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LG, yeni amiral gemisinde kullanacağı panel teknolojisinin ipuçlarını verdi

6 yıl
3,2b
1
48
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG'nin 4 çekirdekli S4 Pro APQ8064 işlemci ve Adreno 320 grafik birimine yer vereceği ortaya çıkan yeni amiral gemisinde 4.7 inçlik 720p ekrana yer vereceği tahmin ediliyordu.

Ancak firma yeni amiral gemisinde çok daha gelişmiş bir panel teknolojisi ve farklı bir çözünürlüğe yer vereceğini duyurdu.

Firmadan yapılan açıklamaya göre LG Electronics, LG Chem, LG Display, LG Innotek yan firmaları, bu yeni canavarı geliştirmek için biraraya geldi. Firmalar kendi bünyelerindeki en önemli teknolojileri ve yenilikleri, akıllı telefon pazarına yeni bir standart getirmek için masaya getirdi.

Modelin en dikkat çekici kısmı kullanılan panel teknolojisi olacak. Bu sayede daha parlak ve daha ince bir ekran, cihazın daha az enerji tüketmesini sağlayacak.

LG Chem firmasının katkı yaptığı batarya teknolojisi, en iyi durumda 500 şarja kadar ömrü olan standart telefon bataryalarından farklı olarak yüzde 60 daha verimli olacak ve 800 şarja kadar imkan tanıyacak.

LG Display'in katkı yaptığı panel teknolojisi ise AMOLED ekranlardan daha net görüntü veren ve daha az batarya harcayan True HD IPS+ olarak şekillenmiş. Yeni ekran tam beyaz renkte 470 nit parlaklığa erişebiliyor ve yüzde 70 daha az enerji tüketiyor. Model 1280 x 768 piksel çözünürlük sunuyor ve 320ppi değerine ulaşıyor. AMOLED ekranlardaki gibi ekran ısınması da meydana gelmiyor.  

LG Innotek ise G2 Touch Hybrid Display adındaki dokunmatik teknolojisini geliştirdi. Bu teknoloji standart dokunmatik ekranlardaki dokunmatik panel ve LCD paneli biraraya getirerek yekpare bir gövde ortaya çıkarıyor. Böylece yüzde 30 daha ince bir panel ve daha hassas bir dokunmatik deneyim elde ediliyor.

LG, tüketicilere en iyi mobil tecrübesini yaşatmayı amaçlıyor. Açıklamalara göre teknoloji olarak rakiplerinin oldukça ilerisinde görünen yeni amiral gemisi model tüketicileri oldukça heyecanlandıracaktır.


http://www.lgnewsroom.com/newsroom/contents_main.php?category=6&product_code=1&product_type=1&post_index=2381 Yorum Yaz
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OvernightSensation 6 yıl en beğenilen
Panellerde LG Samsung'dan önde bu bir gerçek telefon sektöründe. Süper Amoled diye uydurulan sadece siyah'ı tam veren bir panel ips kadar gerçekçi olamaz. S3'de One'x deki panelin ve RGB dizilimi kullansaydı Samsung daha iyi olabilirdi. Yok pentile az enerji harcıyormuş felan fistan. Zaten değiştirilebilir batarya koyuyorsun ne diye pentile koyuyorsun anlamıyorum. Parlaklık parlaklık diyorlar LG Nova'daki parlaklık kimsede yoktu ama rağbet görmedi nedense?
Panellerde LG Samsung'dan önde bu bir gerçek telefon sektöründe. Süper Amoled diye uydurulan sadece siyah'ı tam veren bir panel ips kadar gerçekçi olamaz. S3'de...
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musti198080 6 yıl
lg urunleri kalitelidir diyen arkadaslara sonuna kadar katiliyorum.urunlerinin gerek tasarimi gerek malzeme kalitesi olsun gercekten iyi.....yazilim konusunda afalladilar orasi dogru.... samsungda ondan asagi kalmaz . cok fazla model cikartip yazilimsal zaafini kapatiyor. (samsungun) 5-6 cihaz cikarip 2 sine ics verip digerlerine vermedigini dusunun bayaa goze batar.simdi napiyor 50 cihaz cikartip 2 sine 3 une guncelleme veriyor....s2 ve note disinda hangi 2.3.6 telefonuna ics geldi soyleyebilirmisiniz??!!...adamlarin(ulkemizde satilan) yeni modellerinin tamami ( s3 ve nexus haric) hala 2.3.6 li cikiyor daha ne lg si ...bakin samsung konularina herkes ics bekliyor
isin ozu samsungda lg den asagi kalmaz..

lg urunleri kalitelidir diyen arkadaslara sonuna kadar katiliyorum.urunlerinin gerek tasarimi gerek malzeme kalitesi olsun gercekten iyi.....yazilim konusunda ...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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1 Avatar
nurettinaz 6 yıl
lg sen böyle şeylerle haber ol. Bırak telefon sektörünü insanları üzme, mutlu et.
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DH Misafiri 6 yıl
Ben youtube bu true ıps ile hd super amoled karşılaştırmasın baktım.TRUE IPS aşırı bir şekilde görüntüde fark yaşanıyor.Yani true ıps de bu kadar fark yasanıyorsa bilemiyorum true ıps+ nasıl bir fark yaratır.Hem de adreno 320 gpusuyla oyunlar artık görsel bir şölen havasında geçicek gibi geliyor.Hem ne kadar geç yazılım versede yinede ben lg den vazgeçmem...
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AAT.BH 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Ben youtube bu true ıps ile hd super amoled karşılaştırmasın baktım.TRUE IPS aşırı bir şekilde görüntüde fark yaşanıyor.Yani true ıps de bu kadar fark yasanıyorsa bilemiyorum true ıps+ nasıl bir fark yaratır.Hem de adreno 320 gpusuyla oyunlar artık görsel bir şölen havasında geçicek gibi geliyor.Hem ne kadar geç yazılım versede yinede ben lg den vazgeçmem...



Lg nin televizyonlarıda bi harika hele sinema tv diye bi ürün çıkarmış sıfır çerçeveli mükemmel ötesi bişey.
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musti198080 6 yıl
lg urunleri kalitelidir diyen arkadaslara sonuna kadar katiliyorum.urunlerinin gerek tasarimi gerek malzeme kalitesi olsun gercekten iyi.....yazilim konusunda afalladilar orasi dogru.... samsungda ondan asagi kalmaz . cok fazla model cikartip yazilimsal zaafini kapatiyor. (samsungun) 5-6 cihaz cikarip 2 sine ics verip digerlerine vermedigini dusunun bayaa goze batar.simdi napiyor 50 cihaz cikartip 2 sine 3 une guncelleme veriyor....s2 ve note disinda hangi 2.3.6 telefonuna ics geldi soyleyebilirmisiniz??!!...adamlarin(ulkemizde satilan) yeni modellerinin tamami ( s3 ve nexus haric) hala 2.3.6 li cikiyor daha ne lg si ...bakin samsung konularina herkes ics bekliyor
isin ozu samsungda lg den asagi kalmaz..

1 Yanıt Yanıtla +4
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kartal90 6 yıl
benim anlamadığım konu telefona güncelleme çıkarmak bu kadar zor iş mi.yeniden yazılım yazmıyorlar sonuçta olan yazılımı cihaza portlayıp stabil hale getiriyorlar.xda'da falan amatör kullanıcılar bile bunu yaparken koskoca dünya şirketleri mi bunu başaramıyo.yazılım geliştiricilerine sahip imkanları neredeyse sınırsız yaptıkları donanım ürettikleri teknoloji ortada ama gelgelelim ki cihaza yazılım portlayamıyorlar veya ayları buluyor yazılım işi benim komiğime gidiyor açıkcası.bu da mı satış taktiği acaba?
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enaz3posta 6 yıl musti198080
musti198080
lg urunleri kalitelidir diyen arkadaslara sonuna kadar katiliyorum.urunlerinin gerek tasarimi gerek malzeme kalitesi olsun gercekten iyi.....yazilim konusunda afalladilar orasi dogru.... samsungda ondan asagi kalmaz . cok fazla model cikartip yazilimsal zaafini kapatiyor. (samsungun) 5-6 cihaz cikarip 2 sine ics verip digerlerine vermedigini dusunun bayaa goze batar.simdi napiyor 50 cihaz cikartip 2 sine 3 une guncelleme veriyor....s2 ve note disinda hangi 2.3.6 telefonuna ics geldi soyleyebilirmisiniz??!!...adamlarin(ulkemizde satilan) yeni modellerinin tamami ( s3 ve nexus haric) hala 2.3.6 li cikiyor daha ne lg si ...bakin samsung konularina herkes ics bekliyor
isin ozu samsungda lg den asagi kalmaz..



Ben soyliyim sana galaxy r ye verdi ics yi.samsung sozunde duruyo en azindan lg verdigi sozu tutmadi dansoz gibi kivirip durdu.
Guncelkeme isteyenler nexuslari beklesin yada amiral gemisi modelleri tercih etsin.adam gidiyo 500 600 tl ye telefon aliyo sonra guncelleme guncelleme diyo.yahu hangi kafadasiniz siz.

Kisacasi s2 ye jelly bean guncellemesi vericek olan samsung ile daha yeni gingerbread guncellemesi veren lgyi yazilim konusunda karsilastirmayin
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bushways444 6 yıl
mavi ve yesilin daha yogun kuvvetli olabilcegi bir foto dusunemiyorum. amoled ekranda hic bir lcd yada ips de olmadigi kadar gozalici gorunuyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ilelebet 6 yıl
Lg yeni teknolojiler geliştirsin, uretsin. Çeşidin çok oluşu her zaman biz son kullanıcılara yarar.
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huseyincarnege 6 yıl
bu LG de haybiye telefon yapıyo daha gecen lg optemus x4 e baktım kameresı kötü geldi bana ekran kaliteside
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himmet_dal 6 yıl
Harbi harbi tas gibi kac kere dustu tik demedi ama yazilim 0 kimse elestirmesin ne guncellendi ne baska bi hayri oldu opt 3dye bol bol hayalet cagri bol bol reset yedi telefonum kullandigim 1 yildir artik ne lg ne android gozum gormuyor egriye egri dogruya dogru arayan kisileri gostermedikten sonra isterse evliya olsun...
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Lepanto 6 yıl
Bu cihazı büyük bir merakla bekliyorum, son dönemlerdeki ciddi manada en meraklandığım telefon diyebilirim. Ciddi bir kusuru olmaz ve fiyatı da uçuk olmaz ise mutlaka alacağım, yazılım desteği elbet gelecektir geç de olsa.

Yazılım desteği konusunda eleştiriler haksız demiyorum, ancak eleştiren arkadaşlar bir de şu yazacaklarımı okurlarsa sevinirim, ben de eleştiriyordum aslında hala eleştiriyorum ancak artık daha farklı bir açıdan bakıyorum, belki benimle aynı fikri paylaşanlar olur. Şuanki Optimus 4X'in stock hali bile batarya performansının düşük olması dışında sorunsuz, ne lag var ne de kayda değer bir bug. Zaten telefon çıktığından beri sanıyorum 2 veya 3 ufak güncellemeyle gerekli şeyleri düzelttiler. Yani büyük güncellemeye hemen ihtiyaç yok, LG'nin sorunu da güncellemeleri geç vermesi zaten, rakipleri 4.1 verirken şuan 4.0 veriyorlar eski nesil telefonlarına. Stock halinde sorun yoksa güncelleme öncelikli değildir telefonda bana göre. 4X'in şuanki hali bile sorunsuzken, LG'nin bu kadar üzerine düştüğü bir cihazın ilk etaptaki yazılımının sorunlu olacağını sanmıyorum, o yüzden dediğim gibi yazılım kısmını kafama takmadan alabilirim bu telefonu. Umarım tasarımı ortaya çıkan resimlerdekinden daha güzel olur. Bir de ekranının 1280*720 olması daha iyi olacaktır diye düşünüyorum, 16:9 oranının dışına çıkılmasının gereksiz olduğunu düşünüyorum.

Kimseyle tartışmaya girmek istemiyorum, tartışma yaratıcı cevaplar verilmezse sevinirim. Yazılım kısmındaki görüşlerim belirttiğim gibi, elbette destek istenilen düzeyde değil, daha iyisi olmalı. Ancak LG yazılım dışında donanım, sağlamlık vb. konularda iyi ve kaliteli cihazlar üretip, rakiplerinden daha ucuz fiyatlara sunuyor. Bu bir imkan aslında, sırf yazılım desteği istenilen düzeyde değil diye kestirip atmamak gerektiğini düşünüyorum, tabi kendi açımdan.

Saygılarımla.

Düzenleme sebebi: Yazım.
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FRAPS 6 yıl
Darkaura@ ne içtiysem bizde söyle , amilde ekran kullanırken arka planı hep siyah yapıyordum sırf şarj dayansın diye... Bir süre sonra içim karardı . Şimdi ips LCD kullaniyorum oh be dünya varmış :))) Samsungun dandik ekrani benden uzak Dursun
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E_Aydin35 6 yıl
Sonuçta he rfirma kendi potansiyelinin sınırında yapabildiğinin en iyisini kendi cihazına entegre eder ilk önce, buna verilebilecek en iyi örneklerden biri;
Samsung Exnyos 4(en güçlü işlemcisi)ilk önce en iyisi olan S3'e verdi..
Ve LG'nin çalışmalarından ve vaad ettiklerinden anlaşılıyorki, gerçekten panel teknolojisine verdiği önemin meyvelerini toplıyıcak ve bu segmentde en iyisini sunucak..
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kartal90 6 yıl
en çok merak ettiğim alet note 2 ile birlikte.şu IFA2012 başlasa da görsek artık
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DH Misafiri 6 yıl
Keşke bu özellikleri optimus nexus olarak verse :) Böylece yazılım yönündeki dezavantajı da yok olur ve tam alınası bir telefon çıkar ortaya.
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