Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG'den alt seviyeye yönelik L Fino ve L Bello akıllı telefonlar

4 yıl
949
1
31
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG'den alt seviyeye yönelik L Fino ve L Bello akıllı telefonlar

G serisiyle üst seviye akıllı telefon segmentinde başarı peşinde koşan LG, alt seviye pazarda da L ve F serileriyle başarı arıyor. Firmanın son duyurusu ile L serisine yönelik oldu.

İlginç isimlere sahip olan yeni modeller L Fino ve L Bello şeklinde sıralanıyor. Modeller orta ve giriş seviyesi segmente hitap edecek. LG her zaman olduğu gibi üst seviye segmentten pek çok önemli tasarım ve yazılım ögesini alt seviye telefonlarına da sunuyor. L Fino ve L Bello bu açıdan katma değerli özellikleri oldukça fazla iki cihaz.

LG'nin sunduğu bu özelliklere değinecek olursak arka ses kontrol butonu, ekranda herhangi bir yere dokunarak odaklanıp fotoğraf çekme, kameraya el açıp kapayarak özellikle özçekim esnasında 3 saniye geri sayımlı çekim yapabilme, ön izleme ekranını küçültüp kalan bölgeyi beyaz yaparak özçekim esnasında bir nevi flaş etkisi oluşturma bunlar arasında sayılabilir.

Ayrıca ekrana farklı tıklama kombinasyonları ile kısayollar atayabilen Knock Code, interaktif bir mini ekran sunan Quick Circle kılıf ve ergonomik bir tutuş sağaması açısından kenarları ince ortası kalın kasa tasarımı Floating Arc yine bu modellere sunulan özelliklerden. 

Donanım tarafına değinecek olursak L Fino modeli 4.5 inçlik 800x480 piksel çözünürlükte IPS ekran, 1GB RAM, 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli bir işlemci, 1900mAh gücünde batarya, 8MP çözünürlükte arka kamera, VGA ön kamera, Android 4.4.2 işletim sistemi, 11.9mm kalınlık şeklinde özllikler sunuyor. 

L Bello ise 5 inçlik 854x480 piksel çözünürlükte IPS ekran, 1.3GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli işlemci, 1GB RAM, 2540mAh gücünde batarya, 8MP çözünürlükte arka kamera, 1MP çözünürlükte ön kamera, Android 4.4.2 işletim sistemi, 10.7mm kalınlık gibi özelliklere sahip. Modellerin fiyatı ve satış bilgisi IFA 2014 fuarında açıklanacak.  

http://www.androidheadlines.com/2014/08/lg-announces-l-fino-l-bello-android-smartphones-android-4-4-ahead-ifa-2014.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kamar33 4 yıl
Arkadaş aynı telefon tasarımından 50 bin telefon ürettiler. Teknolojiden anlamayan birine şu G3 diye kakalasan hayatta anlamaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
QuexSeeL 4 yıl
Bellonun 720p ve 2gb ramli versiyonu olması lazım. Hatta direkt bu şekilde çıkması lazım. Pil nispeten iyi sayılır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tom Hagen 4 yıl
Fiyati uygun olursa guzel birer telefon. İsimlarini de iyi. La belloyu sevdim

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ayhanjan 4 yıl

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
peters 4 yıl
Eğer alt seviye diyorsa 500-600tl lerden satması lazım bunları.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zenci Forvet 4 yıl
Finodan sonra yeni modellere isim olarak çomar ve fifi de koysunlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lightr 4 yıl
İşin cılkını çıkardınız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mike4peace 4 yıl
bello iyi olmus cozunurluk dusukken pil yuksek tutulmus, lg fiyatlandirmada ayni yuksek fiyatlari korursa pek satis yakalamaz yalniz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AMERICAN 4 yıl
L fino güzelmiş,ama tabi bi Windows Phone değil

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aintmybtch 4 yıl
köpek mi aliyoruz telefon mu ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
949 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, lg g3 ve lg
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Asus Zenfone 6 akıllı telefon video inceleme "Büyük, iddialı ve uygun fiyatlı" 4 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları 21 Ağustos 2014 4 yıl Sapphire R9 270 Dual-X OC Ekran Kartı Video İnceleme 4 yıl Philips In-Ear SHE7000 Test Masamızda 4 yıl Mobilite: iPhone 6'nın pil ve RAM kapasitesi, Samsung Galaxy Alpha değerlendirmesi, HTC Butterfly 2 ve daha fazlası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim