LG'nin amiral gemisi Optimus G, 1 milyon satış barajını aştı

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Yonhap Haber Ajansı'nın bugün paylaştığı bilgiler doğrultusunda, LG'nin amiral gemisi Optimus G, teknoloji severlerle ilk kez buluştuğu günden bu yana 1 milyondan fazla satmış. Satışların bu seviyeye ulaşması ise aşağı yukarı 4 aylık zaman zarfında gerçekleşmiş.
Eylül ayında anavatanı Güney Kore'de, ekim ayında Japonya'da, kasım ayında ise Kanada ve ABD'de satışına başlanan Optimus G'nin, 2013 yılının ilk çeyreğinden itibaren Avrupa ve Çin pazarlarına giriş yapacağı rapor ediliyor. LG'nin Avrupa ve Çin'deki satış planlarında herhangi bir gecikme yaşanmasaydı Optimus G muhtemelen daha iyi konumlara gelebilirdi. Diğer marka ve modellerle satış karşılaştırması yapacak olursak, Samsung Galaxy S III satışları, 2 aydan kısa sürede 10 milyonu, 100 günde 20 milyonu, 5 ayda 30 milyonu devirmişti. Apple'ın en yeni modeli iPhone 5 ise satışa sunulduğu ilk hafta sadece Çin'de 2 milyon satış barajını aşmıştı.
LG'nin, üçüncü çeyrekteki akıllı telefon satış rakamları 6.2 milyondan, 7 milyona çıkmış durumda. Satışların 2.1 milyonunu LTE alt yapısı desteği sunan modeller oluşturuyor. 30 Ocak 2013 tarihinde, dördüncü çeyrek finansal raporunu açıklayacak olan LG'nin 2013 yılı akıllı telefon satış hedefi ise 45 milyon.
http://english.yonhapnews.co.kr/news/2013/01/18/32/0200000000AEN20130118006400320F.HTML Yorum Yaz Paylaş Tweetle
[buda yazik olur boyle guzel bir cihaza
Not:optimus g nin kasa kalitesi su anda hicbir telefonda yok Son olarak s3-note2-iphone5 telefonlarini kullanan biri olarak soyluyorum
Hele ki 3D televizyonlarında yaptığı yenilikleri gördüğümüzde mobilde sınıfta kalıyor.
Pazarlama sıfır, satış sonrası yazılım güncellemesi yok denecek kadar kısıtlı.
Hele ki son modellerde samsung'un plastik kasa tasarımını ve Touchwiz arayüzü kopyalamasıyla iyice sıradan telefon üreticisi haline geldi.
Donanım ve ekran olarak eksikliği yok yanlış anlaşılmasın.
Kasa ve arayüz tasarımlarını iyileştirmesi ve özellikle kasa kalitesini artırması halinde birazda yazılım güncellemelerini sorun olmaktan çıkardığı takdirde iyi satış rakamlara ulaşmaması imkansız.
Diğer yandan satış ağı da oldukça zayıf. Üretim kapasitesi de düşük olduğundan Optimus G ve Nexus 4 modelleri henüz istenen stok seviyesinde değil. Türkiye'ye gelmedi bu yüzden. Nexus 4 stoğa girer girmez tükeniyor. Play Store'da bir ay kadar stok uyarısı vermesi bu yüzden.