı iyi gibi
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n.emre 5 yıl
o kırmızı hiç olmamış gibi ama diğer renge bayıldım
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sangreal_1905 5 yıl
şu altın renkli kasa birde yekbare aluminyum olsaydı öfff varya :D
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freudunpiposu 5 yıl
Tasarım bence iyi değil. Hem plastik hemde arka yüzey berbat. Çerçeve bakımından estetik evet ama arkadaki o bombe ve kalitesiz yüzey samsung'un kalitesizliğini hissetiriyor.
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acura07 5 yıl freudunpiposu





zammmmzunnng derken noldu
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cübbeli gandalf 5 yıl
kirmizi hos duruyor ama altin rengi için aynisini diyemem
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Master_Evil 5 yıl
kırmızı tercih edilebilir
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lestet 5 yıl
en güzeli yine siyahı
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