LG'nin Windows Phone cihazı reklam ağlarında ortaya çıktı





Genelde Windows Phone ekosistemindeki akıllı telefonların kullanım oranlarını ortaya koyan analizleriyle tanınan AdDuplex reklam ağı, zaman zaman tanıtılmamış cihazların da bilgisini verebiliyor. Ağa en son takılan ise LG oldu.





Uzun bir aradan sonra Windows Phone ekosistemine dönüş yapacağını açıklayan LG'nin D635 numaralı bir akıllı telefonu ağın veritabanında görünmeye başladı. Bizzat ağın yöneticisi tarafından açıklanan cihazda Windows Phone 8.1 işletim sistemi mevcut. Bunun dışında herhangi bir bilgi mevcut değil.





Daha önceki sızıntılarda LG'nin Windows Phone cihazının orta seviyeye yönelik bir donanıma sahip olacağı gündeme gelmişti. Cihazda 5 inçlik 720p ekran ve Snapdragon 200 yongasetinin kullanılacağı tahmin ediliyor. Böylece ekosisteme yeni katılan bölge lideri üreticilerin cihazları ile rekabet etme şansı bulabilecek.





LG tarafında henüz Windows Phone cihazının ne zaman tanıtılacağına dair resmi bir açıklama yok. Ancak bir iki ay içerisinde tanıtılacağına dair beklentiler mevcut.

http://www.phonearena.com/news/5-inch-LG-D635-with-Windows-Phone-8.1-coming-soon_id58637