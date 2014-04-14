LG yeni amiral gemi modelinde 2K ekran kullanacağını doğruladı





LG'nin yeni amiral gemi modeli G3 ile ilgili sızıntılar giderek yoğunlaşırken, arada da firmanın resmi teyitleri gündeme geliyor. Bu kez teyit ekran çözünürlüğü ile ilgili.





LG G3 modelinin 2560x1440 piksel yani 2K veya QHD olarak ifade edilen çözünürlük ile geleceği bir süredir tüm iddiaların ve sızıntıların odak noktasını oluşturuyor. Engadget'e bilgi veren LG yetkilileri de G2'nin devam modelinde 2K çözünürlük kullanılacağını doğruladı. Bunun dışında isim dahil herhangi bir detay verilmedi.





2K ekran çözünürlükleri giderek yükselen bir trend. Daha önce Oppo ve Vivo kendi 2K ekranlı akıllı telefonlarını lanse etmişti. Oppo ise Find 7a modelini global olarak ön siparişe sundu. Bununla birlikte sadece Sony, Samsung, HTC gibi dev oyuncuları hesaba katarsak LG G3 ilk 2K ekranlı akıllı telefon olacak.





Bunun dışında LG G3 modelinde olması beklenen özellikler ise 5.5 inçlik boyut, Snapdragon 800/Snapdragon 801 yongaseti, daha güçlü bir batarya, 3GB RAM, 13MP çözünürlükte OIS destekli kamera, microSD desteği şeklinde sıralanıyor. LG G3 modelinin yaz aylarında satışa sunulacağı tahmin ediliyor.