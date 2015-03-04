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LG yeni bir amiral gemi serisi daha hazırlıyor

4 yıl
2,6b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG yeni bir amiral gemi serisi daha hazırlıyor

Geçen yıla kadar ürün gamında G serisi ve G Pro serisi amiral gemi modellerini bulunduran LG, G2 modelinin gördüğü ilgi üzerine G3 modeline ağırlık vermeye karar vermiş ve G Pro serisini ikinci nesilde sonlandırmıştı. Bu yıl herhangi bir G Pro modeli beklenmezken firma sürpriz bir açıklama yaptı.
LG Mobile patfornu Cho Jun-ho yaptığı açıklamada yılın ikinci yarısında yeni bir üst seviye akıllı telefon tanıtmak istediklerini ve bu cihazın G serisinin üzerinde konumlanacağını bildirdi. Modelin fiyatı ise 819$ civarında olacak.
Akla ilk gelen G Pro serisinin geri dönmesi ihtimali olsa da LG muhtemelen Galaxy Note serisine rakip tamamen farklı bir seri üzerinde çalışıyor. G Pen isim hakkının tescil edilmiş olması da yeni serinin gelişmiş ekran kalemi özellikleri ile geleceğinin işareti olabilir.
Bu yıl satışlarda yüzde 20 artış hedefleyen LG, anlaşılan rakiplerinin Z3-Z3 Compact veya Galaxy S-Galaxy Note eşleşmesine benzer bir şekilde iki amiral gemi modeli ile yoluna devam edecek. Yeni model ile ilgili detayların IFA 2015 fuarına doğru netleşmesi bekleniyor.



http://www.phonearena.com/news/LG-to-devise-new-flagship-smartphone-positioned-above-the-LG-G4---could-the-G-Pro-series-make-a-return_id66816 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Rakip gelmesi güzel olur Note'a
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beter.böcek 4 yıl
Bahsedilen fiyatlarla %20 bayagi bi zor,lg pazar payini g2 ile arttirdi g3 ile kaybetti bir bakima,isi zor bu sene.
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okan_cehapelioglu 4 yıl
yuh o fiyat ne
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AskN0More 4 yıl
ekranı pişmesinde lg g2 gibi. Budnan onceki telefonumdu ve iki arkadasımda daha aynı problemı yaratti. Emin değilim incelemedim ama g3 te de bazı sıkıntılar var diye biliyorum. Çözüm bul su ısınmaya artık lg
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ounomaus 4 yıl
lg fiyat performans üstüne odaklı gidiyorlardı ilkbaşta ama 820 usd görünce artık işin boku çıktı ya arkadaş üretim tesisleri var adamların zaten bir çok bileşeni dışarıdan almıyorlar maliyet ne istenilen fiyat ne?
aç köpek apple fiyat artırdı diye htc samsung aynı yola hemen gitti şimdi lg kaçırırmı bunu sanki az kazanıyorlar
bizim gibi ülkelerde vergisi tl usd euro dengesi aracı karı bunlar eklenince 3000 tl telefon oluyor artık yuhhh denilir bu duruma
tüketiciler artık bunları dizginlemek için tepki vermezlerse 1000 usd/euro yaparlar bunlar
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kucukyenici 4 yıl
HTC ve Samsung'un üst seviye telefonları çok pahalı. Fiyat olarak Iphone'la yarışır durumdalar. LG G4 makul ücretle piyasaya sürülürse pazar payını iyice arttırır kanaatindeyim.
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AKINCI_ 4 yıl
G4 önceki modellerden ekran çerçeve darlığını ileri taşıyarak gelse bile patlama yapar tabiki
1.Çıkarılabilir batarya
2.2k ekran yeter de artar hatta fhd olmalı
3.Olmaz ise olmaz msd kart en az 128 gb destekli
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Fenomenon 4 yıl
o fiyata iş yapması imkansız.
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Elsa 4 yıl Fenomenon
Fenomenon
o fiyata iş yapması imkansız.

M9 ve S6 daha pahalı
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Guest423434424 4 yıl
Sen önce çıkarmış olduğun amiral gemi G2 modeline bi lolipop ver.
Şikayetciyiz LG G2 kullanıcılar kulübü
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unique5555 4 yıl Guest423434424
BSC Haber Editörü

Sen önce çıkarmış olduğun amiral gemi G2 modeline bi lolipop ver.
Şikayetciyiz LG G2 kullanıcılar kulübü


Verdi ya kardeşim d802lere de yakinda gelicek iste sabret. Boş boş yorumlar yapma. Erken gelseydi söylenirdiniz ama yok reset atiyor yok sarji az gidiyor. Hazir degil demekki anlayamiyor musun bunu.
Hazir olmadan gelse daha mi iyi olur
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matmuhendisi 4 yıl Guest423434424
BSC Haber Editörü
Sen önce çıkarmış olduğun amiral gemi G2 modeline bi lolipop ver.
Şikayetciyiz LG G2 kullanıcılar kulübü


Geç olsunda hatalı olmasın kardeş
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