LG, "tam boy çerçevesiz ekran" patenti aldı

Tam Boyutta Gör

Günümüz akıllı telefonlarında ince çerçeveli tasarım anlayışı moda olmuş durumda. Bazı akıllı telefon üreticileri, çerçeveleri inceltmek için çentikli tasarıma geçti. Ön yüzde ekrana ayrılan alanın artması için parmak izi okuyucuları arka bölüme yerleştirdiler ya da tamamen kaldırdılar. Peki bu trend nereye kadar gidecek? LG’nin aldığı patent, bir sonraki akımın çerçevelerin tamamen ortadan kaldırılacağını gösteriyor.

LG’nin aldığı patent, firmanın tam boy ekran üretimi hazırlığında olduğunu gösteriyor. Patent görsellerine baktığımızda sadece ahize için ayrılan bir boşluğun olduğunu, geri kalan kısmın tamamen ekrandan oluştuğunu görüyoruz.

Vivo Apex görseli

LG’nin patentini aldığı tam boy ekran, çentikli ekranlara göre daha mantıklı görünüyor. Çentikli tasarımlara göre görüntü kaybı minimuma indirilecek. Alınan patentte fiziksel ölçüler yazmıyor. Çizim görüntülerine baktığımızda ekrandaki boş bölgeye ahize ve bir takım sensörlerin sığacağını söyleyebiliriz. Ancak o bölgeye ön kameranın yerleştirilmesi pek mümkün durmuyor.





MWC 2018’de sergilenen konsept telefon Vivo Apex, LG’nin patentini aldığı teknolojiye benzer şekilde çerçevesiz bir ekrana sahip. Üstelik ekranda herhangi bir çentik ya da boş bölge de bulunmuyor. Vivo Apex'in ön kamerası, telefonun üst kenarına Mazda farları gibi gizlenmiş. Kamera uygulaması açıldığı zaman kamera yuvası yukarı doğru kalkıyor. Parmak izi okuyucu da ekrana entegre edilmiş. Vivo Apex, sahip olduğu teknolojiler ile gelecek neslin öncüsü olacak gibi duruyor. Ön yüzün tamamen ekrana ayrıldığı telefonlar, ilerleyen yıllarda hayatımızın bir parçası haline gelecek.

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