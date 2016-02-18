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LG'nin akıllı robotu evimize misafir olmaya hazırlanıyor

LG'nin G5 amiral gemi modelini lanse edeceği 21 Şubat tarihindeki MWC 2016 lansmanında, büyük sürprizler bizi bekliyor. Bunlardan en önemlisi akıllı bir robot.
3 yıl
3,6b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG'nin akıllı robotu evimize misafir olmaya hazırlanıyor

Tanıtılmasına bir haftadan az bir süre kala, LG G5 amiral gemi modelinin yanında göreceğimiz aksesuarlar da netleşmeye başladı. Sanal gerçeklik gözlüğü ve kamerasının yanında, çeşitli Magic Slot aksesuarları ve sevimli bir robot yardımcı da görücüye çıkmaya hazırlanıyor. 

Magic Slot

LG'nin G5 modelinde, Magic Slot adında ekstra bir bağlantı yuvasına yer vereceğini aktarmıştık. Ayrıca yuvaya takılmış bir cihaz görseli de internete sızdırılmışı. Sızdırılan bu aksesuarın LG Cam adını taşıdığı belirtiliyor. Aksesuar, kullanıcılara ana kameranın deklanşör, yakınlaştırma ve flaş açma-kapama fonksiyonlarını uzaktan yerine getirecek. Ayrıca 1100mAh kapasiteli batarya ile de kullanım süresini uzatacak. 

Bunun haricinde Bang&Olufsen işbirliğinde geliştirilen LG Hi-Fi Plus adındaki diğer bir aksesuar, entegre bir DAC ünitesi ile gelecek. Ayrıca diğer Android cihazlardan da ses verilerini alarak telefondan çalabilecek. Magic Slot yuvası, daha önce de değinildiği gibi alk kapağın kaydırılması ile ortaya çıkacak.  
LG'nin akıllı robotu evimize misafir olmaya hazırlanıyor
 
LG 360 Cam ve VR

LG'nin uzun bir süredir sanal gerçeklik ekipmanları üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Bunlardan birisi LG 360 Cam adındaki sanal gerçeklik kamerası. Küre şeklindeki bu kamera, 360 derece olmak kaydıyla 16MP çözünürlüğünde fotoğraf ve 2560x1440 piksel çözünürlüğünde video kaydı yapabiliyor. Dahili bataryası ile kameranın uzun kullanım süreleri sunduğunu ifade ediliyor.

LG 360 VR ise firmanın sanal gerçeklik gözlüğü olacak. LG 360 Cam veya LG G5 ile çekilen 360 derecelik içerikler, sanal gözlük ile izlenebilecek. Ayrıca 9 eksenli ivme ölçer ve 83 derecelik lensli LCD kamerası ile gözlüğün iddialı olması bekleniyor. Oldukça hafif olacağı söylenen gözlüğün, tam donanımlı mı yoksa aksesuar şeklinde mi olacağı ise bilinmiyor. 

Ve sevimli robotumuz

LG, MWC 2016 fuarında ilginç bir sürpriz daha yapacak. Lansman davetiyelerinde de belirtildiği üzere, akıllı bir robot bizi bekliyor. Rolling Bot adındaki robotta, kamera ve hoparlör yer alıyor. Evdeki evcil hayvanlarla etkileşime geçebileceği ifade edilen robot, sürekli evde hareket ederek izleme yapacak. Ayrıca evdeki diğer akıllı aygıtları da kontrol edebilecek. 

Muhtemelen LG'nin teknoloji fuarları tarihindeki en renkli lansmanına şahit olacağız. Mobil cihaz sektöründen ziyade yeni büyümeye başlayan sektörlere odaklandığı görülen LG, muhtemelen önümüzdeki dönemde bu ilgisini artırarak devam ettirecek. 
LG'nin akıllı robotu evimize misafir olmaya hazırlanıyor
 

http://pocketnow.com/2016/02/17/lg-360-vr Yorum Yaz
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koagulant 3 yıl
G2 üzerinde test edilen M güncellemesi benchmark testlerinde sızdı bile. Muhtemelen yakında gelecek.
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0MG90 3 yıl
Pixexelans
Lg bomba gibi geliyor! Samsungda yazılım desteği alamazken lg g3 e dahi Android 6 güncellemesini verdi... G2 de alacak.

G2 M güncellemesini almayacak. Kendinizi kandırmayın.
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LGSalesB 3 yıl 0MG90
0MG90
Pixexelans
Lg bomba gibi geliyor! Samsungda yazılım desteği alamazken lg g3 e dahi Android 6 güncellemesini verdi... G2 de alacak.

G2 M güncellemesini almayacak. Kendinizi kandırmayın.

Aldığı vakit görüşmek üzere. Lg yi Samsungla mı karıştırdın 80 milyon sattığı s3 e Android 5 i çok görsün
ama samsumg j2 bile Android 5 ile çıksın
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kule_genclik 3 yıl
Telefonun kamera cikintisi olmasaydı duz olsaydı daha güzel dururdu bu çıkıntılı tasarım kötü duruyor çizim olan gibi olması gerekirdi
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N. Chomsky 3 yıl

Tasarım berbat cidden de.
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LGSalesB 3 yıl
Lg bomba gibi geliyor! Samsungda yazılım desteği alamazken lg g3 e dahi Android 6 güncellemesini verdi... G2 de alacak.
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Guest-F8946C419 3 yıl
Lumia 1020'den esinlenilmiş. LG cam konusunda.. Bariz.
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