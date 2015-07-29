LG'nin gelirleri 2. çeyrekte %60 düştü

Güney Koreli elektronik firması LG 2015 yılının 2. çeyreğine ilişkin mali raporunu yayınladı. Raporda gelirlerin geçen yılın aynı dönemine göre %60 düşmesi ve 2013 seviyesine gerilemesi dikkat çekiyor.

Açıklanan finansal rapora göre şirket bu yılın 2. çeyreğinde 211 milyon dolar gelir elde etmiş. Ancak geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde bu gelirin 530 milyon dolar seviyesinde olması şirketin gidişatının çok da iyi olmadığını gösteriyor.

Bu gidişatın en büyük sorumlusu olarak ise TV departmanı gösteriliyor. Samsung'un ardından en büyük 2. TV üreticisi olan LG, bu sektörde geçen yılın 2. çeyreğinde 135 milyon dolar kazanç sağlamıştı. 2015'in ilk çeyreğinde ise 5.4 milyon dolarlık bir zarar açıklanırken, yeni rapora göre TV departmanının zararı 71 milyon dolara ulaşmış durumda.

LG Mobile departmanına baktığımızda ise 3 aylık periyotta 14.1 milyon akıllı telefon satıldığını görüyoruz. Akıllı telefon satışarından 3.33 milyar dolarlık bir gelir elde edilmiş ancak bu paranın yalnızca 172 bin doları net kar. Bu da şirketin sattığı her telefondan yalnıza 1.2 cent kar edebildiğini gösteriyor.

Analistler LG'nin gelirlerinde yaşanan bu durumun ileride can sıkıcı hale dönebileceğini öngörüyorlar. Ancak G4 modelinin kısa bir süre önce çıkması ve hala tüm pazarlarda piyasaya sürülmemesi bir çıkış yolu olabilir. Yeni amiral gemisinin tüm bölgelerde satılması ile birlikte gelirin 3. çeyrekte yeniden yükselişe geçmesi muhtemel.

http://www.reuters.com/article/2015/07/29/us-lg-elec-results-idUSKCN0Q30HE20150729?feedType=RSS&feedName=technologyNews