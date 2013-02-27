LG ve Huawei'ın FireFox işletim sistemli modelleri görüntülendi

Alcatel ile ZTE, Mobil Dünya Kongresi'de, Firefox işletim sistemli ilk çözümlerine resmiyet kazandırırken; LG ile Huawei, akıllı telefonlarını sadece camekân ardında sergilemeyi tercih etmiş.



Etkinlikteki görevlilerin, akıllı telefonların teknik özelliklerine ve çıkış tarihlerine yönelik sorulan soruları yanıtsız bıraktığı belirtiliyor. Öte yandan, Alcatel One Touch Fire ve ZTE Open arasında yer alan LG modelinin ekran boyutu 3.5-inç'ten daha büyük görünüyor. Yani yakın zamanda daha üst seviye teknik özellikler sunan modellerle karşılaşabiliriz.

HTML5 tabanlı mobil uygulamalara ve Firefox Marketplace isimli bir uygulama mağazasına sahip olan Firefox işletim sisteminin şimdiden pazara farklı bir renk katacağı düşünülüyor.



http://reviews.cnet.com/8301-13970_7-57571364-78/lg-and-huawei-firefox-phones-spotted-at-mwc/