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LG'nin esnek ekranlı akıllı telefonu G Flex olabilir

5 yıl
1,1b
1
21
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG'nin esnek ekranlı akıllı telefonu G Flex olabilir

Esnek OLED ekranlar konusunda uzun süredir çalışmalar yapan iki aynı ülkenin firması LG Ve Samsung'un ilk ürünleri ay sonunda tanıtacağına dair yoğun bir dedikodu dalgası başlamış durumda. Henüz firmalardan gelişmeler ile ilgili resmi açıklama gelmese de kaynaklar oldukça ısrarcı.

Yeni bir rapora göre ise LG gelecek hafta ilk esnek ekranlı akıllı telefon modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Daha önce LG Z kod adıyla gündeme gelen modelin nihai adı LG G Flex olacak. Bazı kaynaklar ise modelin lansmanının Kasım ayına sarkabileceğini belirtiyor. 

Bilindiği gibi LG, üst seviye akıllı telefonlarını G çizgisi üzerinde toplayacağını açıklamıştı. G2 ile başlayan bu çizginin gelecek yıl da G2 Pro ve G3 gibi isimlerle devam etmesi beklenirken, yeni esnek ekranlı akıllı telefon modeli de bu çizgi içerisinde yerini alacak.

Tahminler çizgi gereği G Flex modelinin Snapdragon 800 yongasetini taşıyacağı yönünde. Ekran boyutu 6 inç olacakken, esnek olan kısım ise ortada ve içe doğru eğimli olacak. Sabit bir eğime sahip olan akıllı telefonun kullanıcının yüzüne daha iyi oturması amaçlanıyor. 

Eğimli ekranlar ile pazarda oluşacak yeni segmente gelecekte pek çok oyuncunun dahil olacağını tahmin etmek zor değil. Phablet segmenti gibi bu segmente de tüketici ilgisine göre önemli yatırımlar yapıldığını görebileceğiz.  

http://www.phonearena.com/news/Rumored-LG-G-Flex-has-a-curved-screen-and-an-expected-November-unveiling_id47920 Yorum Yaz
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Pondera 5 yıl en beğenilen
Her zamanki gibi ne kadar dar görüşlüsünüz. Olaya sadece sizin şu an için alıp kullanacağınız şekilde bakmayacaksınız. Kasa esnemeyecek birader bu teknoloji ilerde şöyle olacak, all-in-1. Yani herşey esneyen ekranın içinde. Örnek vermek gerekirse Will Smith'in ergenliğe girmiş küçük emrah oyunculuklu oğluna çektiği "After Earth" filminin kağıttan uçaktaki sahnesini izleyin. Will Smith'in elindeki katlanan bilgisayar gerçektir. Son kullanıcıya ulaşması her zamanki gibi belli bir süreç alacaktır.

Son olarakta LG kralını yapar. Artık Samsung'dan daha iyi bir markadır dediğimde "hadi oradan" diyenler muazzam şekilde azalacaktır sanırım. Yıllardır söylüyorum.

Edit - :D Bİrader niye eksiledin allahın için bir yazsana, çok merak ediyorum. Sırf ben yazdığım için değil mi. Hastayım sizlere. Basın çocuklar, basın.. Hiç farketmez ;) Başkası aynısını yazınca +50 oluyor, görmüyor değilim. Yerim ben sizi. Lol.
Her zamanki gibi ne kadar dar görüşlüsünüz. Olaya sadece sizin şu an için alıp kullanacağınız şekilde bakmayacaksınız. Kasa esnemeyecek birader bu teknoloji il...
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Yanıtla +14
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umutaltdag 5 yıl
Bizim düz ekranlarla bi sorunumuz yok ki neden esnek ekranla uğraşıyorlar, bunun yerine batarya sorunlarını düzeltmeliler
Yanıtla +10
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General. 5 yıl
Hani esnek olacaktı sabit eğim nedir yahu şuna Türkçede yamuk diyelim gitsin
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DH Misafiri 5 yıl
bence güzel bi özellik yani farklı
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okan_cehapelioglu 5 yıl
sanırım htc'nin böyle bi telefonu vardı :D
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black_67 5 yıl
belki esneklikten dolayı ekran çatlamalarının önüne geçilebilir

garanti dışı ve çok masraflı oluyor
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Ciginix 5 yıl
Orkid'e benzeten bir tek ben miyim?
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WB 5 yıl
Telefonlara bol cekirdekli android yerine farkli birseyler katin dedik esnek ekran cikardilar
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Aimstein 5 yıl
"İphone 5'i arka cebine koy , üstüne otur , al sana LG G Flex ,
Her daim Apple"
Diyecek bi fanboy çıkacak diye çok korktum :D
1 Yanıt Yanıtla +7
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gently weeps 5 yıl Aimstein
TRZeist
"İphone 5'i arka cebine koy , üstüne otur , al sana LG G Flex ,
Her daim Apple"
Diyecek bi fanboy çıkacak diye çok korktum :D

Puhahahahaha hocam iyi güldüm gece gece:D
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Hypervenom 5 yıl
bence g-string olsun
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Umutcan 5 yıl
Reklamlardaki günlük ped'ler gibi tasarım olmuş, kanatçıkları eksik.
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Escapetolife 5 yıl
Nokia 8110'un yeni versiyonu artık şimdi üretilebilir. :)
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VlknFX 5 yıl
iki aynı ülkenin firması demek nedemek ya. Nasıl bir katliamdır bu :) biz yazsak neyse. Yorum yapıyoruz hadi konuşur gibi yazıyoruz deriz ama siz ahh ekrem71 :)
1 Yanıt Yanıtla
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1OOOOOO 5 yıl VlknFX
VlknFX

iki aynı ülkenin firması demek nedemek ya. Nasıl bir katliamdır bu :) biz yazsak neyse. Yorum yapıyoruz hadi konuşur gibi yazıyoruz deriz ama siz ahh ekrem71 :)

samsung kuzey kore, lg güney kore
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Pondera 5 yıl en beğenilen
Her zamanki gibi ne kadar dar görüşlüsünüz. Olaya sadece sizin şu an için alıp kullanacağınız şekilde bakmayacaksınız. Kasa esnemeyecek birader bu teknoloji ilerde şöyle olacak, all-in-1. Yani herşey esneyen ekranın içinde. Örnek vermek gerekirse Will Smith'in ergenliğe girmiş küçük emrah oyunculuklu oğluna çektiği "After Earth" filminin kağıttan uçaktaki sahnesini izleyin. Will Smith'in elindeki katlanan bilgisayar gerçektir. Son kullanıcıya ulaşması her zamanki gibi belli bir süreç alacaktır.

Son olarakta LG kralını yapar. Artık Samsung'dan daha iyi bir markadır dediğimde "hadi oradan" diyenler muazzam şekilde azalacaktır sanırım. Yıllardır söylüyorum.

Edit - :D Bİrader niye eksiledin allahın için bir yazsana, çok merak ediyorum. Sırf ben yazdığım için değil mi. Hastayım sizlere. Basın çocuklar, basın.. Hiç farketmez ;) Başkası aynısını yazınca +50 oluyor, görmüyor değilim. Yerim ben sizi. Lol.
Yanıtla +14
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anelka4411 5 yıl
Yüze oturması nedir abi ya? Bi de telefonu yüzümüze mi dayayacaz. Ne kadar uzak o kadar iyi!
Sen zaten onla konusurken o radyasyona ragmen dusunecegin sey bu mu olacak yani?
Saçma sapan şeyleri yenilik diye yutturmayin artik be.
1 Yanıt Yanıtla
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bgryngn 5 yıl anelka4411
anelka4411
Yüze oturması nedir abi ya? Bi de telefonu yüzümüze mi dayayacaz. Ne kadar uzak o kadar iyi!
Sen zaten onla konusurken o radyasyona ragmen dusunecegin sey bu mu olacak yani?
Saçma sapan şeyleri yenilik diye yutturmayin artik be.

Telefonla konuşurken nerene dayıyon sen
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