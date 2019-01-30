OLED ekran üretimini artırmayı planlayan Sharp, Apple'dan sipariş almayı umuyor

Foxconn’un bünyesinde yer alan Sharp, OLED ekran paneli üretimini artıracak. Şirket yeni nesil iPhone'lar için OLED ekran tedarikçisi olmayı umuyor. Daha önceki raporlar, Apple'ın 2020'de üretilecek tüm iPhone'larda OLED ekran teknolojisi kullanmayı planladığını ileri sürülmüştü. Cupertinolu şirket şu anda hem LCD hem de OLED ekranlı telefon satıyor.

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Bununla birlikte, OLED ekranların gittikçe daha fazla popülerlik kazanmasıyla birçok panel tedarikçisi OLED panel üretimini artırmaya odaklandı. Raporlara göre, BOE ve Tianma Microelectronics gibi büyük Çinli üreticiler de OLED panel üretimini artırmayı planlayanlar arasında.

OLED ekranlı orta sınıf telefonlar geliyor

Listede ayrıca, Lianhe Technology, Qijing Optoelectronics, Shan State Technology ve Nanmao Technology gibi diğer ismi az duyulmuş şirketler de var. Akıllı telefon üreticilerinin, popülaritesi nedeniyle önümüzdeki dönemde OLED ekranlı birçok orta sınıf telefon çıkarması bekleniyor. Yani önümüzdeki dönemde bu ekran teknolojisine sahip telefon sayısı daha da artacak.

https://www.gizchina.com/2019/01/28/sharp-increases-production-expecting-to-supply-oled-screens-to-apple/