LG mobil bölümü kayıplardan kurtulamadı

Akıllı telefon pazarına beğenilen ürünler sunsa da LG mobil bölümü bir türlü kendisini kurtaracak çıkışı yapabilmiş değil. Holding genelinde kar elde edilse de mobil bölümün zararı yüksek rakamlara ulaşmayı engelliyor.

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Yılın ikinci çeyreğine ait raporlara göre LG mobil bölümü toplamda 1.92 milyar dolar gelir elde ederken 172 milyon dolar zarar açıkladı. Bir önceki çeyrek 2 milyar dolar gelir ve 127 milyon dolar zarar açıklanmıştı.

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Yıl bazında LG telefonlarının satışı düşmeye devam ediyor. Firma yıl sonuna kadar düşüş beklentisini uzattı. Özellikle Latin Amerika kıtasında tüketicilerin paralarını biriktirerek daha üst seviye telefonlara yönelmesi düşüşte etkili.

Firma ayrıca amiral gemi segmentinde de kendisine fazla alan açamayacağını tahmin ediyor. Bu tarafta da devlerin yanı sıra Çinli üreticilerin rekabet işleri zorlaştırmış durumda. LG V40, LG V35, LG G7, LG Q7 gibi mevcut veya gelecek modeller rekabette etkili olamayacak.

Mobil bölüm haricinde firma büyük bir kazanç elde etti. Toplamda elde edilen gelir 13.9 milyar dolar olurken yıl bazında yüzde 3.2 artış yaşandı. Net gelir ise 715 milyon dolar ile yüzde 16 civarında bir yükseliş yaşadı. Bu bölümlerin yıl sonuna kadar karlılığını artırması bekleniyor.