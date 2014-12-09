LG'nin G Pro üretimine son verdiği iddia ediliyor





LG'nin Phablet segmentine ilk adımını attığı akıllı telefon olan Optimus G Pro, geçen yıl da G Pro 2 olarak yoluna devam etmişti. Bu yıl halen bir G Pro modelinin çıkmaması bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi.





Güney Kore'den gelen bilgilere göre LG, gelecek yıl ki G4 amiral gemi modeline daha iyi odaklanabilmek adına G Pro serisini rafa kaldırdı. Aslında G Pro 3 modelinde 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran, 3GB RAM, Snapdragon 805 yongaseti gibi özelliklerin olması bekleniyordu. Bu da onu dönemin rakip amiral gemi modelleri ile aynı seviyeye getiriyordu. Ancak G Pro serisi firmayı tatmin edecek bir satış düzeyine henüz ulaşamadı. Bu bakımdan LG de serinin biletini kesmiş oldu.





Seriye son verilmiş olmasının bir diğer nedeni olarak LG G3 modelinin 10 milyon satış rekoruna doğru emin adımlarla yürüyor oluşu gösteriliyor. Firma, G3 modeli büyük başarı yakaladığı için tüm kaynaklarını G4 modeline ayırmak niyetinde ve başka bir üst seviye modele odaklanmak istemiyor.





Şimdilik konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı ancak her halükarda G Pro 3 modelinin gelecek yıl kaldığı söylenebilir. MWC 2015 etkinliği yaklaştığında serinin akibeti ile ilgili daha kesin bilgiler elde edebilmemiz muhtemel.

http://www.androidheadlines.com/2014/12/lg-pulled-plug-g-pro-series-order-focus-g4-development.html