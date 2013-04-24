LG, yılın ilk çeyreğinde 10.3 milyon akıllı telefon sattı





Geçen yıl ki Optimus G akıllı telefon modelinin satışa sunulmasının ardından, bu yıl için de Optimus G Pro modelini global olarak dağıtmaya hazırlanan LG, yılın ilk çeyreğine ait mali tablolarını kamuoyu ile paylaştı.





Ocak-Mart ayları arasına denk gelen yılın ilk çeyreğinde LG, akıllı telefon pazarına girdiği dönemden bu yana en yüksek satış rakamına ulaşarak 10.3 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdi.





Firma mobil bölümün katkısıyla gelirlerini yıl bazında artırarak 13.01 milyon dolara çıkarırken, faaliyet karı düşüşle 322 milyon dolara, net kar da yine düşüşle 20 milyon dolara geriledi.





Firmanın mobil cihaz bölümü Optimus G serisi ve Optimus F serisi modellerin satışı ile birlikte 2.96 milyar dolarla kendi içinde rekor gelire imza attı. Ancak ev eğlencesi, ev uygulamaları, iklimlendirme bölümleri yıl bazında düşüş yaşadı.





LG, Optimus G Pro modelinin satışa sunulması ile birlikte, Optimus F ve LII modellerinin devam eden satışı da göz önüne alındığında yılın ikinci çeyreğinde özellikle mobil cihaz bölümünde yine yükseliş beklentisi içerisinde. Ancak yılın sonlarına doğru tanıtılması beklenen Optimus G2 modeli ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

http://www.phonearena.com/news/LG-ships-10.3-million-phones-in-Q1-the-most-since-it-entered-the-smartphone-game_id42289