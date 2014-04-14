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LG yeni amiral gemi modelinde 2K ekran kullanacağını doğruladı

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG yeni amiral gemi modelinde 2K ekran kullanacağını doğruladı

LG'nin yeni amiral gemi modeli G3 ile ilgili sızıntılar giderek yoğunlaşırken, arada da firmanın resmi teyitleri gündeme geliyor. Bu kez teyit ekran çözünürlüğü ile ilgili.

LG G3 modelinin 2560x1440 piksel yani 2K veya QHD olarak ifade edilen çözünürlük ile geleceği bir süredir tüm iddiaların ve sızıntıların odak noktasını oluşturuyor. Engadget'e bilgi veren LG yetkilileri de G2'nin devam modelinde 2K çözünürlük kullanılacağını doğruladı. Bunun dışında isim dahil herhangi bir detay verilmedi.

2K ekran çözünürlükleri giderek yükselen bir trend. Daha önce Oppo ve Vivo kendi 2K ekranlı akıllı telefonlarını lanse etmişti. Oppo ise Find 7a modelini global olarak ön siparişe sundu. Bununla birlikte sadece Sony, Samsung, HTC gibi dev oyuncuları hesaba katarsak LG G3 ilk 2K ekranlı akıllı telefon olacak.

Bunun dışında LG G3 modelinde olması beklenen özellikler ise 5.5 inçlik boyut, Snapdragon 800/Snapdragon 801 yongaseti, daha güçlü bir batarya, 3GB RAM, 13MP çözünürlükte OIS destekli kamera, microSD desteği şeklinde sıralanıyor. LG G3 modelinin yaz aylarında satışa sunulacağı tahmin ediliyor. 

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mehmedaltair 5 yıl en beğenilen
Yazık ettiler sidik yarışı uğruna
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Guhong01 5 yıl
İyi bari, elf gözlerim full hd nin piksellerini görmeye başlamişti tamda...
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hsyn_hksvr 5 yıl
hah icim rahatladi ya full hd kullanacak diye ödüm kopuyodu
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bkaakco 5 yıl
Benim laptop 1600 x 900 noluyor arkadaş yavaş.
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XrDr 5 yıl
LG g2 aldığım günden beri memnunum LG hakikaten harika bir telefon yapmış iyi ki iphone 5 ı sattım diyorum her seferinde
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ALTINBAŞAK 5 yıl
s800 yada 801 ile gelirse yazik olur.tam da g3 almaya karar vermisken :(
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CooL_ROMEO 5 yıl
G3 çıksada G2 biraz daha ucuzlasa
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depeche35 5 yıl
Oppo find7 2K ekranla üretildi. Testlerde 801AC iyi iş çıkardığını bir sürü yerde okudum
Belkide yetecektir !
Ne dersiniz ?
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TIRPAN 5 yıl
Arkadaş ne çok biliyorsunuz ya
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FIRAT_G_ 5 yıl
800-801 değil 805 falan kullansalar bari. Adamların yerinde olsam 720p ekrana 805 işlemci 4 gb ram koyardım. 5-6 yıl kimsenin başka telefona tenezzül etmemesini sağlardım. Bunlar ne yapmaya çalışıyorlar anlamış değilim.
1 Yanıt Yanıtla
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acura07 5 yıl FIRAT_G_
FIRAT_G_
800-801 değil 805 falan kullansalar bari. Adamların yerinde olsam 720p ekrana 805 işlemci 4 gb ram koyardım. 5-6 yıl kimsenin başka telefona tenezzül etmemesini sağlardım. Bunlar ne yapmaya çalışıyorlar anlamış değilim.

5 6 sene kullanicaksin eee firmalar ne saticak senede 300 350m dan fazla cihaz satiliyor bu dongude olmak istiyorlar.

Tabiki o cihaz ciksin uzun omurlu kullanalim ama hic bir firma yapmaz bunu
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DH Misafiri 5 yıl
ya arkadaşlar lg yazılımı/donanım ve fiyat açısından piyasanın en avantajlı ürünlerini üretiyor. neden bahsediyoruz. samsung s5 bir sene önce tanıtılmış lg g2 ile neredeyse aynı işlemciyle üretildi ve 2200 liradan satılıyor. sony ha keza. htc zaten işlemci konusunda iddalı bile değil. yapmayın. bu ve benzer markalar desteklenirse diğer markaları kullanan arkadaşlarda aynı ürünler için daha fazla para ödemezler.
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akare+bkare=ckare 5 yıl
Kore'nin suyu mu kafa yapıyor anlamadım.
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Mustang__TR 5 yıl
Şu ekran çözünürlüğü yarışı yerine batarya tarafında iyileştirmeler yapılsa çok daha iyi olur.
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Corporal 5 yıl
LG G3 akar. Bu seneye damgasını vuracak inancım yüksek.
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