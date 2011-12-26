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LG'nin akıllı telefonları için Android 4.0 yol haritası detaylandı

7 yıl
3,8b
1
27
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın işletim sistemi Android'in yeni sürümü Ice Cream Sandwich'in resmi olarak yayınlanmasından sonra ilk etapta güncellenecek cihaz bilgileri veren üretici firmaların yol haritaları da detaylanmaya başlıyor.

Üst seviye Android cihazlarıyla akıllı telefon pazarının iddialı oyuncularından birisi olan LG, daha önce Optimus 2X, Optimus Black, Optimus 3D ve Optimus LTE modellerinin ICS güncellemesi alacağını duyurmuştu. Şimdi ise yine resmi bir açıklamayla güncelleme zamanı da bildirildi.

LG, ICS güncellemelerine 2012 ikinci çeyrek itibariyle başlayacak. Optimus 2X, Optimus LTE ve LG Prada 3.0 modelleri ilk dalgada yerini alacak. 

İkinci dalga güncelleme ise 2012 3. çeyrekte başlayacak. Bu dalga içerisinde Optimus 3D, Optimus Black, Optimus Big ve henüz açıklanmayan birkaç model daha olacak. Böylece LG'nin üst seviye Android cihaz serisi ICS güncellemesinden yararlanmış olacak. Firma mümkün olan tüm modellere ICS güncellemesi yayınlamak istediklerini belirtmişti.

Bu cihazların ABD versiyonu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmış değil.

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treabacks 7 yıl en beğenilen
Coming soon 2013
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liebenswert 7 yıl
ben bu tarihlerde güncelleme çıkartacağını sanmam lg nin optimus 3d deki hayalet çağrı olayını bitiremediler 2,2 froyaya dönmek gerekiyor düzelmesi için nerdeeee ıcs güncellemesi çıkacakta stabişl olacakta kullanacağız . lg telefon olarak güzel ama yazılım olarak berbat bu yüzden çok kan kaybediyorlar . htc3d evo donanım olarak daha zayıf bir telefon ama satış rakamları çok daha yüksektir inanıyorumki bunun tek nedenide htc nin yazılım olarak en iyi desteği vermesi
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Mr. Jingles 7 yıl
Bu da demek oluyor ki Optimus 2X'e hazirandan önce, Optimus 3D ve Optimus Black'e ise eylülden önce ICS gelmeyecek.
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DH Misafiri 7 yıl
o tarihte çoktan Android 5 çıkmış olur.
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smartbidik 7 yıl
2013'ten önce LG, ICS çıkarmaz. Çünkü yazılım çıkarma kapasiteleri yok.
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cgdincer 7 yıl
lg telefonlardan den uzak durmaya çalışın
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smart1978 7 yıl
LG yazılım geliştiricilerini 2 katına çıkartırsa Android 4 ü 1 ayda bile çıkartırlar..
Emin olun ilk çeyrekte LG nin Android 4 lü yeni telefonları çıkacak...
Her firma uyanık olmuş...
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Creativeflo 7 yıl
inş dendiği gibi olur!
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darkaura 7 yıl
lg verdigi sozu tutsun, disimi kirarim. o tarihin yalan olacagindan bu kadar eminim.
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Guest-F8946C419 7 yıl
Androidde HTC kadar destek veren yok sanırım..
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samedseymen 7 yıl
çok geç ya s2 kullanıyorum ve ilk çeyrekte güncelleme alacak olması bana çok geç ve saçma geldi koskoca samsung,lg gibi firmalar üç ayda bir yazılımı telefona port edemiyorsa yazık ...
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vito_scaletta 7 yıl samedseymen
samedseymen
çok geç ya s2 kullanıyorum ve ilk çeyrekte güncelleme alacak olması bana çok geç ve saçma geldi koskoca samsung,lg gibi firmalar üç ayda bir yazılımı telefona port edemiyorsa yazık ...

+9754325678542
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treabacks 7 yıl samedseymen
samedseymen

çok geç ya s2 kullanıyorum ve ilk çeyrekte güncelleme alacak olması bana çok geç ve saçma geldi koskoca samsung,lg gibi firmalar üç ayda bir yazılımı telefona port edemiyorsa yazık ...


Ya tamam bu adamlar bir tek bununla uğraşmıyorlar, ayrıca bug'ı var testi var anladık, ilk çeyrek deseler anlayacağım da yani, üçüncü çeyrek nedir ya? Zaten sabıkalısın sen aylardır bir 2.3'ü çıkararmamışsın, taa Kasım ayına gün vermişsin, onunda üstünden bir ay geçmiş, hala tamamlayamamışsın, şimdi de Ocak'ın ortası deniliyor.

Yani Samsung cihazlar ilk çeyrekte ICS alacakken, LG sağolsun ben Gingerbread alacağım. Bu nasıl bir çalışma şekli, nasıl bir kurumsallık anlamadım. Google, Gingerbread'i geliştirirken LG kadar uğraşmamıştır.
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berkaytunali 7 yıl
Optimist lg kullanıcısı, sony ericsson um var ve güncelleme konusunda çok memnunum 2.3.4 cincir akar :D
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Frank Lapidus 7 yıl berkaytunali
berkaytunali

Optimist lg kullanıcısı, sony ericsson um var ve güncelleme konusunda çok memnunum 2.3.4 cincir akar :D

pozitif sony kullanıcısı, dünyanın en parlak ekranını kullanıyorum, 1ghz işlemci hayda hayda yetiyo, telefonum elimde oyuncak gibi durmuyor (dandik plastikten kasası yok) ve senden daha ucuza aldık :):) o yüzden bize cincır geç aksa da olur
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brshr 7 yıl
:)) circir ne allah aşkına... az gülmedim .
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Şaşkınspor 7 yıl
Bi de olaya şu yönden bakın, şu anda telefondan memnunsanız böyede kullanmaya devam edebilirsiniz, illa cincır yada ics olmasına ihtiyaç yok, ha olsa iyi olur ama şimdilik uzak ihtimal, o yüzden bence can sıkmaya gerek yok...
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treabacks 7 yıl Şaşkınspor
Sunday35

Bi de olaya şu yönden bakın, şu anda telefondan memnunsanız böyede kullanmaya devam edebilirsiniz, illa cincır yada ics olmasına ihtiyaç yok, ha olsa iyi olur ama şimdilik uzak ihtimal, o yüzden bence can sıkmaya gerek yok...


Tabi ya, çıktığında da ICS yükler, torunlara miras bırakırız.
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