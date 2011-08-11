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LG'nin kapaklı cep telefonu Revere, Verizon Wireless tarafından satışa sunuluyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
27,7b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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LG'nin kapaklı cep telefonu Revere, Verizon Wireless tarafından satışa sunuluyor
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Bir kaç hafta önce Verizon Wireless'ın yol haritasında gözümüze çarpan LG Mobile'ın kapaklı cep telefonu Revere, bugün itibarıyla resmiyet kazandı.
Verizon Wireless ile iki yıllık sözleşme karşılığında bedavaya verilmesi ve 18 Ağustos tarihinden itibaren yaygın satışına başlanması planlanan Revere, LG Mobile tarafından 96 x 50 x 18 mm boyutlarında ve yaklaşık 97 gram ağırlığında dizayn edilmiş.
Çift band CDMA ağıyla uyumlu çalışabilen Revere iki tane ekranı bünyesinde barındırıyor. Kapaktaki ekran 0.98-inç - 96 x 64 piksel STN, ana ekran ise 2.0-inç - 176 x 200 piksel TFT. Kapak üzerindeki CMOS kamerasıyla 1.3 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen, 1000 mAh'lik bataryasıyla 420 dakikaya kadar konuşma süresi sunan Revere'de GPS fonksiyonu da bulunuyor.
Cep telefonlarında güçlü multimedya özelliklerine önem vermeyen tüketicilerin hedef alındığı LG Revere'in GSM versiyonunun piyasaya sürülüp sürülmeyeceği ise bilinmiyor.

LG'nin kapaklı cep telefonu Revere, Verizon Wireless tarafından satışa sunuluyor
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KODTECH 8 yıl
Çok gerekli bir haber :) Sadece 'alo' diyenler de takip ediyordur büyük ihtimalle :) ...
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Bukalemun 8 yıl
samsung x210 vardı buna benzer , 5/8 yıllık ürünlerin aynısını üretmek çok anlamsız. birde BEDAVA vercem demiş:))) sms/transfer ve aynı opr. arası bazen uçuk fiyatlara görüşen biz , alınan vergiler derken PAHALI ve daha iyi cihazlar bekliyoruz haliyle. APPLE 3gs vercekmiş mesela bunuda duyuyoruz.
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silver021 8 yıl
hımmmm. benim diğer hattım için alternatif bir telefon olabilirdi bu. türkiyeye çıkarsa alabilirim. kapaklı telefonlar genelde kullanım açısından çok iyi oluyor. ayrıca tasarımıda çok güzel.
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IceRulez 8 yıl
hala 1.3 megapiksel kamera mı koymayın arkadaş koyacağınıza koymayın şarjı uzun gitsin bari saçmalık yeter artık 2011 deyiz en az 3.2 koyulması lazım kameranın o nedir ya bebelere kamera
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Recharged 8 yıl
Basitliği seven ve sadece "ALO" için kullanan kişiler için ideal bir telefon.
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alito 8 yıl
cep telefonunu basit düşünenler için ideal.
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DH Misafiri 8 yıl
telefon diyince türklerde öyle bi makine akla geliyoki ütü yapıyomu diye bakıcaklar yakında bence bu tarz telefonların daha çeşitlenmesi lazım helede türkiye gibi ekonomisi güçlü olmayan yada telefon namına hiç bişe üretilmeyen ülkede.
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artcraft35 8 yıl
2 yıllık sözleşme karşılığında bunu mu veriyolarmış anca vodafonun 1 liralık 5 liralık telefonlarından örnek alsınlar
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photo sir 8 yıl
basitten bile daha basit geldi bana
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vmesut 8 yıl
bedava ise iyiymiş. Türkiyedeki operatörlerden de böyle telefonlar bekliyoruz(not: güzel telefon kampanyaları var ancak bedava olarak basit telefonlar yerine böyle telefonlar seçilmeli artık.)
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