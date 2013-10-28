LG, kavisli tasarıma sahip yeni model G Flex'e resmiyet kazandırdı

LG, bugüne kadar pek çok söylentiye konu olan yeni modeli G Flex'e resmiyet kazandırdı.



Kavisli tasarımıyla piyasadaki rakipleri arasından sıyrılan G Flex; 160.5 mm uzunluğunda, 81.6 mm genişliğinde, 7.9 mm ile 8.7 mm arasında değişen kalınlıklarda ve yaklaşık 177 gram ağırlığında üretilmiş. Peki kavisli tasarım neden dolayı tercih edilmiş? Kavisli tasarımlar ne gibi avantajlar sunuyor? LG cephesinden gelen açıklamalara göre, bu tasarım konuşma esnasında daha iyi ergonomi sağladığı gibi kullanıcı deneyimini farklı bir boyuta taşıyor. (Örn: Video izlerken veya oyun oynarken kavisli ekranın oluşturduğu algı) G Flex'in dikkat çeken yönlerinden bir diğeri ise kendi kendini onarabilmesi. Daha açık bir ifadeyle G Flex'in arka kapağında kullanılan kaplama sayesinde küçük çaplı çizikler kendi kendine yok oluyor.



G Flex'in, 6-inç büyüklüğündeki dokunmatik kapasitif ekranıyla bir akıllı telefondan ziyade phablet profili çizdiğini söylemek mümkün. OLED teknolojisini kullanan kavisli dokunmatik ekran, önceki söylentilerin aksine 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde değil, 1280 x 720 piksel (HD) çözünürlüğünde geliştirilmiş durumda. LG'nin kullanıcı arayüzü üzerinde Android 4.2.2 ''Jelly Bean'' işletim sistemini çalıştıran G Flex, 2.26 GHz saat hızında görev yapan dört çekirdekli Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 yongada sistem çözümünden, 450 MHz saat hızında görev yapan Adreno 330 grafik işlem biriminden ve 2 GB LP-DDR3 RAM'den güç alıyor.



32 GB'lık eMMC dahili depolama alanına ve microSD kart girişine yer verilen akıllı cihazın ön yüzüne 2.1 megapiksel çözünürlüğünde kamera; arka yüzüne ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera konumlandırılmış. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0 ve NFC (Near Field Communication) gibi güncel teknolojilere ev sahipliği yapan akıllı cihaz, ayrıca Hi-Fi (24 bit / 192 kHz) düzeyinde ses kalitesi iddiası taşıyor.

Son olarak 3.500 mAh kapasiteli kavisli bataryayla donatılan G Flex'in önümüzdeki aydan itibaren anavatanı Güney Kore'de boy göstermesi bekleniyor. Akıllı cihazın, Güney Kore sınırları dışına çıkıp çıkmayacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

http://www.engadget.com/2013/10/27/lg-g-flex/?ncid=rss_truncated