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LG'nin G Pro üretimine son verdiği iddia ediliyor

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG'nin G Pro üretimine son verdiği iddia ediliyor

LG'nin Phablet segmentine ilk adımını attığı akıllı telefon olan Optimus G Pro, geçen yıl da G Pro 2 olarak yoluna devam etmişti. Bu yıl halen bir G Pro modelinin çıkmaması bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi. 

Güney Kore'den gelen bilgilere göre LG, gelecek yıl ki G4 amiral gemi modeline daha iyi odaklanabilmek adına G Pro serisini rafa kaldırdı. Aslında G Pro 3 modelinde 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran, 3GB RAM, Snapdragon 805 yongaseti gibi özelliklerin olması bekleniyordu. Bu da onu dönemin rakip amiral gemi modelleri ile aynı seviyeye getiriyordu. Ancak G Pro serisi firmayı tatmin edecek bir satış düzeyine henüz ulaşamadı. Bu bakımdan LG de serinin biletini kesmiş oldu. 

Seriye son verilmiş olmasının bir diğer nedeni olarak LG G3 modelinin 10 milyon satış rekoruna doğru emin adımlarla yürüyor oluşu gösteriliyor. Firma, G3 modeli büyük başarı yakaladığı için tüm kaynaklarını G4 modeline ayırmak niyetinde ve başka bir üst seviye modele odaklanmak istemiyor. 

Şimdilik konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı ancak her halükarda G Pro 3 modelinin gelecek yıl kaldığı söylenebilir. MWC 2015 etkinliği yaklaştığında serinin akibeti ile ilgili daha kesin bilgiler elde edebilmemiz muhtemel. 

http://www.androidheadlines.com/2014/12/lg-pulled-plug-g-pro-series-order-focus-g4-development.html Yorum Yaz
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ombuds_man 4 yıl
g pro yu ilk cıktıgı zaman aldım. hala alternatifi olabilen yahu degistireyim artık dediğim bir telefon cıkmadı. 6s+ veya z5 e kadar götürecektir bni... g2 g3 ondan çok daha sonra cıktı ama pek bir farkı yok açıkcası.
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Göztepe. 4 yıl
Bu kadar satmışken son vereceklerini sanmam açıkçası
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ouzqan 4 yıl
G3 ile ekran zaten sınıra kadar dayandı . G4 ile bir tık daha artırırlarsa ekranı zaten gerek olmaz ama ekran aynı tutulup farklı bir isim ile phablet sınıfa yönelik bir cihaz üretimide yapabilirler.
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crazy585858 4 yıl
g pro 2 ülkemize gelse ne yapar eder alırdım.. tam istediğim cihazdı g2 tasarımı 6 inç ekran ve 3gb ram..
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OverClocK1ng 4 yıl
Bence de tek modele yoğunlaşsın.
Zaten G4 , Pro gibi olacak...
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sercandk 4 yıl
Mantıklı olmuş zaten g4 de 5.5'' yada 5.7'' ile gelir. Prolarin bi anlamı kalmazdi.
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beter.böcek 4 yıl
G tablet yapsin daha iyi satar hatta yok satar.
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General. 4 yıl
İsabetli bir karar olmuş.
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TheLoft 4 yıl
adamların ilk en iyi telefonu g pro idi ama note 2'nin gölgesinde kaldığı için ön plana çıkmadı hiç.
o döneme göre harika bir cihazdı.
ama nedense g2 ile parladılar.
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edirneli86 4 yıl
Üste bir arkadaş yazmış samsung hem note serisini hem normal s serisini satıyor hiçte demiyor ki birbirini kesecek.

ama g pro yu alan kişi telefonu o kadar çok severek beğenerek kullanıyor ki bozulmadıkça değiştirmek istemiyor buda haliyle satışları baltalıyor.
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__Nikolaus__ 4 yıl TheLoft
Sürekli akıllı telefon değiştirdim, kullanırken en zevk aldıgım cihazdı g pro.
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Elefue 4 yıl
G3 modeline zarar verir diye midir nedir herhalde satmamaya çalışırlarsa böyle olur. Türkiye de satışa çıkarmadı ya diğer ülkelerde de çıkarmamıştır o şimdi.
Samsung gibi olamıyorlar. Note bak S5 birlikte gidiyor hem de daha iyi bir şekilde
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