LG, yeni amiral gemisinde kullanacağı panel teknolojisinin ipuçlarını verdi

LG'nin 4 çekirdekli S4 Pro APQ8064 işlemci ve Adreno 320 grafik birimine yer vereceği ortaya çıkan yeni amiral gemisinde 4.7 inçlik 720p ekrana yer vereceği tahmin ediliyordu.





Ancak firma yeni amiral gemisinde çok daha gelişmiş bir panel teknolojisi ve farklı bir çözünürlüğe yer vereceğini duyurdu.





Firmadan yapılan açıklamaya göre LG Electronics, LG Chem, LG Display, LG Innotek yan firmaları, bu yeni canavarı geliştirmek için biraraya geldi. Firmalar kendi bünyelerindeki en önemli teknolojileri ve yenilikleri, akıllı telefon pazarına yeni bir standart getirmek için masaya getirdi.





Modelin en dikkat çekici kısmı kullanılan panel teknolojisi olacak. Bu sayede daha parlak ve daha ince bir ekran, cihazın daha az enerji tüketmesini sağlayacak.





LG Chem firmasının katkı yaptığı batarya teknolojisi, en iyi durumda 500 şarja kadar ömrü olan standart telefon bataryalarından farklı olarak yüzde 60 daha verimli olacak ve 800 şarja kadar imkan tanıyacak.





LG Display'in katkı yaptığı panel teknolojisi ise AMOLED ekranlardan daha net görüntü veren ve daha az batarya harcayan True HD IPS+ olarak şekillenmiş. Yeni ekran tam beyaz renkte 470 nit parlaklığa erişebiliyor ve yüzde 70 daha az enerji tüketiyor. Model 1280 x 768 piksel çözünürlük sunuyor ve 320ppi değerine ulaşıyor. AMOLED ekranlardaki gibi ekran ısınması da meydana gelmiyor.





LG Innotek ise G2 Touch Hybrid Display adındaki dokunmatik teknolojisini geliştirdi. Bu teknoloji standart dokunmatik ekranlardaki dokunmatik panel ve LCD paneli biraraya getirerek yekpare bir gövde ortaya çıkarıyor. Böylece yüzde 30 daha ince bir panel ve daha hassas bir dokunmatik deneyim elde ediliyor.





LG, tüketicilere en iyi mobil tecrübesini yaşatmayı amaçlıyor. Açıklamalara göre teknoloji olarak rakiplerinin oldukça ilerisinde görünen yeni amiral gemisi model tüketicileri oldukça heyecanlandıracaktır.