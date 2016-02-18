LG'nin akıllı robotu evimize misafir olmaya hazırlanıyor

Tanıtılmasına bir haftadan az bir süre kala, LG G5 amiral gemi modelinin yanında göreceğimiz aksesuarlar da netleşmeye başladı. Sanal gerçeklik gözlüğü ve kamerasının yanında, çeşitli Magic Slot aksesuarları ve sevimli bir robot yardımcı da görücüye çıkmaya hazırlanıyor.





Magic Slot





LG'nin G5 modelinde, Magic Slot adında ekstra bir bağlantı yuvasına yer vereceğini aktarmıştık. Ayrıca yuvaya takılmış bir cihaz görseli de internete sızdırılmışı. Sızdırılan bu aksesuarın LG Cam adını taşıdığı belirtiliyor. Aksesuar, kullanıcılara ana kameranın deklanşör, yakınlaştırma ve flaş açma-kapama fonksiyonlarını uzaktan yerine getirecek. Ayrıca 1100mAh kapasiteli batarya ile de kullanım süresini uzatacak.





Bunun haricinde Bang&Olufsen işbirliğinde geliştirilen LG Hi-Fi Plus adındaki diğer bir aksesuar, entegre bir DAC ünitesi ile gelecek. Ayrıca diğer Android cihazlardan da ses verilerini alarak telefondan çalabilecek. Magic Slot yuvası, daha önce de değinildiği gibi alk kapağın kaydırılması ile ortaya çıkacak.

LG 360 Cam ve VR





LG'nin uzun bir süredir sanal gerçeklik ekipmanları üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Bunlardan birisi LG 360 Cam adındaki sanal gerçeklik kamerası. Küre şeklindeki bu kamera, 360 derece olmak kaydıyla 16MP çözünürlüğünde fotoğraf ve 2560x1440 piksel çözünürlüğünde video kaydı yapabiliyor. Dahili bataryası ile kameranın uzun kullanım süreleri sunduğunu ifade ediliyor.





LG 360 VR ise firmanın sanal gerçeklik gözlüğü olacak. LG 360 Cam veya LG G5 ile çekilen 360 derecelik içerikler, sanal gözlük ile izlenebilecek. Ayrıca 9 eksenli ivme ölçer ve 83 derecelik lensli LCD kamerası ile gözlüğün iddialı olması bekleniyor. Oldukça hafif olacağı söylenen gözlüğün, tam donanımlı mı yoksa aksesuar şeklinde mi olacağı ise bilinmiyor.





Ve sevimli robotumuz





LG, MWC 2016 fuarında ilginç bir sürpriz daha yapacak. Lansman davetiyelerinde de belirtildiği üzere, akıllı bir robot bizi bekliyor. Rolling Bot adındaki robotta, kamera ve hoparlör yer alıyor. Evdeki evcil hayvanlarla etkileşime geçebileceği ifade edilen robot, sürekli evde hareket ederek izleme yapacak. Ayrıca evdeki diğer akıllı aygıtları da kontrol edebilecek.





Muhtemelen LG'nin teknoloji fuarları tarihindeki en renkli lansmanına şahit olacağız. Mobil cihaz sektöründen ziyade yeni büyümeye başlayan sektörlere odaklandığı görülen LG, muhtemelen önümüzdeki dönemde bu ilgisini artırarak devam ettirecek.

http://pocketnow.com/2016/02/17/lg-360-vr