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LG'nin ilk 5G'li telefonunun ismi ve fiyatı ortaya çıktı

LG, ilk 5G özellikli akıllı telefonunu 2019 Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacağını açıklamıştı. Akıllı telefonun hangi isimle lanse edileceği ve fiyat etiketi ortaya çıktı.
3 ay
3,9b
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Bu yıl tüm önde gelen üreticiler 5G'li telefonlarını duyurmak için bir yarış içerisinde olacaklar. Piyasanın en önemli markaları 5G özellikli premium telefonlarını piyasaya sürmek için tam gaz çalışıyor.
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Bunlardan biri olan LG, ilk 5G'li telefonunun Şubat ayında 2019 Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) tanıtılacağını doğruladı. Ancak şirket beklenildiği gibi yaklaşmakta olan amiral gemisi ile ilgili başka hiçbir detay paylaşmadı.

Mart ayında piyasada olacak

ETNews tarafından yayınlanan yeni bir rapor LG'nin yakında tanıtacağı 5G'li telefon ile ilgili birkaç ayrıntıyı ortaya çıkardı. Raporda, cihazın LG V50 ThinQ 5G olarak duyurulacağı belirtiliyor. Evet yanlış okumadınız telefonun tam olarak bu isimle lanse edileceği söyleniyor.
Şüphesiz ki böylesine uzun isme sahip bir cihazı pazarlamak kolay olmayacak. Akıllı telefonun Şubat ayında resmiyet kazanması ve Mart ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. LG V50 ThinQ 5G ilk etapta Güney Kore'de 1165 ila 1354 dolar arasında bir fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

https://www.gizchina.com/2019/01/29/lgs-5g-flagship-might-be-called-lg-v50-thinq-5g/ Yorum Yaz
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crazy585858 3 ay en beğenilen
LG V50 GhostinQ - BootLoopinQ -Screen BurninQ
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interwap 3 ay
LG V50 ThinQ 5G
1165 ila 1354 dolar
Fiyatta isimde birbirinden berbat.
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WaylandIZMIR 3 ay
LG sen git TV sat. Orada iş yaparsın
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06keskin06 3 ay
TÜRKİYE gelecekmi bu ürün?
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crazy585858 3 ay en beğenilen
LG V50 GhostinQ - BootLoopinQ -Screen BurninQ
1 Yanıt Yanıtla +7
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renega 3 ay crazy585858
samsung note bomb ? ;)
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borukuzen 3 ay
Lg eskiden en büyük 3. ya da 4. telefon üreticisiydi. Şu an esamesi okunmaz hale gelmeye başladı.
Aslında Lg'nin satışlarını ciddi anlamda arttıracak bir yöntem var ama Lg ne yazık ki bunun farkında değil.
Lg ürünleri ilk çıktığında yüksek fiyatla çıktıktan bir kaç ay sonra fiyatı düşürmeye başlıyor.
Öyle yapmaktansa baştan düşük açıklasa rakiplerinin çıkış fiyatıyla ciddi fiyat-Performans oranı oluşturmuş ve Türkiye satışları artmış olurdu.
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edirneli86 3 ay borukuzen
G2 satış stratejisini yapan planlayan uygulayan ekip herhalde LG bünyesinden kovuldu ki aynı mantıkla devam edemediler.
Yada oltayı tek seferde attılar baktılar insanlar çok takılıyor direk ağ atalım daha çok olsunlar dediler ama ters tepti.
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WaylandIZMIR 3 ay
LG sen git TV sat. Orada iş yaparsın
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interwap 3 ay WaylandIZMIR
Onda da webten film izlerken bellek yetersiz uyarısı ile sayfayı kapatıyor.
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interwap 3 ay
LG V50 ThinQ 5G
1165 ila 1354 dolar
Fiyatta isimde birbirinden berbat.
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AtiMX4 3 ay
Berbat bir fiyatlandırma.
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