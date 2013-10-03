LG'nin esnek ekranlı akıllı telefonu G Flex olabilir





Esnek OLED ekranlar konusunda uzun süredir çalışmalar yapan iki aynı ülkenin firması LG Ve Samsung'un ilk ürünleri ay sonunda tanıtacağına dair yoğun bir dedikodu dalgası başlamış durumda. Henüz firmalardan gelişmeler ile ilgili resmi açıklama gelmese de kaynaklar oldukça ısrarcı.





Yeni bir rapora göre ise LG gelecek hafta ilk esnek ekranlı akıllı telefon modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Daha önce LG Z kod adıyla gündeme gelen modelin nihai adı LG G Flex olacak. Bazı kaynaklar ise modelin lansmanının Kasım ayına sarkabileceğini belirtiyor.





Bilindiği gibi LG, üst seviye akıllı telefonlarını G çizgisi üzerinde toplayacağını açıklamıştı. G2 ile başlayan bu çizginin gelecek yıl da G2 Pro ve G3 gibi isimlerle devam etmesi beklenirken, yeni esnek ekranlı akıllı telefon modeli de bu çizgi içerisinde yerini alacak.





Tahminler çizgi gereği G Flex modelinin Snapdragon 800 yongasetini taşıyacağı yönünde. Ekran boyutu 6 inç olacakken, esnek olan kısım ise ortada ve içe doğru eğimli olacak. Sabit bir eğime sahip olan akıllı telefonun kullanıcının yüzüne daha iyi oturması amaçlanıyor.





Eğimli ekranlar ile pazarda oluşacak yeni segmente gelecekte pek çok oyuncunun dahil olacağını tahmin etmek zor değil. Phablet segmenti gibi bu segmente de tüketici ilgisine göre önemli yatırımlar yapıldığını görebileceğiz.

http://www.phonearena.com/news/Rumored-LG-G-Flex-has-a-curved-screen-and-an-expected-November-unveiling_id47920