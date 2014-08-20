LG, kablosuz destekli Music Flow ses sistemini duyurdu





Yaklaşan IFA 2014 fuarı için hazırlıklarına devam eden LG, fuarda sergileyeceği ürünlerini daha öncesinden yavaş yavaş resmiyete kavuşturmaya başladı. Sırada bir ses sitemi var.





Music Flow adını taşıyan ses sistemi birbirinden ayrılabilen parçalardan oluşuyor ve kablosuz bir ses barı da setin içerisine eklenmiş. LG yeni sistemi ile kablosuz müzik akışı için alternatif çözümler arayan tüketicileri hedefleyecek.





Sistem içerisinde yer alan parçalar H3, H5 ve H7 hoparlör, HS6 kablosuz ses barı, R1 network köprüsü şeklinde sıralanıyor. Music Flow Player uygulaması sayesinde herhangi bir parçayı hoparlörlerden herhangi birisine aktarabiliyorsunuz.





Uygulama ayrıca evdeki internet bağlantılı herhangi bir cihazda bulunan parçalardan otomatik olarak oynatma lstesi oluşturabiliyor veya parça önerileri yapabiliyor. Sistemin Spotify, Deezer, Napster ve TuneIn uygulamalarına da desteği mevcut.





LG'nin Line ile yaptığı işbirliği kapsamında bağlantılı cihazlara uygulama üzerinden komutlar gönderebiliyorsunuz. HomeChat adındaki bu teknoloji Music Flow tarafından da destekleniyor. NFC bağlantısı sayesinde tek bir dokunuşla müzik çalmaya başlayabiliyorsunuz. Auto Music Play özelliği ise sisteme bağlı akıllı telefonunuz yakına geldiğinde otomatik olarak müzik çalmaya başlıyor. LG yeni ses sisteminin detaylarını fuarda paylaşacak.

http://www.pocket-lint.com/news/130426-lg-says-pah-to-sonos-with-its-own-all-new-music-flow-speaker-system