LG X Mach duyuruldu: Her yönüyle hızlı

LG’nin bu yıl akıllı telefon pazarında iki büyük seri ile yer aldığını görüyoruz. Bir tanesi LG K, diğer ise LG X serisi. LG K serisi tasarım odaklı ve genç tüketicilere yönelik özellikler barındırırken, LG X ise modele göre öne çıkan bir özellik sunuyor.

Firmanın bugün lanse ettiği LG X Mach ve LG X Max modelleri ile, X serisi de tamamlanmış oldu. LG K serisi de geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Böylece toplamda 11 akıllı telefon modeli sayısına ulaşıldı.

Yeni LG X modellerinde de öne çıkan özellikler görüyoruz. LG X Mach modeli, serinin amiral gemisi durumunda. 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğünde IPS ekrana sahip olan akıllı telefon, Snapdragon 650 yonga setinden gücünü alıyor. Cihaz 3GB RAM ile desteklenirken, 32GB artırılabilir kapasiteye sahip.

Arka kısımda 12.3MP çözünürlüğünde büyük bir sensör yar alıyor ve 4K video kaydı yapabiliyor. 8MP çözünürlüğndeki ön kamera ise Full HD video kaydına uygun. 3000mAh kapasiteli batarya barındıran model, Cat. 9 LTE modem ile 450Mbps indirme hızlarına ulaşabiliyor. İşletim sistemi ise Android 6.0.

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Adından da anlaşılacağı üzere her yönden hızlı bir akıllı telefon olan LG X Mach yanında, X Max adında bir akıllı telefon daha yer alıyor. Özellikleri net değil ancak X Mach modelinin 6 inçlik bir versiyonu olduğu tahmin ediliyor. Modellerin fiyatı henüz belli değil. Serideki diğer modelleri de hatırlayacak olursak:

LG X Power

LG X Power modeli, bataryası ile öne çıkıyor. 5.3 inçlik 720p çözünürlüğe sahip olan akıllı telefonda 4100mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor. Boyutuna göre en kapasiteli batarya taşıyan akıllı telefonlardan birisi haline gelen LG X Power, iki günü rahatlıkla çıkarabiliyor.

4 Cortex-A53 çekirdekli MediaTek MT6735 yonga setinden gücünü alan modelde 2GB RAM, 16GB artırılabilir kapasite, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 8MP çözünürlüğünde ön kamera şeklinde özellikler yer alıyor. LG’nin orta seviyede de arka kontrol tuşlarından vazgeçmeye başladığını görüyoruz. Cihazın fiyatı 200$ ve Ukrayna’da satışa başladı.

LG X Style

LG X Style ise giriş seviyesine yöneliyor. Snapdragon 410 yonga seti, 5 inçlik 720p ekran, 1.5GB RAM, 16GB artırılabilir depolama kapasitesi, 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 2100mAh kapasiteli batarya şeklinde özellikler mevcut. Premium his için parlak bir tasarıma ve ince profile sahip olan model 180$ fiyat etiketine sahip ve satışa başladı.

Tam Boyutta Gör

LG X Cam

LG G5 modelinden hatırlayacağımız çift arka sensör ile dikkat çeken modelde, 5.2 inçlik Full HD ekran, 1.14GHz saat hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci, 2GB RAM, 16GB artırılabilir kapasite, 8MP çözünürlüğünde ön kamera, 2520mAh kapasiteli batarya, Android 6.0 işletim sistemi özellikleri yer alıyor. Fiyatının 300$ seviyesinde olması bekleniyor.

LG X Screen

Bu modelin öne çıkan tarafı ise LG V10 modelinden hatırlayacağımız ön kısımdaki küçük ikinci ekran. Bu ekranda saat, hava durumu, gelen arama gibi pek çok bildirim görülebiliyor ve kısayollara ulaşılabiliyor. Bunun haricinde 4.93 inçlik HD ekran, 1.2Ghz saat hızında çalışan 4 çekirdekli işlemci, 2GB RAM, 16GB artırılabilir kapasite, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 8MP çözünürlüğünde ön kamera, 2300mAh kapasiteli batarya ve Android 6.0 işletim sistemi şeklinde özellikler mevcut. Fiyatı 1199TL ve ülkemizde satışta.