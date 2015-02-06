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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG'nin Windows Phone cihazı hakkında yeni bilgiler geldi

4 yıl
5,3b
1
28
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG'nin Windows Phone cihazı hakkında yeni bilgiler geldi

İlk olarak geçtiğimiz Aralık ayında mobil reklam ağı AdDuplex'de kendisini gösteren LG'nin yeni Windows Phone cihazı ile ilgili yeni dökümanlar lansman tarihinin oldukça yakın olduğunu gözler önüne serdi. 

LG-VW820 model numarasın sahip olan cihazın 4.7 inçlik 480x854 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Bu bakımdan cihaz giriş seviyesine yönelik bir Windows Phone akıllı telefonu olacak. 

Cihazın Verizon operatörünün veritabanında ortaya çıkan yeni dökümanlarda da yer alması, ilk olarak ABD'de piyasaya çıkacağı izlenimini uyandırıyor. Muhtemelen operatöre özel bir akıllı telefon olacak ve sonraki dönemde de global pazarlara çıkacak. 

LG yıllar önce Windows Phone pazarına giriş yapmış ancak tüm ağırlığını Android platformuna vermesi nedeniyle projeleri rafa kaldırmıştı. LG'nin pazara tekrar girmek niyetinde olduğu ancak bunu alt seviyeden yapacağı anlaşılıyor. Ancak Windows Phone ekosisteminde en çok model alt sınıfta yer alıyor ve LG'nin işi de bir hayli zor olabilir.  

http://www.mylgphones.com/windows-phone-os-based-lg-vw820-smart-phone-in-the-works-headed-for-verizon.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
Wp alacaksan lumia alacaksın
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doctor_bey 4 yıl
Pikselleri sayarız artık, zaten ekrandaki içerikte karelerden oluşuyor, ooooo


Piksel piksel Anadolu olacak desene
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acura07 4 yıl
Çözünürlüğün düşük olmasi pek etkili değil. Bello var g2 ile yanyana koyuyorum aman aman fark yok.

Ama diğer donanımlarının yüksek olması sart.
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AMERICAN 4 yıl
Sadece Microsoft telefonların tekeline kalmamalı,LG'den de Windows telefon gelirse iyi olur.
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yokbeolumbe 4 yıl
Acaba yakında daha hangi markalar girer WP'ye ?
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cosica 4 yıl
her markanın WP çıkarmasına gerek yok. Microsoft devam etsin yoluna cazip hale getirsin telefonunu. yoksa birbirinin aynısı ilginç telefonlar.
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TEKİN 1881 4 yıl
Ben de sandım ki g3 ayarında bir telefon yapacaklar. Tüh be.
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TEKİN 1881 4 yıl
5 yıl önceki nin çözünürlüğü. Bu çok akılsızca seçilmiş bir çözünürlük.
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_dilemma 4 yıl
wp den bir halt olmaz diyen kişi kullandın mı wp diyeceğim belli ki kullanmamış ama kullanmayan birisi bir halt olmaz demeyeceğine göre belli ki kullanamamış. büyüklerine söyle sana oynayabileceğin bir şeyler alsın. :)
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brnk 4 yıl _dilemma
_dilemma
wp den bir halt olmaz diyen kişi kullandın mı wp diyeceğim belli ki kullanmamış ama kullanmayan birisi bir halt olmaz demeyeceğine göre belli ki kullanamamış. büyüklerine söyle sana oynayabileceğin bir şeyler alsın. :)

Ben kullandım 925 bi halt olmaz mağaza sıkıntı uygulamaların çoğu yok olanda sıkıntılı kasma takılma yok deniliyor sürdürülüyor yazısında illet geliyor insana
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McFaKsK35 4 yıl
Ekran kötü üstelik wp den bir halt olmaz
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crazy585858 4 yıl
arkadaş en az bi 720 p ekran yapsalar bari anlamıyorum bu ilk adımı attıkları telefon neden çok dandik donanımlı olmak zorunda..
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WmGMD 4 yıl
4.7 inch ve o çözünürlük wtf ?
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