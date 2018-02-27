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LG, "tam boy çerçevesiz ekran" patenti aldı

LG'nin aldığı son patent, boydan boya ekran teknolojisinin yakında hayatımıza gireceğini gösteriyor. Patente göre LG, ahize için ayrılan küçük çentiğin dışında ön yüzü tamamen ekranla kaplayacak.
1 yıl
3,5b
1
12
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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LG,
Tam Boyutta Gör

Günümüz akıllı telefonlarında ince çerçeveli tasarım anlayışı moda olmuş durumda. Bazı akıllı telefon üreticileri, çerçeveleri inceltmek için çentikli tasarıma geçti. Ön yüzde ekrana ayrılan alanın artması için parmak izi okuyucuları arka bölüme yerleştirdiler ya da tamamen kaldırdılar. Peki bu trend nereye kadar gidecek? LG’nin aldığı patent, bir sonraki akımın çerçevelerin tamamen ortadan kaldırılacağını gösteriyor.

LG’nin aldığı patent, firmanın tam boy ekran üretimi hazırlığında olduğunu gösteriyor. Patent görsellerine baktığımızda sadece ahize için ayrılan bir boşluğun olduğunu, geri kalan kısmın tamamen ekrandan oluştuğunu görüyoruz.

Vivo Apex görseli

LG’nin patentini aldığı tam boy ekran, çentikli ekranlara göre daha mantıklı görünüyor. Çentikli tasarımlara göre görüntü kaybı minimuma indirilecek. Alınan patentte fiziksel ölçüler yazmıyor. Çizim görüntülerine baktığımızda ekrandaki boş bölgeye ahize ve bir takım sensörlerin sığacağını söyleyebiliriz. Ancak o bölgeye ön kameranın yerleştirilmesi pek mümkün durmuyor.


MWC 2018’de sergilenen konsept telefon Vivo Apex, LG’nin patentini aldığı teknolojiye benzer şekilde çerçevesiz bir ekrana sahip. Üstelik ekranda herhangi bir çentik ya da boş bölge de bulunmuyor. Vivo Apex'in ön kamerası, telefonun üst kenarına Mazda farları gibi gizlenmiş. Kamera uygulaması açıldığı zaman kamera yuvası yukarı doğru kalkıyor. Parmak izi okuyucu da ekrana entegre edilmiş. Vivo Apex, sahip olduğu teknolojiler ile gelecek neslin öncüsü olacak gibi duruyor. Ön yüzün tamamen ekrana ayrıldığı telefonlar, ilerleyen yıllarda hayatımızın bir parçası haline gelecek.


http://link.kipris.or.kr/link/main/sharePage_EN.jsp?reg_key=gaXejDaQeuOtyJld32oYgA==&APPLNO=3020170045292&DS_SEQ=M001 Yorum Yaz
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If you my star 1 yıl en beğenilen
Ghost screen de patente dahil mi?
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swat882 1 yıl
Çıkarılabilir pil olursa, o kadar soruna rağmen yine lg alabilirim
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carloska 1 yıl
bi gerçek telefon üreticileri var birde pastadan pay kapmaya çalışanlar..
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TekstilciSase 1 yıl
Ula on kamera merde peki ?
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MS4343 1 yıl
Önde çerçeve kalmayınca tüm modeller birbirine benziyor.
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redoracle 1 yıl
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Tony Stark'ın telefonuna az kalmış.
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drjacob 1 yıl
bu sene görürüz o zaman inş. böyle bir cihaz
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Whippoorwill 1 yıl
Bu konuda Sony en iyisini yapıyor.
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If you my star 1 yıl en beğenilen
Ghost screen de patente dahil mi?
1 Yanıt Yanıtla +22
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byaahmet 1 yıl If you my star
If you my star
Ghost screen de patente dahil mi?

Gercekten süper oldu.Almışlar mı acaba
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Escapetolife 1 yıl
Ekran çevçeve orancıları güzel bir gelecek bekliyor.
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esmerbuyucu 1 yıl
Piyasada Vivo Apex'ten başka çerçevesiz cihaz yok sayılır. Vivo Apex'te de hala alt çerçeveler var.
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stalker(1979) 1 yıl esmerbuyucu
Çentik olmasındansa böyle küçük alt çerçeveye razıyım. Vivo Apex 2'de onu da inceltirler. 2019'da ön yüzü tamamen ekran olan telefonu görürüz gibi hadi bakalım
Ekran kasa yüzdesini yüzde 99 yapsınlar da telefon görelim

Alın size apex 2

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swat882 1 yıl
Çıkarılabilir pil olursa, o kadar soruna rağmen yine lg alabilirim
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lg, ekran ve
5 etiket daha ekran teknolojleri patent Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Yusuf Akbaş
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