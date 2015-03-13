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LG yılın ikinci yarısında Galaxy Note serisine rakip olabilir

4 yıl
3,2b
1
33
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG yılın ikinci yarısında Galaxy Note serisine rakip olabilir

Kısa süre içerisinde yeni amiral gemi modeli G4'ü tanıtması beklenen LG'nin yılın ikinci yarısı için yeni bir amiral gemi akıllı telefonu hazırlayacağını buradan sizlere duyurmuştuk. Model muhtemelen Galaxy Note serisine rakip olacak.
Güney Kore'den gelen bilgilere göre yeni modelin LG G4 Note adını alacak ve bir seri haline gelecek. Galaxy Note serisine rakip olacak yeni model farklı yazılımlarla da desteklenecek. Bunların başında ekran kalemi geliyor.
Daha önce G Pen şeklinde bir isim tescili yapan LG'nin yeni modelin ekran kalemi olarak buna yer vereceği ve ekran kalemi teknolojilerini de G Pen platformu çevresinde şekillendireceği tahmin ediliyor. Yani G Pen doğrudan S Pen platformunun karşısına çıkacak.
LG daha önce de Galaxy Note serisinin karşısında Optimus Vu ve G3 Style modelleri ile başarılı olmaya çalışmıştı. Ayrıca emekliye ayrılan G Pro serisi de bir dönem Phablet sınıfında mücadele etti. Ancak halen Android tarafında S-Pen teknolojisine rakip çıkmadı. Bu da Galaxy Note serisinin ekmeğine yağ sürüyor. Eğer iddialar doğruysa G Note serisi Galaxy Note serisinin hakimiyetini kırabilir.



http://www.phonearena.com/news/Forget-the-G4-LG-has-an-even-more-premium-G4-Note-phablet-prepd-for-the-second-half-of-2015_id67161 Yorum Yaz
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McLaren64 4 yıl en beğenilen
G Note, G Pen. Adamlar herşey çakacaklar demek ki. Galaxy Note'un artık bir imajı, bir kullanıcı kitlesi oluştu. LG'nin bunu kıracağını hiç sanmıyorum.
1 Yanıt Yanıtla +4
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Witcher3 4 yıl
Note serisinin piyasada rakibi yok, lg en azindan note kdr basarili olmasada rakip bir model uretse iyi olur.
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sahmat_78 4 yıl
Geleneksel "Fan Boy Fight" turnuvasına hoş geldiniz.
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ec38 4 yıl
Samsung klomu diyenler s6 ile yenilenen touchwiz arayuzu gelene kadar samsungun arayuzunun rezilligini hic mi gormediniz. G2 kullanicisi olarak cok memnunum. Bu cihaz kullanilmaz hale gelene kadar devam edecem. Degistirmenin hicbir mantigi yok. Fotograf kalitesi farkindan baska ne verebilirki yeni cihazlar ??
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swat882 4 yıl
Taklit olup olmaması sizi niye ilgilendiriyor ki? Son kullanıcı performansına bakın geçin
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malilion 4 yıl
Kim kimi taklit etmiyor ki? Ama burada hiç kimse lg'nin hakkini yemesin. Tuslar arkada olan hangi telefon vardı da onu taklit ettiler? Ya da knock on olan hangi telefon vardı da onu taklit ettiler? G2 kullanıyorum ve hiçbir sorun yaşamadım bu gune kadar. Bir kere olsun pişman olmadım. Hayatımda aldığım hiçbir ürünün fanı olmadım olmam da. İşime ne gelirse onu kullanırım. Ancak şu G Note olayı cidden taklit olur. O topa hiç girmesinler bence...
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Elsa 4 yıl
G Note olmasın nolur
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cedric... 4 yıl
Bazı arkadaşlar saçmalamış. Ben note 3 kullanıyorum ama lg yide severim ikisininde kendine göre güzel yönleri var. N11 de şuan g3 32 gb ile note 3 arasında 100 tl oynuyo fiyatları aynı sayılı. Bu neyin kafası sanki lg dediğimiz telefonlarda samsungdan ucuz değil s4 g2 den daha ucuz hatta.
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xSwindLer 4 yıl
G2 kullanip zamzung kopyasi diyenler almasaydiniz o zaman. Herseyi taklit diyenler zamzungu incelemiyor galiba
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walmon27 4 yıl
Bizim olmayan 2 marka için neredeyse boğaz boğaza yapışacak adamlar varya. Hayret ediyorum arkadaş.
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darkdiva 4 yıl
Adam Samsung karşısında Lg için "koskoca" ifadesini kullanmış. Güler misin ağlar mısın? :)
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