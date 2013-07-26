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LG'den ikinci çeyrekte 12.1 milyon akıllı telefon satışı

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG'den ikinci çeyrekte 12.1 milyon akıllı telefon satışı

Optimus G, Optimus G Pro, Nexus 4 gibi popüler modellerle son dönemde akıllı telefon pazarında vites artıran LG, mali tablolarında da yükselişler yaşıyor.

Firmanın ikinci çeyrek raporlarına göre yıllık bazda yüzde 10 artışla 13.58 milyar dolar gelir kaydedilirken, hemen tüm bölümler bu çeyreği yükselişle kapattı. Firmanın en önemli bölümü olan Ev Eğlencesi 4.91 milyar dolar, mobil bölüm 2.78 milyar dolar, Ev Uygulamaları bölümü 2.84 milyar dolar, İklimlendirme bölümü ise 1.55 milyar dolar gelirle tabloya katkı sağladı.

LG bu çeyrekte 426 milyon dolar faaliyet karı elde etti. Net kar ise 139 milyon dolar oldu. Firmanın İklimlendirme bölümü 152 milyon dolar ile en yüksek karı elde ederken, mobil cihaz bölümü ise 54 milyon dolar kar yaptı.

LG ayrıca kendi tarihindeki en yüksek akıllı telefon satışını 12.1 milyon ünite ile bu çeyrekte gerçekleştirdi. L II ve F serisi ile gelişmekte olan ülke pazarlarında başarılı olan LG, Optimus G Pro ve LG G2 modelleri ile üst seviye pazarda da başarılı olacağına inanıyor. 

http://www.lg.com/global/pdf/2Q13_Earnings_English_FINAL.pdf Yorum Yaz
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kızgınjapon 5 yıl
Talk2MyHand
LG iyidir ama ne pazarlamayı düzgün yapar ne ürüne gereken desteği verir yoksa samsunga en sağlam rakip

l5 bile 4.2 verdi daha ne yapsın adamlar biri demiş lg destek vermiyor öteki koyunlarda arkasından gitmiş yeter artık hiçmi takip etmiyorsunuz haberleri :)
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1OOOOOO 5 yıl
İyi satmış yine o kadar kötü sabıkası vardı demek güncelleme falan çoğu kullanıcının umrunda değil. LG düzeltti gerçi yazılım sorununu.
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K.can.tas 5 yıl
Daha çok yol var önünde
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SEO-Uzmanı 5 yıl
andro 4.3 isterik !
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Stanislas Xavier 5 yıl
Optimus G Pro'yu kurcaladım biraz,çok başarılı olmuş,5"ten büyük ekranlar kullanışsız diye düşünüyordum ama ön yargıymış.Cihaz gayet iyi,özellikle ekranı ki zaten en önemli parçası oluyor etkileyici. Note 2'den daha estetik.Fiyatı biraz daha düşünce tercih edilebilir.
Öte yandan LG'nin son arayüzü çok güzel ya,benden başka beğenen yok mu ?
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FreeRun 5 yıl
LG iyidir.
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JohnMullins 5 yıl
lg optimus g ile mobil cihazlar bölümüne ağırlık vermeye başladı, optimus g zamanında ıps ekranı bir numaraydı optimus g2 ile gelecek olan ıps ekranla liderliğini sürdürecektir
yazılım güncellemesinde de baya atılım yaptı özellikle optimus g proda öne çıktı
nexus 4 cıktıgı zamandan beri aklımın köşesine lgnin geleceğin mobil tel üreticisi olacağı kazındı çünkü adamlar qualcomdan patentleri satın aldı ve kendileri snapdragon 800ü üretebiliyorlar
panelide kendi üretiyor kasayıda kendi üretiyor, kamerayıda kendi üretiyor liderliği alması için başka birşey kalmadı samsung amoled ekranla devam ede dursun IPSler uçtu gitti
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Gl4dius 5 yıl
LG çok farklı bir firma KM900 arena dokunmatik telefonları filan vardı bi sıra daha dokunmatik ekranlı telefonlar bu durumda değilken üretim yapabiliyorlardı ama pazarla sorunlarımı artık neyden kaynaklı bilmiyorum ama kullanıcıları biraz ortada bırakıyor gibi
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wolf silver 5 yıl
Lg optımus G2 modelinde sanal tuş olmazsa ve ekime kadar global pazara sunarsa alacam..yoksa yine s4 kalacaz..
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orientem 5 yıl
Bi s4 değil
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THESTER 5 yıl wolf silver
wolf silver
Lg optımus G2 modelinde sanal tuş olmazsa ve ekime kadar global pazara sunarsa alacam..yoksa yine s4 kalacaz..

S4 her işinizi görüyordur zaten neden telefonu değiştiriyorsunuz ki???
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vefa_18 5 yıl
samsung galaxy s4 kazıgı kullanıcıları baya kızdırdı LG İLE SONY bunu iyi değerlendirir ve amiral gemisini iyi yapar ve bir tıl boyunca amiral gemi dediğimiz üst model daha iyisini çakarmaz ise bence yeni kral olurlar
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SS10 5 yıl
Nexus 4'e adam gibi değer verseydi, üvey evlat muamelesi yapmasaydı 20 milyonu rahat görürdü.
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