LG'nin Windows Phone cihazı hakkında yeni bilgiler geldi





İlk olarak geçtiğimiz Aralık ayında mobil reklam ağı AdDuplex'de kendisini gösteren LG'nin yeni Windows Phone cihazı ile ilgili yeni dökümanlar lansman tarihinin oldukça yakın olduğunu gözler önüne serdi.





LG-VW820 model numarasın sahip olan cihazın 4.7 inçlik 480x854 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Bu bakımdan cihaz giriş seviyesine yönelik bir Windows Phone akıllı telefonu olacak.





Cihazın Verizon operatörünün veritabanında ortaya çıkan yeni dökümanlarda da yer alması, ilk olarak ABD'de piyasaya çıkacağı izlenimini uyandırıyor. Muhtemelen operatöre özel bir akıllı telefon olacak ve sonraki dönemde de global pazarlara çıkacak.





LG yıllar önce Windows Phone pazarına giriş yapmış ancak tüm ağırlığını Android platformuna vermesi nedeniyle projeleri rafa kaldırmıştı. LG'nin pazara tekrar girmek niyetinde olduğu ancak bunu alt seviyeden yapacağı anlaşılıyor. Ancak Windows Phone ekosisteminde en çok model alt sınıfta yer alıyor ve LG'nin işi de bir hayli zor olabilir.

http://www.mylgphones.com/windows-phone-os-based-lg-vw820-smart-phone-in-the-works-headed-for-verizon.html