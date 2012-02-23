LG'nin 4 çekirdekli modeli LG Optimus 4X HD resmi olarak duyuruldu

LG'nin dün tanıttığı gözlüksüz 3D uyumlu modeli LG Optimus 3D Cube/Max'den sonra firma yine uzun süredir merakla beklenen 4 çekirdekli diğer telefonunu da MWC 2012'yi beklemeden görücüye çıkardı.

LG Optimus 4X HD adını alacak model yılın ikinci yarısında Avrupa pazarına giriş yapacak. 4.7 inç büyüklüğünde 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde True HD IPS LCD ekran, 1.5GHz hızında çalışan 4+1 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 yongada sistemi ve 1GB RAM telefona eşlik ediyor.

8.9mm inceliğe sahip modelde 2150mAh batarya gerekli gücü karşılıyor. 8MP otomatik odaklamalı LED flaşlı arka kamera, 1.3MP ön kamera, DLNA, MHL, 16GB depolama kapasitesi, Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi konfigürasyonu tamamlıyor.

Diğer detaylar ve fiyatlandırma politikası için LG, MWC 2012 fuarındaki standına meraklılarını bekliyor.

Daha önce internete sızan Optimus 3X modeli ile özellikler aynı. Ancak NFC ve HSPA+ desteğine yer verilmemiş. Bazı kaynaklar Optimus 3X modelinin ayrıca fuarda karşımıza çıkabileceğini belirtiyor. Optimus Vu, Optimus L-Style, Optimus 3D Cube/Max ve Optimus 4X HD modelleri ile LG firması bu yıl oldukça ses getireceğe benziyor.