LG'den 27-inç Full HD LCD monitör: 27EN43V-B

Son dönemlerde LCD monitör üreticilerinin IPS ve MVA panel teknolojilerine ağırlık verdiğine şahit olsak da bir yandan TN panelli çözümlerle karşılaşmaya devam ediyoruz. LG'nin yeni modeli 27EN43V-B, 27-inç büyüklüğünde, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı TN (Twisted Nematics) panele sahip.



Sade tasarımıyla ön plana çıkan 27EN43V-B, 5 ms piksel tepki süresi, 1000:1 kontrast oranı, 5.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 250 cd / m2 parlaklık seviyesi, 16.7 milyon renk, 0.3114 mm x 0.3114 mm piksel aralığı ve 160 derece dikey - 170 derece yatay görüş açısı gibi teknik özellikler sunuyor.







HDMI, DVI-D ve D-Sub (VGA) çıkışlarına yer verilen LCD monitör, LED arka aydınlatma teknolojisinin katkılarıyla çalışma esnasında 30W enerj harcarken; enerj tasarruf modunda enerji harcaması 22W'a kadar düşüş sergiliyor. Duruş açısı toplamda 20 derece değiştirilebilen LCD monitör, VESA (100 mm x 100 mm) standartlarıyla uyumluluk gösterdiği için duvara montaj mümkün kılınmış durumda.



LG 27EN43V-B'nin, önümüzdeki aydan itibaren yaklaşık 274$'lık fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi planlanıyor.



http://www.lg.com/jp/monitor/lg-27EN43V-B