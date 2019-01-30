LG'nin ilk 5G'li telefonunun ismi ve fiyatı ortaya çıktı

Bu yıl tüm önde gelen üreticiler 5G'li telefonlarını duyurmak için bir yarış içerisinde olacaklar. Piyasanın en önemli markaları 5G özellikli premium telefonlarını piyasaya sürmek için tam gaz çalışıyor.

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Bunlardan biri olan LG, ilk 5G'li telefonunun Şubat ayında 2019 Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) tanıtılacağını doğruladı. Ancak şirket beklenildiği gibi yaklaşmakta olan amiral gemisi ile ilgili başka hiçbir detay paylaşmadı.

Mart ayında piyasada olacak

ETNews tarafından yayınlanan yeni bir rapor LG'nin yakında tanıtacağı 5G'li telefon ile ilgili birkaç ayrıntıyı ortaya çıkardı. Raporda, cihazın LG V50 ThinQ 5G olarak duyurulacağı belirtiliyor. Evet yanlış okumadınız telefonun tam olarak bu isimle lanse edileceği söyleniyor.

Şüphesiz ki böylesine uzun isme sahip bir cihazı pazarlamak kolay olmayacak. Akıllı telefonun Şubat ayında resmiyet kazanması ve Mart ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. LG V50 ThinQ 5G ilk etapta Güney Kore'de 1165 ila 1354 dolar arasında bir fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

https://www.gizchina.com/2019/01/29/lgs-5g-flagship-might-be-called-lg-v50-thinq-5g/