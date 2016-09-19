Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG’nin 77 inçlik OLED televizyonu satışa çıkıyor

Genelde büyük boyutlardaki OLED televizyonlar lüks tüketime hitap ediyor. Bu tarz televizyonların standart kullanıcıya kadar inmesi oldukça uzun bir zaman alacak gibi görünüyor.
2 yıl
5,7b
1
22
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Mobil cihaz pazarında OLED ekran üretimi olarak çok gerilerde kalan LG, bununla birlikte televizyon pazarında önemli yatırımlara sahip. Signature adındaki 4K OLED televizyon serisi oldukça beğenilen firma, devasa boyuta sahip yeni üyesini satışa sunuyor.

OLED yani organik LED ekranlar bilindiği üzere en derin siyah renkleri ve etkileyici kontrast değerleri sunabiliyor. Bununla birlikte halen büyük boyutlu OLED panel üretimi çok maliyetli ve bu sınıfta üreticiler farklı çözümlere yöneliyor. Örneğin Samsung, televizyon pazarında OLED yerine daha az maliyetli ancak aynı kaliteyi verebilen Quantum LED paneller kullanmayı planlıyor.

Ayrıca Bkz. "Dell XPS 13 modeli Kaby Lake işlemciler ile güncellendi"

77 inçlik dev bir ekrana sahip yeni Signature 4K OLED televizyonu elbette herkesin satın alabileceği türden değil. Daha çok lüks tüketime yönelik geliştirilen televizyonu satın alan müşterilere 7 gün 24 saat VIP teknik destek hizmeti sunuluyor.

4K ekran çözünürlüğünün yanında HDR desteği de bulunan televizyonda LG’nin HP’den satın aldığı ve geliştirdiği WebOS 3.0 işletim sistemi yer alıyor. Dolby Vision teknolojisine sahip olan televizyon için 20 000$ fiyat etiketi belirlenmiş. Belirli pazarlarda ön siparişe açılan model Ekim ayına sevkiyata başlayacak. 

 

http://www.slashgear.com/lgs-new-77-inch-4k-oled-tv-available-for-pre-order-18456493/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Ghost2003 2 yıl en beğenilen
Yanlış bitmiyor ki 200 k degil 20 k
Dolby vision ses degil görüntü teknolojisi. youtube.com/...
sonra ekreme neden yükleniyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Delikli Nane 2 yıl
O paraya bırak vip hizmeti , adam gönderip kanallarımı değiştirmeleri lazım
, hadi onuda geçtim, biraz daha eklenip sinema sistemi kurulur
O paraya bırak vip hizmeti , adam gönderip kanallarımı değiştirmeleri lazım, hadi onuda geçtim, biraz daha eklenip sinema sistemi kurulur...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aygunn 2 yıl
200 bin dolar mı yoksa o sıfırları yanlış mı yazdınız ekrem71

gider tekne alırım param da artar hayatımı yaşarım ne televizyonu ne 4k'sı allasen
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Salvatuon 2 yıl
Bu modelin 65 olanini gordum. Bir plazma kullanicisi olarak renk doygunluk ve dogrulugunu cok begendim. Zaten tanitiminda da F.F.Coppola bir iki sey soyluyor Tv hakkinda. Oldukca basarili bir urun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mesudum 2 yıl
"Android varken WebOS ne yahu?" deyiciler nerede kaldı?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
idombayci 2 yıl
O tv yi salona kuracaksın ama seyrederken maçta hakeme kızıp kendini statda sanıp kumanda ve bilimum şeyleri ekrana fırlatanlar için koruması var mı? Malum ayısıda her çeşit cinside çok. ( olay yaşanmıştır. Ordan biliyorum)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 2 yıl
Su xiaomi'nin oled tvsini alamadim ya icim gidiyor. Tasarimi ozellikleri 10 numaraydi bir ithalatcida getirmedi gitti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
comma 2 yıl
Fiyat önemli değil hergün forumda 6000 tlye sistem toplanıyor. Başka açıdan bakalım ve aldık bunu diyelim, kapıdan nasıl geçecek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Redunay 2 yıl
dh ikinci el bölümüne düşsün bakarız. Şöyle 4-5 bin lira olursa düşünürüz kargo karşı tarafa ait olacak ama.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Captain_Ivy 2 yıl
Alınır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khytr89 2 yıl
Teknolojide uzun zaman 1 yildir seneye evlere oled girer sonra 8k daha sonra 8k oled ondan sonra g-oled c-oled artik oledin eti sutu bitene kadar devam ederlerve artik 10 yila kadar hologram tv ler vs baslar sonra onlari 4k si 8k si vs vs
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 2 yıl
Banding çıkar almayın bence.

O kadar bütçem varsa hi-end receiver ve projeksiyon alırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cengiz55 2 yıl
20 000$ ı 200 000$ gören arkadaşlar sizi tebrik ediyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shadowtr 2 yıl
Ya Vestel daha yeni en iyisini yaptı bir durun ya!

Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5717 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
lg, lg signature 4k oled ve
5 etiket daha lg 77 inch 4k oled Televizyonlar Ev Elektroniği Ekrem71 Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Maliye Bakanlığı trafik sigortasında yeni bir döneme hazırlanıyor 2 yıl Lenovo Vibe P2 "5100mAh pil ile şarj şampiyonu" 2 yıl Windows ve Mac için hem ücretsiz hem de limitsiz VPN hizmeti 2 yıl iPhone 7’de yer alan Intel modemde bağlantı problemi 2 yıl Yeni HTC Desire 10 serisi tanıtıldı 2 yıl Tüm otomobillere çip ile zorunlu takip geliyor! 2 yıl Karşınızda GoPro Hero5 2 yıl Katlanabilir GoPro Karma drone modeli duyuruldu 2 yıl Lyft 2021 yılına kadar tamamen otonom araç filosuna sahip olmayı hedefliyor 2 yıl Sony’nin yeni amiral gemisi A99 II resmiyet kazandı 2 yıl Galaxy Note 7 fiyaskosunun sebebi acelecilik 2 yıl Xiaomi şimdi de aynasız bir profesyonel kamera hazırladı 2 yıl TP-Link X1 ve X1 Max ön incelemesi 2 yıl 2016 Emmy Ödülleri sahiplerini buldu 2 yıl TR uzantılı alan adlarından 8.4 milyon lira gelir 2 yıl Avrupa Komisyonu’ndan iletişim uygulamalarına acil çağrı zorunluluğu 2 yıl Cin fikirli okul taktikleri! 2 yıl Nokia liderliğindeki ekip, fiber üzerinden 1Tbps hızlara ulaşmayı başardı 2 yıl Kaçak elektrik ile mücadelede şifreli elektrik dönemi 2 yıl Nvidia GeForce GTX 1050 için Ekim ayı sonları işaret ediliyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN LG’nin 77 inçlik OLED televizyonu satışa çıkıyor Sonraki Android dünyası yeni bir performans canavarı daha kazanıyor 2 yıl Yeni anne ve babalara teknolojik öneriler 2 yıl Logitech, aksesuar üreticisi Saitek’i satın alıyor 2 yıl iPhone 7 serisinden garip sesler 2 yıl Dünya tarihinin ilk tankı 100 yıl önce bugünlerde kullanılmıştı 2 yıl InFocus’dan kısmi modüler dizüstü modeli 2 yıl iFixit ekibi iPhone 7'yi akvaryuma attı 2 yıl 2017 Honda Civic hatchback artık resmi 2 yıl Avrupa Birliği, 2020'de Avrupa şehirlerine ücretsiz Wi-Fi sunmayı planlıyor 2 yıl 4 günde Samsungcu, Applecı, BTKcı ve Türk Telekomcu oldum. Yok mu arttıran? 2 yıl Twitter CEO'sundan Edward Snowden'a destek 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 satışı 28 Eylül’de tekrar başlıyor 2 yıl Canon EOS M5 duyuruldu 2 yıl Bu oyun bilgisayarı farklı görünüyor! 2 yıl Super Phantom Cat bu hafta iOS için ücretsiz 2 yıl Adil Kullanım Kotası kısaca kotalı internet neden var? Gerçekten “Adil” mi? 2 yıl Leica’dan Polaroid’e rakip 2 yıl Çin kendi uzay laboratuvarını fırlattı: İlk taykonotlar önümüzdeki ay gidiyor 2 yıl Killer E2500 Gigabit Ethernet kontrolcüsü duyuruldu 2 yıl Yeni Star Trek dizisinin çıkış tarihi ertelendi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim