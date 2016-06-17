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LG’den sinek kovar televizyon

Hindistan pazarında sıkı bir rekabet içerisinde olan LG, televizyonları ile Hindistan’ın önemli sağlık sorunlarından birisi olan sivrisineklere karşı cephe alıyor.
2 yıl
9,2b
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23
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Zaman zaman üreticilerin, belirli bir bölgenin ihtiyaçlarına yönelik olarak ilginç ürünler geliştirdiğini görüyoruz. Hindistan pazarında sıkı bir rekabet içerisinde olan LG, televizyonlarına bölgenin ihtiyacını karşılayacak özellikler entegre ediyor.

LG 32LH520D adındaki yeni televizyon, Hindistan’ın önemli sağlık sorunlarından birisi olan sivrisineklere karşı cephe alıyor ve özel bir ultrason teknolojisi ile belirli bir mesafeye kadar sinekleri uzak tutuyor. Teknoloji, televizyon hem açık hem de kapalı iken çalışabiliyor. Ultrason dalgaları ise insan kulağının duyamayacağı seviyede. Yani bir rahatsızlık oluşturmuyor.

Yılda 1 milyon civarında insanın sivrisinek ısırması nedeniyle hastalandığı Hindistan’da, bu tarz teknolojiler aileler için büyük önem taşıyor. Ayrıca Bollywood filmleri için de özel ayarlara sahip bir profil entegre edilmiş.

Ayrıca Bkz. "LG X Mach duyuruldu: Her yönüyle hızlı"

Bağımsız sağlık kuruluşları tarafından da onaylanan yeni televizyon, bu özellik haricinde üst seviye bir donanım sunmuyor. 32 inçlik 1366x768 piksel çözünürlükte IPS ekran, 20W hoparlör ve USB üzerinden multimedya oynatımı yanında pek çok mini oyun da televizyon arayüzüne entegre edilmiş.

LG 32LH520D modeli, 390$ civarında bir fiyat etiketi ile piyasaya sürülecek. Firmanın ülkedeki en ucuz 32 inçlik televizyonu da bu olacak. Aynı teknolojiyi taşıyan 700$ civarında bir televizyon daha mevcut. LG, yeni modelini Filipinler ve Sri Lanka’da da piyasaya sürmeyi planlıyor. 

 

http://www.reuters.com/article/us-lg-elec-mosquitotv-idUSKCN0Z30F2 Yorum Yaz
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Umutcan 2 yıl en beğenilen
32" ve 1366x768...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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viper17 2 yıl
32" ve 1366x768 piksel
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karmenug 2 yıl
Sinek kovar tv ne yahu :)
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Skyfall44 2 yıl
At sineğinede etkilimi acaba :)
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Captain_Ivy 2 yıl
Çözünürlük düşükmüş
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muratt.sann 2 yıl
bence çok güzel bir çözüm şahsen sahile yakın bir semtte oturduğum için bizim en büyük dertlerimizden biri bu sivrisineklerdir . çözünürlüğe laf edenleride anlamış değilim. gerçekten bu televizyonu evinizde açtığınızda dizi veya film izleyen 5 kişiden kaçı HD veya Fullhd olarak önemsiyor ?
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tolgabes64 2 yıl
bizim ps42c91h model sammsung plazmada "1024x768 (4:3)" çözünürlük var siz ne diyorsunuz? :D
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a_y_k_u_t 2 yıl
32" ve 768p'ye laf edenleri 42" üzeri 1080p televizyonlara da laf ederken görmek isterim...
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DUBLO 2 yıl
bizim lokantalara'da alıcaksın bundan.
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Batuist 2 yıl
LG sivrisineklerle uğraşacağına menülerini hızlandırsın
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kadirirdem 2 yıl
değişik bir özellik :))
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arel.gr 2 yıl
yaz sezonu sarıyerde gölden taarruz sivrisineklerinde iş görürmü ?
.......... düşündürücü

insanın duyabildiği ultrason dalgalı pilli ses aparatı var, ama madara iş görmüyor.
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JoeyBane 2 yıl
Bence sinek konmaya tenezzül etmez o çözünürlük ne öyle korneam yandı netlikten


Edit: Tabir
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enders07 2 yıl
yaşasın ineksiz hayat
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