LG yeni bir amiral gemi serisi daha hazırlıyor

Haber Editörü
Geçen yıla kadar ürün gamında G serisi ve G Pro serisi amiral gemi modellerini bulunduran LG, G2 modelinin gördüğü ilgi üzerine G3 modeline ağırlık vermeye karar vermiş ve G Pro serisini ikinci nesilde sonlandırmıştı. Bu yıl herhangi bir G Pro modeli beklenmezken firma sürpriz bir açıklama yaptı.
LG Mobile patfornu Cho Jun-ho yaptığı açıklamada yılın ikinci yarısında yeni bir üst seviye akıllı telefon tanıtmak istediklerini ve bu cihazın G serisinin üzerinde konumlanacağını bildirdi. Modelin fiyatı ise 819$ civarında olacak.
Akla ilk gelen G Pro serisinin geri dönmesi ihtimali olsa da LG muhtemelen Galaxy Note serisine rakip tamamen farklı bir seri üzerinde çalışıyor. G Pen isim hakkının tescil edilmiş olması da yeni serinin gelişmiş ekran kalemi özellikleri ile geleceğinin işareti olabilir.
Bu yıl satışlarda yüzde 20 artış hedefleyen LG, anlaşılan rakiplerinin Z3-Z3 Compact veya Galaxy S-Galaxy Note eşleşmesine benzer bir şekilde iki amiral gemi modeli ile yoluna devam edecek. Yeni model ile ilgili detayların IFA 2015 fuarına doğru netleşmesi bekleniyor.
http://www.phonearena.com/news/LG-to-devise-new-flagship-smartphone-positioned-above-the-LG-G4---could-the-G-Pro-series-make-a-return_id66816 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
aç köpek apple fiyat artırdı diye htc samsung aynı yola hemen gitti şimdi lg kaçırırmı bunu sanki az kazanıyorlar
bizim gibi ülkelerde vergisi tl usd euro dengesi aracı karı bunlar eklenince 3000 tl telefon oluyor artık yuhhh denilir bu duruma
tüketiciler artık bunları dizginlemek için tepki vermezlerse 1000 usd/euro yaparlar bunlar
1.Çıkarılabilir batarya
2.2k ekran yeter de artar hatta fhd olmalı
3.Olmaz ise olmaz msd kart en az 128 gb destekli
M9 ve S6 daha pahalı
Şikayetciyiz LG G2 kullanıcılar kulübü
Verdi ya kardeşim d802lere de yakinda gelicek iste sabret. Boş boş yorumlar yapma. Erken gelseydi söylenirdiniz ama yok reset atiyor yok sarji az gidiyor. Hazir degil demekki anlayamiyor musun bunu.
Hazir olmadan gelse daha mi iyi olur
Geç olsunda hatalı olmasın kardeş