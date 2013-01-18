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LG'nin amiral gemisi Optimus G, 1 milyon satış barajını aştı

6 yıl
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Yonhap Haber Ajansı'nın bugün paylaştığı bilgiler doğrultusunda, LG'nin amiral gemisi Optimus G, teknoloji severlerle ilk kez buluştuğu günden bu yana 1 milyondan fazla satmış. Satışların bu seviyeye ulaşması ise aşağı yukarı 4 aylık zaman zarfında gerçekleşmiş.
Eylül ayında anavatanı Güney Kore'de, ekim ayında Japonya'da, kasım ayında ise Kanada ve ABD'de satışına başlanan Optimus G'nin, 2013 yılının ilk çeyreğinden itibaren Avrupa ve Çin pazarlarına giriş yapacağı rapor ediliyor. LG'nin Avrupa ve Çin'deki satış planlarında herhangi bir gecikme yaşanmasaydı Optimus G muhtemelen daha iyi konumlara gelebilirdi. Diğer marka ve modellerle satış karşılaştırması yapacak olursak, Samsung Galaxy S III satışları, 2 aydan kısa sürede 10 milyonu, 100 günde 20 milyonu, 5 ayda 30 milyonu devirmişti. Apple'ın en yeni modeli iPhone 5 ise satışa sunulduğu ilk hafta sadece Çin'de 2 milyon satış barajını aşmıştı.
LG'nin, üçüncü çeyrekteki akıllı telefon satış rakamları 6.2 milyondan, 7 milyona çıkmış durumda. Satışların 2.1 milyonunu LTE alt yapısı desteği sunan modeller oluşturuyor. 30 Ocak 2013 tarihinde, dördüncü çeyrek finansal raporunu açıklayacak olan LG'nin 2013 yılı akıllı telefon satış hedefi ise 45 milyon.

http://english.yonhapnews.co.kr/news/2013/01/18/32/0200000000AEN20130118006400320F.HTML Yorum Yaz
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Türkmenli 6 yıl
Lg guncelleme konusinda BERBATTT bir firmadir. Kac defa aciklama yapip yalan soylediler. Ne tarihler ne sozler verdiler hicbirine uymadilar. Sakin bulasmayin bu firmaya. Nexus haricinde alinmaz Lg.
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shunter 6 yıl
Ses kalitesi cok guzel g nin
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toridishler 6 yıl
optimus g videolardan felan baktim baya guzel bir cihaz menude oynamalar yapabiliyosun sistemi guzel ama turrkiyeye bir turlu gelmedi nexus 4 geldigi gibi bitmis bence buda ayni etkiyi yaratabilirdi cunku 4x kulaanan baya kisi var ve telden memunlar optimus g de kamerada baya iyi oldugunu duymustum sadaace aklimda muzik kalitesi var o konuda pek bilgim yok lg bence 4x ve optimus g ile cikisa gecti bence guncellemerde sorun olmaz bu cikisi devem ettireceklerdir sony zaten tel olarak paso 2 cekirdeklilerle piyasada sony z ne zaman gelr bilmiyorum ama sonycilerin cogunun lg gectigini biliyorum tabi gelecek olan birde s4 var lg bence nu telefonu global anlamda satisa cikarmasi lazim yoksa cikacak diger urunler boyle guzel cihazi golgede birakir
[buda yazik olur boyle guzel bir cihaza
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TearsForFears 6 yıl
LG telefon alacağım son üreticidir.Samsung , Sony dururken gidipte LG alacak kadar aklımı peynir ekmekle yemedim ben.
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vankomisin 6 yıl
Güncelleme alamayacak 1 milyon telefon..
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shunter 6 yıl
Optimus g kullaniyorum ben muthis bir telefon ama lg nin tanitim ve reklam politikalari insanlari gulduruyor kendilerine
Not:optimus g nin kasa kalitesi su anda hicbir telefonda yok Son olarak s3-note2-iphone5 telefonlarini kullanan biri olarak soyluyorum
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Gürbüz G 6 yıl
LG mobil konusunda gerçekten çok geride.
Hele ki 3D televizyonlarında yaptığı yenilikleri gördüğümüzde mobilde sınıfta kalıyor.
Pazarlama sıfır, satış sonrası yazılım güncellemesi yok denecek kadar kısıtlı.
Hele ki son modellerde samsung'un plastik kasa tasarımını ve Touchwiz arayüzü kopyalamasıyla iyice sıradan telefon üreticisi haline geldi.
Donanım ve ekran olarak eksikliği yok yanlış anlaşılmasın.
Kasa ve arayüz tasarımlarını iyileştirmesi ve özellikle kasa kalitesini artırması halinde birazda yazılım güncellemelerini sorun olmaktan çıkardığı takdirde iyi satış rakamlara ulaşmaması imkansız.
Diğer yandan satış ağı da oldukça zayıf. Üretim kapasitesi de düşük olduğundan Optimus G ve Nexus 4 modelleri henüz istenen stok seviyesinde değil. Türkiye'ye gelmedi bu yüzden. Nexus 4 stoğa girer girmez tükeniyor. Play Store'da bir ay kadar stok uyarısı vermesi bu yüzden.
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itachi237 6 yıl
yahu reklamı geçtim şu cihazı sadece getirtse bizim gibi birkaç ülkeye daha satışlar 1 değil 2-3 milyon olurdu. büyük bir ihtimal qualcomm s4 proları yetiştiremedi o yüzden stok sıkıntısı çekildiği için birkaç ülkede satışa sunuldu telefon. ama lgnin hatası bak samsung apple üretiyor cihazdan birkaç milyon öyle sürüyor piyasaya. qualcommla ona göre anlaşacaksın birader.
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vamp 6 yıl
Fiyatıda pahalı değilmiydi?
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Firaristt 6 yıl
Çok bile satmış...
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