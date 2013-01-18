LG'nin amiral gemisi Optimus G, 1 milyon satış barajını aştı

Yonhap Haber Ajansı'nın bugün paylaştığı bilgiler doğrultusunda, LG'nin amiral gemisi Optimus G, teknoloji severlerle ilk kez buluştuğu günden bu yana 1 milyondan fazla satmış. Satışların bu seviyeye ulaşması ise aşağı yukarı 4 aylık zaman zarfında gerçekleşmiş.



Eylül ayında anavatanı Güney Kore'de, ekim ayında Japonya'da, kasım ayında ise Kanada ve ABD'de satışına başlanan Optimus G'nin, 2013 yılının ilk çeyreğinden itibaren Avrupa ve Çin pazarlarına giriş yapacağı rapor ediliyor. LG'nin Avrupa ve Çin'deki satış planlarında herhangi bir gecikme yaşanmasaydı Optimus G muhtemelen daha iyi konumlara gelebilirdi. Diğer marka ve modellerle satış karşılaştırması yapacak olursak, Samsung Galaxy S III satışları, 2 aydan kısa sürede 10 milyonu, 100 günde 20 milyonu, 5 ayda 30 milyonu devirmişti. Apple'ın en yeni modeli iPhone 5 ise satışa sunulduğu ilk hafta sadece Çin'de 2 milyon satış barajını aşmıştı.



LG'nin, üçüncü çeyrekteki akıllı telefon satış rakamları 6.2 milyondan, 7 milyona çıkmış durumda. Satışların 2.1 milyonunu LTE alt yapısı desteği sunan modeller oluşturuyor. 30 Ocak 2013 tarihinde, dördüncü çeyrek finansal raporunu açıklayacak olan LG'nin 2013 yılı akıllı telefon satış hedefi ise 45 milyon.

http://english.yonhapnews.co.kr/news/2013/01/18/32/0200000000AEN20130118006400320F.HTML