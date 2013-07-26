LG'den ikinci çeyrekte 12.1 milyon akıllı telefon satışı





Optimus G, Optimus G Pro, Nexus 4 gibi popüler modellerle son dönemde akıllı telefon pazarında vites artıran LG, mali tablolarında da yükselişler yaşıyor.





Firmanın ikinci çeyrek raporlarına göre yıllık bazda yüzde 10 artışla 13.58 milyar dolar gelir kaydedilirken, hemen tüm bölümler bu çeyreği yükselişle kapattı. Firmanın en önemli bölümü olan Ev Eğlencesi 4.91 milyar dolar, mobil bölüm 2.78 milyar dolar, Ev Uygulamaları bölümü 2.84 milyar dolar, İklimlendirme bölümü ise 1.55 milyar dolar gelirle tabloya katkı sağladı.





LG bu çeyrekte 426 milyon dolar faaliyet karı elde etti. Net kar ise 139 milyon dolar oldu. Firmanın İklimlendirme bölümü 152 milyon dolar ile en yüksek karı elde ederken, mobil cihaz bölümü ise 54 milyon dolar kar yaptı.





LG ayrıca kendi tarihindeki en yüksek akıllı telefon satışını 12.1 milyon ünite ile bu çeyrekte gerçekleştirdi. L II ve F serisi ile gelişmekte olan ülke pazarlarında başarılı olan LG, Optimus G Pro ve LG G2 modelleri ile üst seviye pazarda da başarılı olacağına inanıyor.

http://www.lg.com/global/pdf/2Q13_Earnings_English_FINAL.pdf