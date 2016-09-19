LG’nin 77 inçlik OLED televizyonu satışa çıkıyor

Mobil cihaz pazarında OLED ekran üretimi olarak çok gerilerde kalan LG, bununla birlikte televizyon pazarında önemli yatırımlara sahip. Signature adındaki 4K OLED televizyon serisi oldukça beğenilen firma, devasa boyuta sahip yeni üyesini satışa sunuyor.

OLED yani organik LED ekranlar bilindiği üzere en derin siyah renkleri ve etkileyici kontrast değerleri sunabiliyor. Bununla birlikte halen büyük boyutlu OLED panel üretimi çok maliyetli ve bu sınıfta üreticiler farklı çözümlere yöneliyor. Örneğin Samsung, televizyon pazarında OLED yerine daha az maliyetli ancak aynı kaliteyi verebilen Quantum LED paneller kullanmayı planlıyor.

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77 inçlik dev bir ekrana sahip yeni Signature 4K OLED televizyonu elbette herkesin satın alabileceği türden değil. Daha çok lüks tüketime yönelik geliştirilen televizyonu satın alan müşterilere 7 gün 24 saat VIP teknik destek hizmeti sunuluyor.

4K ekran çözünürlüğünün yanında HDR desteği de bulunan televizyonda LG’nin HP’den satın aldığı ve geliştirdiği WebOS 3.0 işletim sistemi yer alıyor. Dolby Vision teknolojisine sahip olan televizyon için 20 000$ fiyat etiketi belirlenmiş. Belirli pazarlarda ön siparişe açılan model Ekim ayına sevkiyata başlayacak.