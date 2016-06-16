Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG X Mach duyuruldu: Her yönüyle hızlı

Firmanın bugün lanse ettiği LG X Mach ve LG X Max modelleri ile, LG X serisi tamamlanmış oldu. Yeni seride her modelin kendine göre önemli bir özelliği yer alıyor.
2 yıl
12,9b
1
30
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

LG’nin bu yıl akıllı telefon pazarında iki büyük seri ile yer aldığını görüyoruz. Bir tanesi LG K, diğer ise LG X serisi. LG K serisi tasarım odaklı ve genç tüketicilere yönelik özellikler barındırırken, LG X ise modele göre öne çıkan bir özellik sunuyor.

Firmanın bugün lanse ettiği LG X Mach ve LG X Max modelleri ile, X serisi de tamamlanmış oldu. LG K serisi de geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Böylece toplamda 11 akıllı telefon modeli sayısına ulaşıldı.

Yeni LG X modellerinde de öne çıkan özellikler görüyoruz. LG X Mach modeli, serinin amiral gemisi durumunda. 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğünde IPS ekrana sahip olan akıllı telefon, Snapdragon 650 yonga setinden gücünü alıyor. Cihaz 3GB RAM ile desteklenirken, 32GB artırılabilir kapasiteye sahip.

Arka kısımda 12.3MP çözünürlüğünde büyük bir sensör yar alıyor ve 4K video kaydı yapabiliyor. 8MP çözünürlüğndeki ön kamera ise Full HD video kaydına uygun. 3000mAh kapasiteli batarya barındıran model, Cat. 9 LTE modem ile 450Mbps indirme hızlarına ulaşabiliyor. İşletim sistemi ise Android 6.0.

Ayrıca Bkz. "Huawei Honor 5X, 8 milyon satış barajını geçti"

Adından da anlaşılacağı üzere her yönden hızlı bir akıllı telefon olan LG X Mach yanında, X Max adında bir akıllı telefon daha yer alıyor. Özellikleri net değil ancak X Mach modelinin 6 inçlik bir versiyonu olduğu tahmin ediliyor. Modellerin fiyatı henüz belli değil. Serideki diğer modelleri de hatırlayacak olursak:

LG X Power

LG X Power modeli, bataryası ile öne çıkıyor. 5.3 inçlik 720p çözünürlüğe sahip olan akıllı telefonda 4100mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor. Boyutuna göre en kapasiteli batarya taşıyan akıllı telefonlardan birisi haline gelen LG X Power, iki günü rahatlıkla çıkarabiliyor.

4 Cortex-A53 çekirdekli MediaTek MT6735 yonga setinden gücünü alan modelde 2GB RAM, 16GB artırılabilir kapasite, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 8MP çözünürlüğünde ön kamera şeklinde özellikler yer alıyor. LG’nin orta seviyede de arka kontrol tuşlarından vazgeçmeye başladığını görüyoruz. Cihazın fiyatı 200$ ve Ukrayna’da satışa başladı.

LG X Style

LG X Style ise giriş seviyesine yöneliyor. Snapdragon 410 yonga seti, 5 inçlik 720p ekran, 1.5GB RAM, 16GB artırılabilir depolama kapasitesi, 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 2100mAh kapasiteli batarya şeklinde özellikler mevcut. Premium his için parlak bir tasarıma ve ince profile sahip olan model 180$ fiyat etiketine sahip ve satışa başladı.

 

LG X Mach duyuruldu: Her yönüyle hızlı
Tam Boyutta Gör

LG X Cam

LG G5 modelinden hatırlayacağımız çift arka sensör ile dikkat çeken modelde, 5.2 inçlik Full HD ekran, 1.14GHz saat hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci, 2GB RAM, 16GB artırılabilir kapasite, 8MP çözünürlüğünde ön kamera, 2520mAh kapasiteli batarya, Android 6.0 işletim sistemi özellikleri yer alıyor. Fiyatının 300$ seviyesinde olması bekleniyor.

 

LG X Mach duyuruldu: Her yönüyle hızlı

LG X Screen

Bu modelin öne çıkan tarafı ise LG V10 modelinden hatırlayacağımız ön kısımdaki küçük ikinci ekran. Bu ekranda saat, hava durumu, gelen arama gibi pek çok bildirim görülebiliyor ve kısayollara ulaşılabiliyor. Bunun haricinde 4.93 inçlik HD ekran, 1.2Ghz saat hızında çalışan 4 çekirdekli işlemci, 2GB RAM, 16GB artırılabilir kapasite, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 8MP çözünürlüğünde ön kamera, 2300mAh kapasiteli batarya ve Android 6.0 işletim sistemi şeklinde özellikler mevcut. Fiyatı 1199TL ve ülkemizde satışta. 

 

http://www.androidheadlines.com/2016/06/lg-announce-x-power-x-mach-x-style-x-max-smartphones.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
lapatid 2 yıl en beğenilen
nesi hizli anlamadim,2k ekranda snapdragon 650 nedir,neyin reklami bu
Yanıtla +29
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 2 yıl
Yuh. 2K ekrana S650! Ne içip de kafayı bulmuşlar.
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alprkrkmz 2 yıl
Sıkıldı artık insanlar. Her yer telefon her yer çeşit çeşit üretici. Teknoloji çöplüğü oldu. Özellikle de telefon çöplüğü.
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
Şu özelliklerde telefon varsa bildirin;
4.3 - 4.7 inch arasi
Hd veya fhd ekran
2.5k - 3k arasi batarya
Snapdragon 800 veya 820
Arka 13 on kamera 5 ve yukarısı
(piksel onemli değil memnun etmesi yeterki)
Cokmu sey istedim .ss
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 2 yıl
Bunların hangisi bu yılın telefonu??
İsim değiştir tasarım değiştir piyasaya sür.... önceki nesillerden daha iyi olan telefonlar var bunlara kıyasla..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nf 2 yıl
g5 olmadı X verelim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 2 yıl
Amiral gemisi telefonların yan özelliklerini model model bölüştürüp orta seviye çeşitleri yapmışlar, olay bu.
Bunlar alınacağına 1 veya 2 nesil önceki amiral gemilerini al hepsi bir arada olur en azından.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Morphinz 2 yıl
En altta HİÇ BİR HALTA YARAMAYAN 2 cm çerçeve çok iğrenç duruyor!
Fiziksel tuş yerine sanal tuşu seçip kolaya kaçıyorlar! Uyuz oluyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
damn2u 2 yıl
X Power 600-700 bandında gelirse rakipleriyle kıyasıya yarışır, gerisi kalan x serisi çöp.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkexecuter 2 yıl
Ben bu kadar saçma bişey görmedim. Her modelin sözümona kendine has özelliği varmışmış. Siz desenize hiç bir model tam değil, hepsinin kendine has eksikleri var diye.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orhanveo 2 yıl
Bunlar ne içiyo abicim ya?
Bi arkadaşında dediği gibi Snap 650 ne allasen Bide Buna Amiral gemisi demiş
Ozaman Fiyat 2000 tl felan olur herhalde Pller zaen yerlrde sürünüyo.
Bunlara verceğim paraya Gider Xiaomi Redmi Note 3 Pro Alırım 850-900 Paş paşa kullanırım .Üstelik bide parmak izi okuyucum extradan
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Captain_Ivy 2 yıl ekrem71
İyi güzel telefonlar çıkıyor da, her yeni gelen android güncellemesini alıyor olacak mı muamma..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Alayı çöp...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 2 yıl
F/p cihazı G4 varken kim bu çöplere para verirki.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_RaGoN_ 2 yıl General.
General.
F/p cihazı G4 varken kim bu çöplere para verirki.

Bootloop ve restart sorunları...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheLastNinja 2 yıl
adam gibi telefon yok mu yahu, note 2 artık iyice deli etmeye başladı beni, adam gibi hafif hızlı sorunsuz rom da yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12898 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
lg, lg x mach ve
7 etiket daha lg x max lg x power lg x style Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl 2030'da Almanya'da satılan bütün araçlar sıfır emisyon olacak 2 yıl Hiç çalışmadan 6 yıl boyunca maaş aldı 2 yıl iOS 10 çekirdek uygulamalar gerçekten silinebilecek mi? 2 yıl IBM Watson, sürücüsüz dolmuşların sanal muavini olacak 2 yıl Samsung, 3D televizyon pazarından çekiliyor 2 yıl Apple’a Çin’de patent ihlali suçlaması 2 yıl Android açıklarını bulanlara 500 bin dolardan fazla ödül dağıtıldı 2 yıl 2si1 "Sahura Doğru" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Zorlu şartlara dayanıklı SanDisk microSD hafıza kartları satışa çıkıyor 2 yıl LG’den sinek kovar televizyon 2 yıl Samsung'un yeni akıllı saati 'Solis' kod adını taşıyor 2 yıl Google Photos slayt gösterisi desteğine kavuştu 2 yıl Dell Alienware’den iki VR sırt çantası 2 yıl Adata incelik ve dayanıklılık odaklı iki yeni taşınabilir HDD duyurdu 2 yıl MSI ve Asus’a hileli ekran kartı örneği suçlaması 2 yıl Remix işletim sistemli 4 yeni bilgisayar geliyor 2 yıl LED bildirim gidiyor Smart Glow geliyor 2 yıl Yeni Xbox 4K oyun oynatabilir mi? Özel değerlendirme 2 yıl Uzun süredir beklenen karanlık modu iOS 10 ile birlikte gelebilir 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 için ilk hedef 5 milyon satış 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN LG X Mach duyuruldu: Her yönüyle hızlı Sonraki Apple, iPhone 7'de çift kamera teknolojisinden vazgeçti iddiası 2 yıl Ninja Turtles: Legends ile efsaneyi yaşayın 2 yıl Monster Notebook, E3 2016 fuarında 2 yıl Çin casus gemisi ABD ve müteffiklerini gözetliyor 2 yıl BMW'den büyük geri çağırma 2 yıl TenneT rüzgar enerjisi için yapay ada inşa edecek 2 yıl Huawei Honor 5X, 8 milyon satış barajını geçti 2 yıl Microsoft'un Windows 10 temiz kurulum aracı artık indirilebilir durumda 2 yıl AMD Radeon RX 480M ile ilgili ilk bilgiler geldi 2 yıl Pinterest, Fleksy klavyesinin arkasındaki ekibi satın aldı 2 yıl Ünlü yönetmen Michael Bay şimdi de sanal gerçekliğe el atıyor 2 yıl Sony Playstation E3 2016 hakkında her şey 2 yıl Metal kasalı Meizu M3S duyuruldu 2 yıl Karşınızda Zotac GeForce GTX 1080 AMP Extreme: Kaslı ve hızlı 2 yıl Asus'dan metal gövdeli bütçe dostu model: Zenfone Pegasus 3 2 yıl Apple enerji satmak için ruhsat başvurusu yaptı 2 yıl Çelikten 10 kat güçlü, alüminyumdan 5 kat hafif: Vibranyum 2 yıl Alibaba'nın patronu: Sahte ürünler gerçeklerinden daha iyi ve daha ucuz 2 yıl Apple 2016 Tasarım Ödülleri sahiplerini buldu 2 yıl Android işletim sistemindeki bir açık, aşırı batarya tüketimine sebep oluyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim