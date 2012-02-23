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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG'nin 4 çekirdekli modeli LG Optimus 4X HD resmi olarak duyuruldu

7 yıl
10b
1
91
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG'nin dün tanıttığı gözlüksüz 3D uyumlu modeli LG Optimus 3D Cube/Max'den sonra firma yine uzun süredir merakla beklenen 4 çekirdekli diğer telefonunu da MWC 2012'yi beklemeden görücüye çıkardı.
LG Optimus 4X HD adını alacak model yılın ikinci yarısında Avrupa pazarına giriş yapacak. 4.7 inç büyüklüğünde 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde True HD IPS LCD ekran, 1.5GHz hızında çalışan 4+1 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 yongada sistemi ve 1GB RAM telefona eşlik ediyor.
8.9mm inceliğe sahip modelde 2150mAh batarya gerekli gücü karşılıyor. 8MP otomatik odaklamalı LED flaşlı arka kamera, 1.3MP ön kamera, DLNA, MHL, 16GB depolama kapasitesi, Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi konfigürasyonu tamamlıyor.
Diğer detaylar ve fiyatlandırma politikası için LG, MWC 2012 fuarındaki standına meraklılarını bekliyor.
Daha önce internete sızan Optimus 3X modeli ile özellikler aynı. Ancak NFC ve HSPA+ desteğine yer verilmemiş. Bazı kaynaklar Optimus 3X modelinin ayrıca fuarda karşımıza çıkabileceğini belirtiyor. Optimus Vu, Optimus L-Style, Optimus 3D Cube/Max ve Optimus 4X HD modelleri ile LG firması bu yıl oldukça ses getireceğe benziyor.

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Cremiesto 7 yıl en beğenilen
Sağdakini istiyorum :(
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docekic 7 yıl
bu telofon alinir
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ftd 7 yıl
Hem 2150mAh batarya hem de 8.9mm kalınlık üstelik 1.5Gh 4+1 çekirdek LG'e bravo, buna telefon demek yanlış olur, benim laptop ile aynı özelliklerde :)
1 Yanıt Yanıtla +5
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DH Misafiri 7 yıl
perikentli
ceptelefonlarının küçülmesini istiyoruz ne bunlar yav takoz başka bişey değiller 4 cekirdekmiş prüffffffff....

o zaman sen de küçük telefon al gardaaşşş küçük telefonlar da satılıyo bu memlekette...
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Selfroot 7 yıl
Bunada led flash deyip yalan söykedik flash yok bunda demesinler?
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armozgur 7 yıl
bu telefon nezaman cıkacak bilen varmı?
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GaMeLeCtROniCa 7 yıl
Lg nin bu modeli dikkatimi çekiyor ama diger markalarında modellerini beklemekte fayda var.bu tip bir telefon aldıgımız zaman ps vita,tablet,ipod touch almaya gerek kalmaz kanımca
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cssbaycelebi 7 yıl
telefon güzel ama reklamı hiç yapılmıyor. galiba tüm android telefon piyasasını samsunga bırakacaklar.
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sublebaaa 7 yıl
soldakini de yabana atmayın :D
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DH Misafiri 7 yıl
Iste bu sefer oldu gibi lg
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DH Misafiri 7 yıl
galaxy note 1280x800 5.3 inç,lg ye büyük diyenlere :D
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DH Misafiri 7 yıl
LG harikasın bütün ilkleri LG yapıyor. İlk çift çekirdekli telefon ve ilk 3D telefon en basitinden şimdide 4 çekirdekli telefon :)
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

LG harikasın bütün ilkleri LG yapıyor. İlk çift çekirdekli telefon ve ilk 3D telefon en basitinden şimdide 4 çekirdekli telefon :)

İlkleri yapıp yarışı sonda tamamlıyo iştexd
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RehgarEarthfury 7 yıl
Resmen Samsung NOTE'tun kopyası :)
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vito_scaletta 7 yıl RehgarEarthfury
RehgarEarthfury

Resmen Samsung NOTE'tun kopyası :)


ne alaka
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Creativeflo 7 yıl RehgarEarthfury
RehgarEarthfury
Resmen Samsung NOTE'tun kopyası :)

Yas kac
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vetivet 7 yıl
Küccük ve performansli olani alirim
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vito_scaletta 7 yıl
Arayüz değişmiş
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