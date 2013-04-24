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LG, yılın ilk çeyreğinde 10.3 milyon akıllı telefon sattı

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG, yılın ilk çeyreğinde 10.3 milyon akıllı telefon sattı

Geçen yıl ki Optimus G akıllı telefon modelinin satışa sunulmasının ardından, bu yıl için de Optimus G Pro modelini global olarak dağıtmaya hazırlanan LG, yılın ilk çeyreğine ait mali tablolarını kamuoyu ile paylaştı.

Ocak-Mart ayları arasına denk gelen yılın ilk çeyreğinde LG, akıllı telefon pazarına girdiği dönemden bu yana en yüksek satış rakamına ulaşarak 10.3 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdi. 

Firma mobil bölümün katkısıyla gelirlerini yıl bazında artırarak 13.01 milyon dolara çıkarırken, faaliyet karı düşüşle 322 milyon dolara, net kar da yine düşüşle 20 milyon dolara geriledi.

Firmanın mobil cihaz bölümü Optimus G serisi ve Optimus F serisi modellerin satışı ile birlikte 2.96 milyar dolarla kendi içinde rekor gelire imza attı. Ancak ev eğlencesi, ev uygulamaları, iklimlendirme bölümleri yıl bazında düşüş yaşadı.

LG, Optimus G Pro modelinin satışa sunulması ile birlikte, Optimus F ve LII modellerinin devam eden satışı da göz önüne alındığında yılın ikinci çeyreğinde özellikle mobil cihaz bölümünde yine yükseliş beklentisi içerisinde. Ancak yılın sonlarına doğru tanıtılması beklenen Optimus G2 modeli ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

http://www.phonearena.com/news/LG-ships-10.3-million-phones-in-Q1-the-most-since-it-entered-the-smartphone-game_id42289 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tayfunay 6 yıl
10 milyon mağdur daha
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Jacobıan 6 yıl
3-4 milyonu nexustur ekranını seviyim LG
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SEO-Uzmanı 6 yıl
malzeme kalitesi samsunğu ciddi bir şekilde geride bırakabilir kalitede olduğunun da altını çizmekte yarar var :D
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mehmetferhat 6 yıl
LG yavaş yavaş geliyor ama fena geliyor bence, ayrıca daha bir kaç hafta önce sadece Kore'de yarım milyon Optimus G pro sattıklarını açıkladılar. Artık gerisini siz dünün ne kadar hangi model smartphone satmışlardır diye :)
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musa_unsal2005 6 yıl
9 milyonu nexustur.
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wustti 6 yıl
fiyatlara ve güncellemelere ayar çekseler telefonları satılır, lg nin tasarımları ve modelleri güzel aslında ama insan güvenemiyor almaya. o kadar parayı lg marka telefona vermek istemiyor. ama lg nun diğer ürünlerinde bu sorun yok mesela tv olsun dvd yazıcılar vs hepsi kaliteli ürünler gözü küpülı alırım ama bu telefon işini yüzlerine gözlerine bulaştırdılar.
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Okisht 6 yıl
kaç tanesi nexus?
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acbold 6 yıl
Sen güncellemelere önem ver.Satışlar devam eder LG.
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wolverine55 6 yıl
lg yatırımlarının meyvesini toplamaya başladığına göre artık güncellemnin önemini anlamıştır aynı hatayı yapacaklarını sanmıyorum artık. android de artık oyuncular belli olmaya başladı samsung,lg,sony ve çin firmaları htc bu rekabete dayanabilecekmi göreceğiz çünkü imkanları diğerlerine göre kısıtlı ve pazarlama stratejisi zayıf bir firma
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General. 6 yıl
Lg güzel cihazlar üretiyor ama malesef piyasaya geç sürüyor buda samsunga yarıyor
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General. 6 yıl
Lg güzel cihazlar üretiyor ama malesef piyasaya geç sürüyor buda samsunga yarıyor
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