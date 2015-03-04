LG yeni bir amiral gemi serisi daha hazırlıyor





Geçen yıla kadar ürün gamında G serisi ve G Pro serisi amiral gemi modellerini bulunduran LG, G2 modelinin gördüğü ilgi üzerine G3 modeline ağırlık vermeye karar vermiş ve G Pro serisini ikinci nesilde sonlandırmıştı. Bu yıl herhangi bir G Pro modeli beklenmezken firma sürpriz bir açıklama yaptı.

LG Mobile patfornu Cho Jun-ho yaptığı açıklamada yılın ikinci yarısında yeni bir üst seviye akıllı telefon tanıtmak istediklerini ve bu cihazın G serisinin üzerinde konumlanacağını bildirdi. Modelin fiyatı ise 819$ civarında olacak.

Akla ilk gelen G Pro serisinin geri dönmesi ihtimali olsa da LG muhtemelen Galaxy Note serisine rakip tamamen farklı bir seri üzerinde çalışıyor. G Pen isim hakkının tescil edilmiş olması da yeni serinin gelişmiş ekran kalemi özellikleri ile geleceğinin işareti olabilir.

Bu yıl satışlarda yüzde 20 artış hedefleyen LG, anlaşılan rakiplerinin Z3-Z3 Compact veya Galaxy S-Galaxy Note eşleşmesine benzer bir şekilde iki amiral gemi modeli ile yoluna devam edecek. Yeni model ile ilgili detayların IFA 2015 fuarına doğru netleşmesi bekleniyor.









http://www.phonearena.com/news/LG-to-devise-new-flagship-smartphone-positioned-above-the-LG-G4---could-the-G-Pro-series-make-a-return_id66816