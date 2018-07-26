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LG mobil bölümü kayıplardan kurtulamadı

LG V35, LG G7 ThinQ, LG Q7 gibi dikkat çekici telefonları piyasaya sürse de bir türlü tüketici ilgisini yakalayamayan LG mobil bölümü zarar etmekten kurtulamadı.
10 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarına beğenilen ürünler sunsa da LG mobil bölümü bir türlü kendisini kurtaracak çıkışı yapabilmiş değil. Holding genelinde kar elde edilse de mobil bölümün zararı yüksek rakamlara ulaşmayı engelliyor.

Kayıplara devam
 

Yılın ikinci çeyreğine ait raporlara göre LG mobil bölümü toplamda 1.92 milyar dolar gelir elde ederken 172 milyon dolar zarar açıkladı. Bir önceki çeyrek 2 milyar dolar gelir ve 127 milyon dolar zarar açıklanmıştı.

Ayrıca Bkz. "Yeni MacBook Pro’ların ısınma sorununa yama geldi"

Yıl bazında LG telefonlarının satışı düşmeye devam ediyor. Firma yıl sonuna kadar düşüş beklentisini uzattı. Özellikle Latin Amerika kıtasında tüketicilerin paralarını biriktirerek daha üst seviye telefonlara yönelmesi düşüşte etkili.

Firma ayrıca amiral gemi segmentinde de kendisine fazla alan açamayacağını tahmin ediyor. Bu tarafta da devlerin yanı sıra Çinli üreticilerin rekabet işleri zorlaştırmış durumda. LG V40, LG V35, LG G7, LG Q7 gibi mevcut veya gelecek modeller rekabette etkili olamayacak.

Mobil bölüm haricinde firma büyük bir kazanç elde etti. Toplamda elde edilen gelir 13.9 milyar dolar olurken yıl bazında yüzde 3.2 artış yaşandı. Net gelir ise 715 milyon dolar ile yüzde 16 civarında bir yükseliş yaşadı. Bu bölümlerin yıl sonuna kadar karlılığını artırması bekleniyor.

 

https://www.androidheadlines.com/2018/07/lgs-phone-unit-still-bleeding-money-loses-172m-in-q2-2018.html Yorum Yaz
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3qzotix 10 ay en beğenilen odmrhsr
F/p olsa bile zor. Arka arkaya 3 4 sıkıntılı seri çıkardılar. Benim gibi LG'yi bilenler kesinlikle bulaşmaz.
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crazy585858 10 ay
Şu LG nin mobil bölümünün yönetimi bana verilsin 2 sene içinde ilk 3 içine sokmassam adam değilim. Bu kadar aptal yönetim olamaz.. adamlar batmak için çalışıyor adeta.
Şu LG nin mobil bölümünün yönetimi bana verilsin 2 sene içinde ilk 3 içine sokmassam adam değilim. Bu kadar aptal yönetim olamaz.. adamlar batmak için çalışıyor...
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mert1907 10 ay
Şimdi bi kaç şey yazıcam koskoca şirket yöneticilerinden daha mı fazla biliyorsun olacak ama görünüyor ki koskoca yöneticiler kullanıcıların isteklerini anlamıyorlar.
1- Fiyatı belirli bir seviye de tutacaksın. F/P olacaksın.
2- Kronik sorunların olmaması için elinden geleni yapacaksın. O kadar tecrüben var Çinliler kadar olamıyor musun?
3- Akıma kapılmayacaksın çentik vs. Özgün olacaksın, tasarım konusun da kendine özgü olacaksın.
4- Teknik servisin kaliteli olacak.
5- Rakiplerinden ayrılan özelliklerin olacak ya da yazılım konusun da farklılaşacaksın. Ses konusun da LG iyi bir firma ama yetmiyor demek ki.
6- En önemlisi kaybettiğin güveni bir şekilde tekrar kazanacaksın ki bunun yolu da ilk madde den yani fiyat performans dan geçiyor.
Şimdi bi kaç şey yazıcam koskoca şirket yöneticilerinden daha mı fazla biliyorsun olacak ama görünüyor ki koskoca yöneticiler kullanıcıların isteklerini anlamıy...
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ByAdmin 9 ay
Beter olsunlar batsınlar, G6 ya daha oreoyu veremediler, sallayıp duruyorlar.
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DH Misafiri 9 ay
Bunların telefonları beş para etmiyor hele servisleri beş para etmiyor Sakın bir dah LG marka telefon Kimse almasın hayatının yanlışını yapar 20 iş günü geçti Halil halen telefon serviste
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PeYLeR. 9 ay
Bir ara v30+ almaya niyetlendim. Deneyimlemek için cihazı aramaya başladım.
Hiçbiryerde bulamadım. Lg premium shoplarda bile yok. internet sitelerindeki cihazı bulabileceğiniz yerler diye belirtilen adreslerin pekçoğuna gittim bulamadım. Müşteri hizmetlerini aradım onlarda kesin şurda satılıyor diyemediler internet sitelerine yönlendirdiler.
Daha satış aşamasında ürünlerini bile pazarlayamayan bir firmanın satış sonrası desteği nasıl olur kim bilir.
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DH Misafiri 10 ay
Teknik servisimiz rezalet özellikle Perpa defalarca yazmama ve sorunların çözümü yle ilgili yazı yazmama rağmen bı tek telefonu niye LG den aldın gibi cezalandırma dıkları kaldi. LG 5 di telefonum 7ayda 6 kez servise gönderdim android 7gecijce şarj dayanmaz oldu kama donma bootloop Erden isim silme gibi sorunlar vardı LG önce sattığı malın arkasında duracak ondan sonra aglamiycak servis ve fiyat politikamız degistrceksin perpaya antlaşmanın bozcaksin adam gibi bir şirket vasıtasıyla LG ti Türkiye pazarını sokcaksin o günden beri evime LG yazan hiç bir elektronik eşyayı eve sokmuyorum bn verdiğim parayı perpaya ve LG ye hakkımı helal etmiyorum 2sininde bin yerinden çıksın ben hakkımı helal etmiyorum ey Perpa senin vurdumduymazlık yüzünden ilgisizliğinden yüzünden sanki LG niye aldın gibi cezalandırmak istedin ondan sonra zarar ettim sen benle önce helallesmen lazım ben perpaya LG yüzde hakkımı helal etmiyorum benim adımı aldiniz
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DH Misafiri 10 ay
Benim gibi servisten çıkmayan biri bir daha LG alır mı? 20 günde 3 kez anakart 1 kez bataryası değişen bir V10 um var. LG ile iletişime geçip durumu anlattım. İlgi alaka malesef sıfır. Müşteri hizmetleri yapabilecekleri bir şey olmadığını, Tüketici hakem heyetine başvurmamı söyledi. Düşünebiliyor musunuz dalga geçer gibi beni yönlendiriyorlar.
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Conqueror26 10 ay
Hem G2'im hem G3'üm anakart arızası verdi ve yaptıramadım da evde çöp oldular duruyorlar. Bi daha alır mıyım? Ucuz da değil bi de.
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mladenbmv 10 ay
gidip 5000 tl ye tlf satarsa batar ayrıca son model tlf bile batarya 3000 lik.lg g4 var anakart ekran herşey değişti.ama pili resmen sömürüyor tlf.keşke g5+6 çıkarcaklarına lg 4 kasasını kullanıp g5+6 daki işlemciyi koysalardı.elde tutuş ekran bütünlüğü çok güzel g4 ayrıca kamerasıda iyi.artık fiyat performans a oynaması gerek.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Türbülans Havayolları A.Ş 10 ay mladenbmv
Senin paran degersiz ise lg ne yapsin
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crazy585858 10 ay
Şu LG nin mobil bölümünün yönetimi bana verilsin 2 sene içinde ilk 3 içine sokmassam adam değilim. Bu kadar aptal yönetim olamaz.. adamlar batmak için çalışıyor adeta.
Yanıtla +9
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odmrhsr 10 ay
Bu saatten sonra Yapılacak en mantıklı iş, G2 de olduğu gibi fiyat performansa oynamaktır. 500 küsür dolara amiral gemisi çıkartırlarsa Honor, Xiaomi, ve OnePlus'ın bütün pazar payını kapabilirler.
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3qzotix 10 ay odmrhsr
F/p olsa bile zor. Arka arkaya 3 4 sıkıntılı seri çıkardılar. Benim gibi LG'yi bilenler kesinlikle bulaşmaz.
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odmrhsr 10 ay
LG zaten hiç bir zaman lider bir firma olamadı telefon sektöründe. G2 ve G3'ü insanlar rakiplerden 150 dolar daha ucuz diye aldılar.
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