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LG ve Huawei'ın FireFox işletim sistemli modelleri görüntülendi

6 yıl
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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LG ve Huawei'ın FireFox işletim sistemli modelleri görüntülendi
Alcatel ile ZTE, Mobil Dünya Kongresi'de, Firefox işletim sistemli ilk çözümlerine resmiyet kazandırırken; LG ile Huawei, akıllı telefonlarını sadece camekân ardında sergilemeyi tercih etmiş.
Etkinlikteki görevlilerin, akıllı telefonların teknik özelliklerine ve çıkış tarihlerine yönelik sorulan soruları yanıtsız bıraktığı belirtiliyor. Öte yandan, Alcatel One Touch Fire ve ZTE Open arasında yer alan LG modelinin ekran boyutu 3.5-inç'ten daha büyük görünüyor. Yani yakın zamanda daha üst seviye teknik özellikler sunan modellerle karşılaşabiliriz. 
HTML5 tabanlı mobil uygulamalara ve Firefox Marketplace isimli bir uygulama mağazasına sahip olan Firefox işletim sisteminin şimdiden pazara farklı bir renk katacağı düşünülüyor.
LG ve Huawei'ın FireFox işletim sistemli modelleri görüntülendi

http://reviews.cnet.com/8301-13970_7-57571364-78/lg-and-huawei-firefox-phones-spotted-at-mwc/ Yorum Yaz
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kenai 6 yıl
Yüklüce para verilen bu cep telefonlarında sadece bir işletim sisteminin olması cok kötü, şimdilik sadece nexus serilerine Ubuntu da yuklenebiliyor. Kullanıcıların en az iki tercih haklarının olması gerekiyor, kendi düşünceme gore.
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1OOOOOO 6 yıl
koskoca gugıl adam gibi yapamamış firefox kim işletim sistemi kim ubuntudan umudum var ama
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Rekabet artsın pazar gelişsin de tüketicinin yüzü gülsün
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JohnLord 6 yıl
Bence tutar htc one x için görmüştüm bi yerde çıkarmışlar :D ama stabil değilmiş geliştirilirse firefox os a geçerim
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carter 6 yıl
Rekabet güzeldir, tutar mı tutmaz mı orası bilinmez ancak kullanıcıları memnun edecek durumlar ortaya çıkabilir.
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KaleyDeskop 6 yıl
1 model üreticekler dahası olmaz kanımca eğer androidde bir sorun çıkarsa google ile üreticiler arasında yedek olarak bu işletim sistemine ürün üreticekler
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AERN 6 yıl
Rekabet artıyor. Daha mı stabil acaba.
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