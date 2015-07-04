LG'in yeni silahı G Pro 3 olabilir

LG'nin yılın ikinci yarısı için yeni bir amiral gemi modeli akıllı telefon üzerinde çalıştığı ve sonbahar döneminde tanıtmak istediği resmi ağızlardan da doğrulandı. Şimdiye kadar fazla bilgi sahibi olmadığımız bu yeni amiral gemi modeli ile ilgili bazı sızıntılar gelmeye başladı.





İddialara göre yeni model LG G Pro 3 adını alacak. Bilindiği gibi G Pro serisi firmanın Phablet sınıfındaki silahıydı ve geçen yıl G serisine odaklanabilmek amacıyla rafa kaldırılmıştı. Ancak görünen o ki LG eski serisi ile yeni bir sayfa açmayı planlıyor.





Kaynaklar LG'nin yeni amiral gemi modelinin G Note gibi bir isimlendirme alacağını ve LG Note ekran kalemi ile yeni bir akım başlatacağını düşünüyordu. Ancak böyle bir durumun şimdilik sözkonusu olmadığı anlaşılıyor.





LG G Pro 3 modelinde 6 inçlik 1440x2560 piksel çözünürlükte bir ekran yer alacağı belirtiliyor. Qualcomm'un 64-bitlik özelleştirilmiş Snapdragon 820 yongasetini taşıyan ilk cihaz olması beklenen G Pro 3 4GB RAM ve 32GB artırılabilir kapasite ile desteklenecek.





Arka kısımda 20.7MP, ön kısımda 8MP çözünürlükte bir kamera barındıran model Android 5.1 işletim sistemi ile çalışacak. Yine iddialara göre cihazın fiyatı 790$ gibi oldukça yüksek bir seviyede seyredecek.





LG'nin G Pro serisi Galaxy Note serisi karşısında pek başarılı olamamıştı. Snapdragon 820 yongasetli G Pro 3 aynı dönemde karşısında muhtemelen Exynos 7420 yongasetli Galaxy Note 5'i bulacak. İlk benchmark skorlarına göre Exynos 7420'den önde görünen Snapdragon 820 yongaseti LG G Pro 3 modelinin geniş kitleler tarafından beğenilmesini sağlayabilir.





LG ile ilgili diğer bir iddia ise yıl sonuna doğru LG G4 modelinin tamamen alüminyum alaşımdan imal edilmiş kasaya sahip olan LG G4 Note isimli bir akıllı telefon modeli daha hazırladığı yönünde. Bu modelde 5.8 inçlik bir ekran olacağı belirtiliyor. Yani iddialar doğruysa LG aynı dönemde benzer boyutlara sahip iki amiral gemi modeli daha piyasaya sürmüş olacak.

http://www.phonearena.com/news/LG-G-Pro-3-specs-leak-6-inch-QHD-screen-4GB-of-RAM-and-a-fingerprint-scanner_id71183