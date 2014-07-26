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LG'nin Windows Phone cihazı reklam ağlarında ortaya çıktı

4 yıl
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23
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG'nin Windows Phone cihazı reklam ağlarında ortaya çıktı

Genelde Windows Phone ekosistemindeki akıllı telefonların kullanım oranlarını ortaya koyan analizleriyle tanınan AdDuplex reklam ağı, zaman zaman tanıtılmamış cihazların da bilgisini verebiliyor. Ağa en son takılan ise LG oldu.

Uzun bir aradan sonra Windows Phone ekosistemine dönüş yapacağını açıklayan LG'nin D635 numaralı bir akıllı telefonu ağın veritabanında görünmeye başladı. Bizzat ağın yöneticisi tarafından açıklanan cihazda Windows Phone 8.1 işletim sistemi mevcut. Bunun dışında herhangi bir bilgi mevcut değil. 

Daha önceki sızıntılarda LG'nin Windows Phone cihazının orta seviyeye yönelik bir donanıma sahip olacağı gündeme gelmişti. Cihazda 5 inçlik 720p ekran ve Snapdragon 200 yongasetinin kullanılacağı tahmin ediliyor. Böylece ekosisteme yeni katılan bölge lideri üreticilerin cihazları ile rekabet etme şansı bulabilecek. 

LG tarafında henüz Windows Phone cihazının ne zaman tanıtılacağına dair resmi bir açıklama yok. Ancak bir iki ay içerisinde tanıtılacağına dair beklentiler mevcut.  

http://www.phonearena.com/news/5-inch-LG-D635-with-Windows-Phone-8.1-coming-soon_id58637 Yorum Yaz
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Lepanto 4 yıl en beğenilen
Görseldeki yeni tanıtılacak cihazın tasarımı değil. Görsel, LG'nin Optimus 7 isimli eski bir Windows Phone işletim sistemli cihaza ait.
3 Yanıt Yanıtla +20
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Sirkadyen 4 yıl
ekrem71'in dandik haberlerinden birisi daha. Koydukları resme bak

2010'da yapmışlar görseldeki telefonun haberini


donanimhaber.com/...
ekrem71'in dandik haberlerinden birisi daha. Koydukları resme bak2010'da yapmışlar görseldeki telefonun haberinidonanimh...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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khytr89 4 yıl
Bu editorun haberleri hep boyle.. sikayet edecegimiz merci yok mu... haber kismina giresim gelmiyor artik.. eskiden buralar boyle degildi :/
1 Yanıt Yanıtla +7
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OldGamers86 4 yıl
Çok ilginç bir tasarım olmuş. :D
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ardarda45 4 yıl
boş beleş haber yazmak bu olsa gerek..
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khytr89 4 yıl
Bu editorun haberleri hep boyle.. sikayet edecegimiz merci yok mu... haber kismina giresim gelmiyor artik.. eskiden buralar boyle degildi :/
Yanıtla +7
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marine-gear 4 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Evleaks tarafından elde edilen bilgilere göre LG, bu yıl içerisinde Windows Phone işletim sistemli akıllı telefonunu duyurabilir.

Güney Kore merkezli teknoloji devi LG, uzun zamandır mobil cihazlar için Android platformuna odaklanmıştı. Ancak, sızıntıları ile ünlenen Evleaks tarafından paylaşılan yeni fotoğraf bu durumun yakında değişebileceğini gösteriyor. LG yakında yeniden Windows Phone işletim sistemli cihazlar ile gelebilir.

Evleaks, LG'nin üzerinde çalıştığı Windows Phone işletim sistemli Uni8 kod adlı akıllı telefonun fotoğrafını takipçileri ile paylaştı. Söz konusu fotoğrafa bakıldığında ise Windows Phone 8.1 ön yüklü gelmesi beklenen cihazın bir phablet modeli olabileceği tahmin ediliyor. Ayrıca cihazın üzerindeki sanal tuşlar da dikkatlerden kaçmıyor. İnce çerçeveli olacağı söylenen Windows Phone'lu akıllı telefonun özellikleri ise henüz bilinmiyor. Ancak cihazın, Snapdragon 800 yonga seti ve 1080p çözünürlüğünde ekran ile geleceği tahmin ediliyor.
Söz konusu cihazın bu yıl içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor.
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Infinitum 4 yıl
Eski PDA'lara benzettim.
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Schnitter 4 yıl
Tipe bak
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Sirkadyen 4 yıl
ekrem71'in dandik haberlerinden birisi daha. Koydukları resme bak

2010'da yapmışlar görseldeki telefonun haberini


donanimhaber.com/...
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TroppX 4 yıl
Lan bu yeni telefon degil.Eski windows phone
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Lightr 4 yıl
Snapdragon 200 nedir arkadaşım ramde 512mb olur artık
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Mr. Blacktree 4 yıl
Wp7.5 değil mi la o?
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Lepanto 4 yıl
Görseldeki yeni tanıtılacak cihazın tasarımı değil. Görsel, LG'nin Optimus 7 isimli eski bir Windows Phone işletim sistemli cihaza ait.
2 Yanıt Yanıtla +20
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egeboys0 4 yıl
Sok iceri. Cıkarma sakın.
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ewwliya 4 yıl
Tasarıma bak ????
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nonpoint 4 yıl
aman tanrım didim
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