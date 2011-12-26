LG'nin akıllı telefonları için Android 4.0 yol haritası detaylandı

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Google'ın işletim sistemi Android'in yeni sürümü Ice Cream Sandwich'in resmi olarak yayınlanmasından sonra ilk etapta güncellenecek cihaz bilgileri veren üretici firmaların yol haritaları da detaylanmaya başlıyor.
Üst seviye Android cihazlarıyla akıllı telefon pazarının iddialı oyuncularından birisi olan LG, daha önce Optimus 2X, Optimus Black, Optimus 3D ve Optimus LTE modellerinin ICS güncellemesi alacağını duyurmuştu. Şimdi ise yine resmi bir açıklamayla güncelleme zamanı da bildirildi.
LG, ICS güncellemelerine 2012 ikinci çeyrek itibariyle başlayacak. Optimus 2X, Optimus LTE ve LG Prada 3.0 modelleri ilk dalgada yerini alacak.
İkinci dalga güncelleme ise 2012 3. çeyrekte başlayacak. Bu dalga içerisinde Optimus 3D, Optimus Black, Optimus Big ve henüz açıklanmayan birkaç model daha olacak. Böylece LG'nin üst seviye Android cihaz serisi ICS güncellemesinden yararlanmış olacak. Firma mümkün olan tüm modellere ICS güncellemesi yayınlamak istediklerini belirtmişti.
Bu cihazların ABD versiyonu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmış değil.
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Emin olun ilk çeyrekte LG nin Android 4 lü yeni telefonları çıkacak...
Her firma uyanık olmuş...
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Ya tamam bu adamlar bir tek bununla uğraşmıyorlar, ayrıca bug'ı var testi var anladık, ilk çeyrek deseler anlayacağım da yani, üçüncü çeyrek nedir ya? Zaten sabıkalısın sen aylardır bir 2.3'ü çıkararmamışsın, taa Kasım ayına gün vermişsin, onunda üstünden bir ay geçmiş, hala tamamlayamamışsın, şimdi de Ocak'ın ortası deniliyor.
Yani Samsung cihazlar ilk çeyrekte ICS alacakken, LG sağolsun ben Gingerbread alacağım. Bu nasıl bir çalışma şekli, nasıl bir kurumsallık anlamadım. Google, Gingerbread'i geliştirirken LG kadar uğraşmamıştır.
pozitif sony kullanıcısı, dünyanın en parlak ekranını kullanıyorum, 1ghz işlemci hayda hayda yetiyo, telefonum elimde oyuncak gibi durmuyor (dandik plastikten kasası yok) ve senden daha ucuza aldık :):) o yüzden bize cincır geç aksa da olur
Tabi ya, çıktığında da ICS yükler, torunlara miras bırakırız.
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