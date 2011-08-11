LG'nin kapaklı cep telefonu Revere, Verizon Wireless tarafından satışa sunuluyor

Bir kaç hafta önce Verizon Wireless'ın yol haritasında gözümüze çarpan LG Mobile'ın kapaklı cep telefonu Revere, bugün itibarıyla resmiyet kazandı.

Verizon Wireless ile iki yıllık sözleşme karşılığında bedavaya verilmesi ve 18 Ağustos tarihinden itibaren yaygın satışına başlanması planlanan Revere, LG Mobile tarafından 96 x 50 x 18 mm boyutlarında ve yaklaşık 97 gram ağırlığında dizayn edilmiş.



Çift band CDMA ağıyla uyumlu çalışabilen Revere iki tane ekranı bünyesinde barındırıyor. Kapaktaki ekran 0.98-inç - 96 x 64 piksel STN, ana ekran ise 2.0-inç - 176 x 200 piksel TFT. Kapak üzerindeki CMOS kamerasıyla 1.3 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen, 1000 mAh'lik bataryasıyla 420 dakikaya kadar konuşma süresi sunan Revere'de GPS fonksiyonu da bulunuyor.

Cep telefonlarında güçlü multimedya özelliklerine önem vermeyen tüketicilerin hedef alındığı LG Revere'in GSM versiyonunun piyasaya sürülüp sürülmeyeceği ise bilinmiyor.





