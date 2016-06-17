LG’den sinek kovar televizyon

Zaman zaman üreticilerin, belirli bir bölgenin ihtiyaçlarına yönelik olarak ilginç ürünler geliştirdiğini görüyoruz. Hindistan pazarında sıkı bir rekabet içerisinde olan LG, televizyonlarına bölgenin ihtiyacını karşılayacak özellikler entegre ediyor.

LG 32LH520D adındaki yeni televizyon, Hindistan’ın önemli sağlık sorunlarından birisi olan sivrisineklere karşı cephe alıyor ve özel bir ultrason teknolojisi ile belirli bir mesafeye kadar sinekleri uzak tutuyor. Teknoloji, televizyon hem açık hem de kapalı iken çalışabiliyor. Ultrason dalgaları ise insan kulağının duyamayacağı seviyede. Yani bir rahatsızlık oluşturmuyor.

Yılda 1 milyon civarında insanın sivrisinek ısırması nedeniyle hastalandığı Hindistan’da, bu tarz teknolojiler aileler için büyük önem taşıyor. Ayrıca Bollywood filmleri için de özel ayarlara sahip bir profil entegre edilmiş.

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Bağımsız sağlık kuruluşları tarafından da onaylanan yeni televizyon, bu özellik haricinde üst seviye bir donanım sunmuyor. 32 inçlik 1366x768 piksel çözünürlükte IPS ekran, 20W hoparlör ve USB üzerinden multimedya oynatımı yanında pek çok mini oyun da televizyon arayüzüne entegre edilmiş.

LG 32LH520D modeli, 390$ civarında bir fiyat etiketi ile piyasaya sürülecek. Firmanın ülkedeki en ucuz 32 inçlik televizyonu da bu olacak. Aynı teknolojiyi taşıyan 700$ civarında bir televizyon daha mevcut. LG, yeni modelini Filipinler ve Sri Lanka’da da piyasaya sürmeyi planlıyor.