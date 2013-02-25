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LG'den 27-inç Full HD LCD monitör: 27EN43V-B

6 yıl
890
1
6
Monitör
knight
Haber Editörü
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LG'den 27-inç Full HD LCD monitör: 27EN43V-B
Son dönemlerde LCD monitör üreticilerinin IPS ve MVA panel teknolojilerine ağırlık verdiğine şahit olsak da bir yandan TN panelli çözümlerle karşılaşmaya devam ediyoruz. LG'nin yeni modeli 27EN43V-B, 27-inç büyüklüğünde, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı TN (Twisted Nematics) panele sahip.
Sade tasarımıyla ön plana çıkan 27EN43V-B, 5 ms piksel tepki süresi, 1000:1 kontrast oranı, 5.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 250 cd / m2 parlaklık seviyesi, 16.7 milyon renk, 0.3114 mm x 0.3114 mm piksel aralığı ve 160 derece dikey - 170 derece yatay görüş açısı gibi teknik özellikler sunuyor.

HDMI, DVI-D ve D-Sub (VGA) çıkışlarına yer verilen LCD monitör, LED arka aydınlatma teknolojisinin katkılarıyla çalışma esnasında 30W enerj harcarken; enerj tasarruf modunda enerji harcaması 22W'a kadar düşüş sergiliyor. Duruş açısı toplamda 20 derece değiştirilebilen LCD monitör, VESA (100 mm x 100 mm) standartlarıyla uyumluluk gösterdiği için duvara montaj mümkün kılınmış durumda.
LG 27EN43V-B'nin, önümüzdeki aydan itibaren yaklaşık 274$'lık fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi planlanıyor.
LG'den 27-inç Full HD LCD monitör: 27EN43V-B

http://www.lg.com/jp/monitor/lg-27EN43V-B Yorum Yaz
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Recharged 6 yıl
Çerçevesi fazla kalın gibi geldi bana.Çok daha iyi bir tasarım yapabilirdi LG.
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yc#1 6 yıl
berkkarabacak
Hala mı full hd ya?Küçücük ipadde bile bunun iki katı çözünürlük var.Bi bitmediniz ulan

Ne kadar ekmek, o kadar köfte.
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MxFxOx 6 yıl
tasarım kötü diycem ama tasarım yok aslında.Ayrıca son zamanlarda mönitörler bir gelişme yok durdu sanki tepki süresini bir azaltamadılar 10 yıldır aynı hikaye
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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berkkarabacak 6 yıl
Hala mı full hd ya?Küçücük ipad'de bile bunun iki katı çözünürlük var.Bi bitmediniz ulan
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MxFxOx 6 yıl berkkarabacak
berkkarabacak

Hala mı full hd ya?Küçücük ipad'de bile bunun iki katı çözünürlük var.Bi bitmediniz ulan

ne bekliyordun 4k mı ?
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