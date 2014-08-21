LG'den alt seviyeye yönelik L Fino ve L Bello akıllı telefonlar





G serisiyle üst seviye akıllı telefon segmentinde başarı peşinde koşan LG, alt seviye pazarda da L ve F serileriyle başarı arıyor. Firmanın son duyurusu ile L serisine yönelik oldu.





İlginç isimlere sahip olan yeni modeller L Fino ve L Bello şeklinde sıralanıyor. Modeller orta ve giriş seviyesi segmente hitap edecek. LG her zaman olduğu gibi üst seviye segmentten pek çok önemli tasarım ve yazılım ögesini alt seviye telefonlarına da sunuyor. L Fino ve L Bello bu açıdan katma değerli özellikleri oldukça fazla iki cihaz.





LG'nin sunduğu bu özelliklere değinecek olursak arka ses kontrol butonu, ekranda herhangi bir yere dokunarak odaklanıp fotoğraf çekme, kameraya el açıp kapayarak özellikle özçekim esnasında 3 saniye geri sayımlı çekim yapabilme, ön izleme ekranını küçültüp kalan bölgeyi beyaz yaparak özçekim esnasında bir nevi flaş etkisi oluşturma bunlar arasında sayılabilir.





Ayrıca ekrana farklı tıklama kombinasyonları ile kısayollar atayabilen Knock Code, interaktif bir mini ekran sunan Quick Circle kılıf ve ergonomik bir tutuş sağaması açısından kenarları ince ortası kalın kasa tasarımı Floating Arc yine bu modellere sunulan özelliklerden.





Donanım tarafına değinecek olursak L Fino modeli 4.5 inçlik 800x480 piksel çözünürlükte IPS ekran, 1GB RAM, 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli bir işlemci, 1900mAh gücünde batarya, 8MP çözünürlükte arka kamera, VGA ön kamera, Android 4.4.2 işletim sistemi, 11.9mm kalınlık şeklinde özllikler sunuyor.





L Bello ise 5 inçlik 854x480 piksel çözünürlükte IPS ekran, 1.3GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli işlemci, 1GB RAM, 2540mAh gücünde batarya, 8MP çözünürlükte arka kamera, 1MP çözünürlükte ön kamera, Android 4.4.2 işletim sistemi, 10.7mm kalınlık gibi özelliklere sahip. Modellerin fiyatı ve satış bilgisi IFA 2014 fuarında açıklanacak.

http://www.androidheadlines.com/2014/08/lg-announces-l-fino-l-bello-android-smartphones-android-4-4-ahead-ifa-2014.html