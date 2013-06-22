LG yıl sonunda esnek ekran üretimine başlıyor





Esnek ekranlar konusunda önemli Ar-Ge atılımları yapan ve hemşehrisi Samsung'un bir adım önüne geçen LG Display, üretim konusunda da elini çabuk tutuyor.





Firma yılın sonlarında esnek ekranların hacimli üretime başlayacağı şeklinde gündemde yer bulan iddiaları doğruladı. LG bu sayede esnek ekranları pazara sunan ilk üretici olma ünvanını da eline almak istiyor. Ayrıca firma ilk esnek ekranlı akıllı telefonu piyasaya süren firma olmayı da planlıyor.





LG, 4K çözünürlüğe kadar destek sunan OLED ekranlarını Güney Kore'deki Paju tesislerinde üretecek. Küçük ve orta ölçekli cihazlara hitap edecek 4.5G esnek panellerin üretim kapasitesi ayda 12 000 yaprak şeklinde olacak.





LG bu alanda ilk olma ünvanını elde ettikten sonra esnek ekranlarını diğer firmalara da pazarlamayı düşünüyor. Böylece LG imzalı esnek ekran taşıyan pek çok akıllı telefon gelecek yıl piyasada olacak. Samsung ise henüz esnek ekranlarını pazarlama aşamasına gelemedi.

http://www.phonearena.com/news/LG-confirms-it-will-start-mass-producing-flexible-displays-in-Q4-first-phone-with-such-coming-by-end-year_id44260