LG yılın ikinci yarısında Galaxy Note serisine rakip olabilir

Kısa süre içerisinde yeni amiral gemi modeli G4'ü tanıtması beklenen LG'nin yılın ikinci yarısı için yeni bir amiral gemi akıllı telefonu hazırlayacağını buradan sizlere duyurmuştuk. Model muhtemelen Galaxy Note serisine rakip olacak.

Güney Kore'den gelen bilgilere göre yeni modelin LG G4 Note adını alacak ve bir seri haline gelecek. Galaxy Note serisine rakip olacak yeni model farklı yazılımlarla da desteklenecek. Bunların başında ekran kalemi geliyor.

Daha önce G Pen şeklinde bir isim tescili yapan LG'nin yeni modelin ekran kalemi olarak buna yer vereceği ve ekran kalemi teknolojilerini de G Pen platformu çevresinde şekillendireceği tahmin ediliyor. Yani G Pen doğrudan S Pen platformunun karşısına çıkacak.

LG daha önce de Galaxy Note serisinin karşısında Optimus Vu ve G3 Style modelleri ile başarılı olmaya çalışmıştı. Ayrıca emekliye ayrılan G Pro serisi de bir dönem Phablet sınıfında mücadele etti. Ancak halen Android tarafında S-Pen teknolojisine rakip çıkmadı. Bu da Galaxy Note serisinin ekmeğine yağ sürüyor. Eğer iddialar doğruysa G Note serisi Galaxy Note serisinin hakimiyetini kırabilir.









http://www.phonearena.com/news/Forget-the-G4-LG-has-an-even-more-premium-G4-Note-phablet-prepd-for-the-second-half-of-2015_id67161