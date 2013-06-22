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LG yıl sonunda esnek ekran üretimine başlıyor

5 yıl
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38
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG yıl sonunda esnek ekran üretimine başlıyor

Esnek ekranlar konusunda önemli Ar-Ge atılımları yapan ve hemşehrisi Samsung'un bir adım önüne geçen LG Display, üretim konusunda da elini çabuk tutuyor.

Firma yılın sonlarında esnek ekranların hacimli üretime başlayacağı şeklinde gündemde yer bulan iddiaları doğruladı. LG bu sayede esnek ekranları pazara sunan ilk üretici olma ünvanını da eline almak istiyor. Ayrıca firma ilk esnek ekranlı akıllı telefonu piyasaya süren firma olmayı da planlıyor.

LG, 4K çözünürlüğe kadar destek sunan OLED ekranlarını Güney Kore'deki Paju tesislerinde üretecek. Küçük ve orta ölçekli cihazlara hitap edecek 4.5G esnek panellerin üretim kapasitesi ayda 12 000 yaprak şeklinde olacak.

LG bu alanda ilk olma ünvanını elde ettikten sonra esnek ekranlarını diğer firmalara da pazarlamayı düşünüyor. Böylece LG imzalı esnek ekran taşıyan pek çok akıllı telefon gelecek yıl piyasada olacak. Samsung ise henüz esnek ekranlarını pazarlama aşamasına gelemedi.

http://www.phonearena.com/news/LG-confirms-it-will-start-mass-producing-flexible-displays-in-Q4-first-phone-with-such-coming-by-end-year_id44260 Yorum Yaz
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orientem 5 yıl en beğenilen
eylül-ekim de şak diye samsung çıkarırsa lgden önce şaşırmam
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mehmetferhat 5 yıl
Neyse sonuç olarak esnek ekranlarıda LG den öğrenecek insanlar anlaşıldı :)
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swat882 5 yıl
bir gece ansızın heryer esnek ekran (samsung tarafından)
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ugurcankorkmaz 5 yıl
LG biraz yavaş hareket ediyor gibi önce başka firmalar çıkarabilir. İkinci olarak sağlıklı mı? güvenilir mi? Bunlar önemli şeyler bildirilmesi gerek.
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İnsan Çakması 5 yıl
samsung daha erken çıkarır gibime geliyor.
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arel.gr 5 yıl
samsung'tan lg'ye geceden transfer olurken yanlarinda biseylerde goturduklerine dair haklarinda suclama duyurulan kisilerin davasindan haber varmi?
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suleyman5000 5 yıl
Demedi demeyin ilk esnek telefon çıkacaksa ilk iphone yapacak ya da yaptıracak Obama öyle söyledi çünkü başka ülkeler yaparsa amerika kulaklarını çeker .samsung kendi teline koymadığı özellikleri iphone koyuyor .suanda amerikanin imajı =iphone demek sadece firmalar değil ülkeler kapışıyor prestij meselesi oldu bu iş
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Guest-006F740A9 5 yıl
hadi ekran esnek oldu kasa, donanımlar, batarya nasıl esneyecek. onlarında esnek olması lazım
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FreeRun 5 yıl
vay be.
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Tekno moomce 5 yıl
Esnek ekran iyi gibi fakat kırrılma olurmu mazeme gerilmesi falan plastik bile şekil değiştirir mukavemet kaybede sahsen şu zamanda telefonda istediğim şeyler beli şarj kalınlık uyğulama
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General. 5 yıl
Lg herzaman önde bide pazarlama konusunda sıkıntısı olmasa Lg rakip bırakmaz
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chengineer 5 yıl
peki zeki müren de bizi görebilecek mi?


şu bükülebilir ekranlar çıksa da şekilli telefonlar dönemi açılsa. bu ne arkadaş her telefon birbirine benzedi.
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inexo 5 yıl
samsung daha önce çıkarır
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kasim33 5 yıl
note 2yi 4e katlayıp cebimize koyabileceğiz :D
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viper17 5 yıl kasim33
kasim33

note 2yi 4e katlayıp cebimize koyabileceğiz :D




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furkant1 5 yıl kasim33
kasim33
note 2yi 4e katlayıp cebimize koyabileceğiz :D

Note2 için gerek yok da note5 falan katlamadan cebimize girmez herhalde
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