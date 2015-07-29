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LG'nin gelirleri 2. çeyrekte %60 düştü

3 yıl
3,6b
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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LG'nin gelirleri 2. çeyrekte %60 düştü
 
Güney Koreli elektronik firması LG 2015 yılının 2. çeyreğine ilişkin mali raporunu yayınladı. Raporda gelirlerin geçen yılın aynı dönemine göre %60 düşmesi ve 2013 seviyesine gerilemesi dikkat çekiyor.
Açıklanan finansal rapora göre şirket bu yılın 2. çeyreğinde 211 milyon dolar gelir elde etmiş. Ancak geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde bu gelirin 530 milyon dolar seviyesinde olması şirketin gidişatının çok da iyi olmadığını gösteriyor.
Bu gidişatın en büyük sorumlusu olarak ise TV departmanı gösteriliyor. Samsung'un ardından en büyük 2. TV üreticisi olan LG, bu sektörde geçen yılın 2. çeyreğinde 135 milyon dolar kazanç sağlamıştı. 2015'in ilk çeyreğinde ise 5.4 milyon dolarlık bir zarar açıklanırken, yeni rapora göre TV departmanının zararı 71 milyon dolara ulaşmış durumda.
LG Mobile departmanına baktığımızda ise 3 aylık periyotta 14.1 milyon akıllı telefon satıldığını görüyoruz. Akıllı telefon satışarından 3.33 milyar dolarlık bir gelir elde edilmiş ancak bu paranın yalnızca 172 bin doları net kar. Bu da şirketin sattığı her telefondan yalnıza 1.2 cent kar edebildiğini gösteriyor.
Analistler LG'nin gelirlerinde yaşanan bu durumun ileride can sıkıcı hale dönebileceğini öngörüyorlar. Ancak G4 modelinin kısa bir süre önce çıkması ve hala tüm pazarlarda piyasaya sürülmemesi bir çıkış yolu olabilir. Yeni amiral gemisinin tüm bölgelerde satılması ile birlikte gelirin 3. çeyrekte yeniden yükselişe geçmesi muhtemel.

http://www.reuters.com/article/2015/07/29/us-lg-elec-results-idUSKCN0Q30HE20150729?feedType=RSS&feedName=technologyNews Yorum Yaz
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The Balance 3 yıl en beğenilen
Almak için neden kalmadı ki ?
LG G2 çok iyiydi. Dünya genelinde çok satıldı. Tam bir bütçe telefonuydu.
G3 çıktı. Pek bir şey eklenmedi.
G4 çıktı. Yine de albenisi yok.
E herkes de madem lüks alıyoruz kaliteli olsun diye S6 ya da iPhone alıyor.
Almak için neden kalmadı ki ?LG G2 çok iyiydi. Dünya genelinde çok satıldı. Tam bir bütçe telefonuydu.G3 çıktı. Pek bir şey eklenmedi.G4 çıktı. ...
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bydoctore 3 yıl
2011 Yılından beri Tv lerde kullandıkları IPS ekranları yeterince geliştiremediler. Yıl 2015 hala tv lerdeki düşey çizgi problemleri giderilemedi,hala hızlı ve hareketli sahnelerde Tv çuvallıyor. Lg adeta tüketicileri kandırdı. Hal böyle olunca LG Tv bölümü zarar ediyor.
Beter olsunlar.
2011 Yılından beri Tv lerde kullandıkları IPS ekranları yeterince geliştiremediler. Yıl 2015 hala tv lerdeki düşey çizgi problemleri giderilemedi,hala hızlı ve ...
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tccakmak 3 yıl
Hayir anlamiyorum 2k ekran yerine full hd ekran koy 2000 yerine 1500 e sat.
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Tolgá 3 yıl
Sd808 ile 2200 e satarsan olur böyle.

G2den selamlar
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man utd 3 yıl
Telefon başına 1.2 cent kar hiç inandırıcı gelmedi..
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OnLiNe MaNaGeR 3 yıl
G2 de G2 diyorsunuz ama o bile çok satmadı ki. Kim ne derse desin Epıl arkadaşlar şunu bi öğrenemediniz.
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accios 3 yıl
Düşer tabi. LG'nin boktan tvlerini bizim milletten başka kimse almıyo ki
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husNUKE 3 yıl
silver0021
Lg nin g2 ye değil g2 lere ihtiyacı var. Ekran sararmasi gibi problemleri yaşayan insanlar bu firmadan sogumasinda ne yapsın. Lg amoled paneller kullanmadan lg ye hatta hic bir cihaza alinasi gözle bakmıyorum. Superamoled samsungun yarattığı en güzel sey olsa gerek. Ekranla ilgili bugüne kadar tek bir problem yasamadim. Gözüm o kadar alismiski ip6 daki tam kararamayan ekran gözüme itici geliyor. Ips rezilligin daniskasidir net!!!

Ekrandan beklentiler kişiden kişiye çok farklılık gösteriyor. Bende de S6 edge var, ekran güzel ama beyazlar beyaz değil, ben de bu durumdan rahatsızım.
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alper-tgn 3 yıl
O kadar satış zararına veya komik karlarla olmasına rağmen çok uygun ürünü olmaması ilginç
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V4LKyR 3 yıl
172 bin dolar nedir???
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ounomaus 3 yıl
adam gibi model çıkar kullanıcıların aradığı özellikler yok bu ürünlerde g3 g4 iki model de pil süreleri diğer marka ürünlere göre donanım olarak geri kalmaları tabi tasarım da eksik kalmaları bu satışlara neden oldu
yap adam gibi modeller satarsın hep bir yerden kırparsan bu olur g4 donanım zayıf bari tasarımı artık metal olsun alacak kişiye +++++ sağlasın
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Stand Alone 3 yıl
G3 eleştirilmiş ama şu an piyasada 1200 TL civarına G3 32GB alınabiliyor ve her işi görebilecek bir telefon. Düşüşün nedeni ilk 8 telefon arasında karlılığı %90'dan fazlası olacak şekilde Apple'ın sahiplenmesi. Yani en büyük rakip Android cihaz olan Samsung bile Aplle yüzünden doğru düzgün kazanıyor. Ayrıca G2 hala iş gören bir aletken millet G3 ya da G4 almak için mantıklı bir sebep göremedi.
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silver0021 3 yıl
Lg nin g2 ye değil g2 lere ihtiyacı var. Ekran sararmasi gibi problemleri yaşayan insanlar bu firmadan sogumasinda ne yapsın. Lg amoled paneller kullanmadan lg ye hatta hic bir cihaza alinasi gözle bakmıyorum. Superamoled samsungun yarattığı en güzel sey olsa gerek. Ekranla ilgili bugüne kadar tek bir problem yasamadim. Gözüm o kadar alismiski ip6 daki tam kararamayan ekran gözüme itici geliyor. Ips rezilligin daniskasidir net!!!
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acura07 3 yıl silver0021
silver0021

Lg nin g2 ye değil g2 lere ihtiyacı var. Ekran sararmasi gibi problemleri yaşayan insanlar bu firmadan sogumasinda ne yapsın. Lg amoled paneller kullanmadan lg ye hatta hic bir cihaza alinasi gözle bakmıyorum. Superamoled samsungun yarattığı en güzel sey olsa gerek. Ekranla ilgili bugüne kadar tek bir problem yasamadim. Gözüm o kadar alismiski ip6 daki tam kararamayan ekran gözüme itici geliyor. Ips rezilligin daniskasidir net!!!


g2 ulkemızde cok popıler bır telefondu. uygun gırmesı sebebıyle. g3 un satısları da hıc fena degıldı. mobıl bolumde zaten satıslarında bır azalmada yok.
sıkıntı tv bolumunde gorunuyor.

tabı ıps lerde sarı leke var ama amoled puru pak?
yada bu durum sadece LG demı var?
htc de? apple da?



bunları yasayanlar sogumuyor onu yasayan soguyor?
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