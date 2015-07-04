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LG'in yeni silahı G Pro 3 olabilir

3 yıl
5,7b
1
29
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG'in yeni silahı G Pro 3 olabilir

LG'nin yılın ikinci yarısı için yeni bir amiral gemi modeli akıllı telefon üzerinde çalıştığı ve sonbahar döneminde tanıtmak istediği resmi ağızlardan da doğrulandı. Şimdiye kadar fazla bilgi sahibi olmadığımız bu yeni amiral gemi modeli ile ilgili bazı sızıntılar gelmeye başladı.

İddialara göre yeni model LG G Pro 3 adını alacak. Bilindiği gibi G Pro serisi firmanın Phablet sınıfındaki silahıydı ve geçen yıl G serisine odaklanabilmek amacıyla rafa kaldırılmıştı. Ancak görünen o ki LG eski serisi ile yeni bir sayfa açmayı planlıyor. 

Kaynaklar LG'nin yeni amiral gemi modelinin G Note gibi bir isimlendirme alacağını ve LG Note ekran kalemi ile yeni bir akım başlatacağını düşünüyordu. Ancak böyle bir durumun şimdilik sözkonusu olmadığı anlaşılıyor. 

LG G Pro 3 modelinde 6 inçlik 1440x2560 piksel çözünürlükte bir ekran yer alacağı belirtiliyor. Qualcomm'un 64-bitlik özelleştirilmiş Snapdragon 820 yongasetini taşıyan ilk cihaz olması beklenen G Pro 3 4GB RAM ve 32GB artırılabilir kapasite ile desteklenecek. 

Arka kısımda 20.7MP, ön kısımda 8MP çözünürlükte bir kamera barındıran model Android 5.1 işletim sistemi ile çalışacak. Yine iddialara göre cihazın fiyatı 790$ gibi oldukça yüksek bir seviyede seyredecek. 

LG'nin G Pro serisi Galaxy Note serisi karşısında pek başarılı olamamıştı. Snapdragon 820 yongasetli G Pro 3 aynı dönemde karşısında muhtemelen Exynos 7420 yongasetli Galaxy Note 5'i bulacak. İlk benchmark skorlarına göre Exynos 7420'den önde görünen Snapdragon 820 yongaseti LG G Pro 3 modelinin geniş kitleler tarafından beğenilmesini sağlayabilir. 

LG ile ilgili diğer bir iddia ise yıl sonuna doğru LG G4 modelinin tamamen alüminyum alaşımdan imal edilmiş kasaya sahip olan LG G4 Note isimli bir akıllı telefon modeli daha hazırladığı yönünde. Bu modelde 5.8 inçlik bir ekran olacağı belirtiliyor. Yani iddialar doğruysa LG aynı dönemde benzer boyutlara sahip iki amiral gemi modeli daha piyasaya sürmüş olacak.  

http://www.phonearena.com/news/LG-G-Pro-3-specs-leak-6-inch-QHD-screen-4GB-of-RAM-and-a-fingerprint-scanner_id71183 Yorum Yaz
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afulkem 3 yıl
BekirTemel
4 gb ram mı?

ne yapacaksın 4gb ram i ?
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ounomaus 3 yıl
o paraya ve pil yine 3000 mha gibi olursa balon ürün olur tutmaz tasarımda biraz değişiklik lazım metal çerçeveler vs olabilir daha sağlam
yotaphone gibi biraz daha farklılık sunabilir ama işlerine gelmiyor sidik yarışına girdiler kim daha hızlı vs boş işler farklılıklar lazım artık o ürün aldığında diğer ürünlere göre ayrı ama kullanışlı özellikler lazım artık 1000 tl aldığın telefonlar gayet yeterli iş yapıyor ama fark yoksa niye 2500 3000 tl gibi rakamlar ödeyelim ki ????
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joe_santana 3 yıl
SD 820 olsa nolcakki farkını hiç bir şekilde anlaşılmıyor. testlerde önde olsa bile kullanımda anlaşılmıyo. grafik işlemcileri de yeni çıkan tel. lerde hep birbirine yakın. not3 çıkalı kaç sene oldu hala çok hızlı ve açamadığı oyun yok keza samsung a5 kullandım. işlemcisi sd 410 olmasına rağmen çok seri ve akıcı çalışıyor.
yeni çıkan işlemcilerin hakkını verecek oyun yapmaları lazım
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darkdiva 3 yıl
Note 5'te kullanılacak işlemciyi hesaba katan yok. 7420 s810'a rakipti.s820'nin rakibi gelmedi daha. Ortaya çıktığında görürsünüz farkı
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WB 3 yıl
Birbirinin kopyasi siradan ozelliklere sahip su telefonlari gordukce iyiki Apple pazara girmis diyorum, yoksa islemci-ram-kamera kisir dongusunde hapsolmus bir mobil pazari yasayacaktik..
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_botturgec_ 3 yıl WB
WB
Birbirinin kopyasi siradan ozelliklere sahip su telefonlari gordukce iyiki Apple pazara girmis diyorum, yoksa islemci-ram-kamera kisir dongusunde hapsolmus bir mobil pazari yasayacaktik..

Gerçektende apple inanılmaz yenilikler getiriyor pazara :) Apple'da olup android'de olmayan ne var hakikaten? Stabilite demeyin de.
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BekirTemel 3 yıl
4 gb ram mı?
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aspirin_00 3 yıl
alın g4 deri hali 2000 tl para ver sonra böyle olsun

guguuk.com/...


lg den git gide soğumaya başladım..
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Markus Schulz 3 yıl aspirin_00
aspirin_00
alın g3 deri hali 2000 tl para ver sonra böyle olsun

guguuk.com/...


lg den git gide soğumaya başladım..

G3 te deri kapak yok g4 te var sahte olma olasiligi yuksek.
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freudunpiposu 3 yıl
Snapdragon'la geleceği için baştan çöp.
1.5 ghz'de, tek çekirdekte neredeyse yarısı kadar, ee ısınınca 3 ghz'de çalışmayacak olan bu işlemci yine tozu dumanı yutan taraf olur.
---
Ayrıca tek çekirdek tarafından çok çekirdek tarafına düz mantık hesaplayan kafalar var, toplam kanal kapasiteside bunu karşılıyordu zaten canım (!)
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Mağdur Adam 3 yıl
G2 alin
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E_Aydin35 3 yıl
LG'yide katbettik desenize.. Artık Samsung'un izinden gidip oda pazarı dömine etme çalışmalarına girecek sanırım peşpeşe modellerle...
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