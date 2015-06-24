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LG'den ses odaklı Band Play

3 yıl
1,7b
1
7
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG'den ses odaklı Band Play

Yılın ikinci yarısında tanıtacağı yeni amiral gemi modeli merakla beklenen Güney Koreli LG, boş zamanını iyi değerlendiriyor ve orta seviyeye yönelik akıllı telefonlar tanıtmaya devam ediyor. Firmanın son cihazı Band Play akıllı telefonu oldu.

LG Band Play modelinin en dikkat çekici tarafı 1watt gücündeki hoparlörü. Zengin bir ses deneyimi sunmak isteyen cihazın kutusundan LG G4 aksesuarı olarak duyurulan LG QuadBeat  kulakiçi kulaklık da çıkıyor. Böylece ses deneyimi ikiye katlanıyor. Ayrıca arka 13MP çözünürlüğündeki kamera lazer odaklama desteğine sahip. 

Modelde 5 inçlik 720p çözünürlükte ekran, 64-bitlik Snapdragon 410 yongaseti, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 2GB RAM, 16GB artırılabilir kapasite, Android 5.1 işletim sistemi, 2300mAh batarya şeklinde özellikler mevcut. LG Band Play birkaç gün içerisinde Güney Kore'de 356$ yaklaşık fiyat etiketi ile satışa sunulacak.  

http://www.phonearena.com/news/LG-Band-Play-announced-as-the-companys-newest-Android-smartphone-1-watt-speaker-included_id70780 Yorum Yaz
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HanDar05 3 yıl en beğenilen
1 gb ram bekliyordum ama 2 gb ram şaşırttı güzel telefon gerçekten ama biraz pahalı gelecek gibi
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Circassian81 3 yıl
Guzel telefon bin tl nin altinda olursa satar ama sanmıyorum
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complete_ 3 yıl
koy snapdragon 615 yap batarya yı 3000 olsun ama nerde...
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doctor_bey 3 yıl
hoş telefonmuş gerçekten
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wolf silver 3 yıl
ÇOK PAHALI......
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swat882 3 yıl
Snapdragon 615 olsa fiyatı da 899 tl olsa Türkiye de iyi satar
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HanDar05 3 yıl en beğenilen
1 gb ram bekliyordum ama 2 gb ram şaşırttı güzel telefon gerçekten ama biraz pahalı gelecek gibi
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cokbaska 3 yıl
Fena degil
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