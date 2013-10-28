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LG, kavisli tasarıma sahip yeni model G Flex'e resmiyet kazandırdı

5 yıl
3,3b
1
73
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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LG, kavisli tasarıma sahip yeni model G Flex'e resmiyet kazandırdı
LG, bugüne kadar pek çok söylentiye konu olan yeni modeli G Flex'e resmiyet kazandırdı.
Kavisli tasarımıyla piyasadaki rakipleri arasından sıyrılan G Flex; 160.5 mm uzunluğunda, 81.6 mm genişliğinde, 7.9 mm ile 8.7 mm arasında değişen kalınlıklarda ve yaklaşık 177 gram ağırlığında üretilmiş. Peki kavisli tasarım neden dolayı tercih edilmiş? Kavisli tasarımlar ne gibi avantajlar sunuyor? LG cephesinden gelen açıklamalara göre, bu tasarım konuşma esnasında daha iyi ergonomi sağladığı gibi kullanıcı deneyimini farklı bir boyuta taşıyor. (Örn: Video izlerken veya oyun oynarken kavisli ekranın oluşturduğu algı) G Flex'in dikkat çeken yönlerinden bir diğeri ise kendi kendini onarabilmesi. Daha açık bir ifadeyle G Flex'in arka kapağında kullanılan kaplama sayesinde küçük çaplı çizikler kendi kendine yok oluyor.
G Flex'in, 6-inç büyüklüğündeki dokunmatik kapasitif ekranıyla bir akıllı telefondan ziyade phablet profili çizdiğini söylemek mümkün. OLED teknolojisini kullanan kavisli dokunmatik ekran, önceki söylentilerin aksine 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde değil, 1280 x 720 piksel (HD) çözünürlüğünde geliştirilmiş durumda. LG'nin kullanıcı arayüzü üzerinde Android 4.2.2 ''Jelly Bean'' işletim sistemini çalıştıran G Flex, 2.26 GHz saat hızında görev yapan dört çekirdekli Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 yongada sistem çözümünden, 450 MHz saat hızında görev yapan Adreno 330 grafik işlem biriminden ve 2 GB LP-DDR3 RAM'den güç alıyor. 
32 GB'lık eMMC dahili depolama alanına ve microSD kart girişine yer verilen akıllı cihazın ön yüzüne 2.1 megapiksel çözünürlüğünde kamera; arka yüzüne ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera konumlandırılmış. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0 ve NFC (Near Field Communication) gibi güncel teknolojilere ev sahipliği yapan akıllı cihaz, ayrıca Hi-Fi (24 bit / 192 kHz) düzeyinde ses kalitesi iddiası taşıyor.
Son olarak 3.500 mAh kapasiteli kavisli bataryayla donatılan G Flex'in önümüzdeki aydan itibaren anavatanı Güney Kore'de boy göstermesi bekleniyor. Akıllı cihazın, Güney Kore sınırları dışına çıkıp çıkmayacağı ise henüz netlik kazanmış değil. 
LG, kavisli tasarıma sahip yeni model G Flex'e resmiyet kazandırdı

http://www.engadget.com/2013/10/27/lg-g-flex/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz
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idris 5 yıl en beğenilen
Büyük ekran, 720p çözünürlük, 3500 mah batarya, Snapdragon 800, MicroSD girişi de var.
Olmuş bu.
1 Yanıt Yanıtla +35
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Ryzen 5 yıl
tam popodaki cebe koymalık.

1 Yanıt Yanıtla +18
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depeche35 5 yıl
Popo ergonomisine göre dizayn edilmiş tabiki.
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gs_tutkunu 5 yıl
Gereksiz bi telefon. Daha önce HTC V modelinde yamukluk denendi ama tutmadı. Kimse masaya koyduğunda sağa sola sallanan bi telefona para vermez. Yamuk işler peşinde koşmayı bırakın da şu telefonlara adam akıllı batarya koyun.
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deneme_programı 5 yıl
Samsung gibi kazmaca kavislememiş bunu daha cok sevdim :D
Bi de kasa saglam olcak popoya koyup oturacaksin falan :D
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join 5 yıl
Samsung tasarımından daha iyi olmuş. Samsung ekranı bükecem diye farklı şekilde bükmüş. Bunun elde duruşu çok daha şık olur.
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akbirkurt 5 yıl
Dünyanın ilk yamuk telefonu.
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cnr_kfks 5 yıl
Ya LG şunlarla uğraşacağına güncelleme ver !
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Istanbullu Einstein 5 yıl
o_o
LG kendini aşıyor...
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Cem 5 yıl
Şimdi bu kavisli tasarım ne işe yarıyor, yenilik mi yaptı LG. Esnek ekranları çıkarsınlar da rahatlayalım yoksa daha çok yamuk yumuk telefon görürüz.
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fth-bsky 5 yıl
göt cebine uygun telefondur diye reklam yapıp satsa türkiyede satış rekoru kırar bu telefon
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Akstrev 5 yıl
azsussan
Ulkemize gelirse note3 çöp olur. Lg samsungu tv sektorunde nasil ezdiyse akilli telefonlarda da ezer. Samsungun parlak donemleri sona eriyor. Tipki osmanli gibi.

Nick ile uyumlu hareketi yapsan, Osmanlı gibi samsung yada x bir marka çöp olmaz. Zira Osmanlı hala çökmüş olsaydı, Ülken olmazdı. Hala Osmanlı ruhu canlanmasın diye, bazı ara karıştırıcıları araya sokuyorlar görddüğün üzere.
Media süper çalışıyor süper.
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Miyamoto Musashi 5 yıl
Bence saçmalık ve göreceksiniz çıktığı gibi birden bire yok olacak.
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SıradanÇinkoKarbonPil 5 yıl
özellikleri ve şekli çok çok güzel olmuş yamukluk dışında
bu yamuk ekranlar bir bana gereksiz geliyo heralde
ekran çok büyük olsa anlarım hani içe doğru kavisli olunca daha rahat izleniyo falan diyede 6 inç de neyin dikkati kaybolacak avuç kadar ekranda
telefonun kendide esnek olana kadar bana göre saçma
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