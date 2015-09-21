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LG'nin önemli bir müşterisi için katlanabilir ekran üretmeye başlayacağı iddia ediliyor

3 yıl
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12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG'nin önemli bir müşterisi için katlanabilir ekran üretmeye başlayacağı iddia ediliyor

Samsung'un gelecek yıl başlarında katlanabilir ekranlı bir akıllı telefon modeli piyasaya süreceğine dair iddialar gündemi meşgul ederken, bir diğer Güney Koreli LG'nin de büyük bir sürprize hazırlandığı iddia ediliyor. 

Güney Kore'den gelen bilgilere göre LG Display, önemli bir müşterisi için katlanabilir ekran üretimine başlayacak. Müşterinin kim olduğu bilinmezken ABD'li global bir yazılım devi olacağı ifade ediliyor. Bu yazılım devi üst seviye akıllı telefon pazarında Samsung ve Apple'ın hakimiyetine karşı rekabet edebilmek adına ilgi çekecek bir hamle yapmak istiyor. Bu bakımdan LG'nin üreteceği ilk parti katlanabilir ekranların tamamını satın alacak. Firma daha önce Samsung ile de görüşmeler yaptı ancak sonrasında LG'de karar kıldı. LG de üretimi garantiye almak adına Güney Kore'deki tesislerine yüzmilyonlarca dolar yatırım yaptı.

LG'nin üreteceği ekranlar OLED teknolojisine sahip olacak ve plastik devre materyali ile birleştirilecek. Böylece yaklaşık 100 bin katlama ve açma hareketine karşı dayanıklılık gösterecek. Yazılım devinin katlanabilir cihazı ise 2016 başlarında lanse edilecek. 

Daha önce de değindiğimiz gibi katlanabilir akıllı telefonlar henüz bize pek yakın değil zira ekran haricinde anakart, işlemci, RAM, batarya gibi bileşenlerin de katlanabilir tarzda olması gerekiyor ki bu şu anda mümkün değil. Muhtemelen ilk prototipler tüm bileşenleri bir noktaya toplayarak sabit tutacak ve ekranın bükülmesine imkan tanıyacak. 

Katlanabilir cihazlarla ilgili diğer bir konu ise tüketici alışkanlıkları. Hali hazırda bar tipi dediğimiz yapıda dokunmatik telefon kullanmaya alışan tüketicilerin alışkanlıklarında önemli değişiklikler olması lazım ki katlanabilir cihazlara akın etsinler ve bu tür cihazlar gerçek manada gelir getirmeye başladın. Gelecek yıl CES 2016 veya MWC 2016 etkinliklerinde ilk katlanabilir prototiplerin görücüye çıkacağını düşünüyoruz.  

http://hexus.net/ce/news/mobile-phones/86597-lg-said-mass-producing-foldable-display-products/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
kimmiş çok merak ettim bak şimdi :D...
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DH Misafiri 3 yıl
arkadaşlar ben forum tarafına geçemiyorum üye profilini göremiyorsunuz diyor banlandık mı acaba ??? ama dh ye giriş yapmış olarak görünüyorum ve şifre değiştirme işlemi yapabiliyorum
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Mağdur Adam 3 yıl
Hello moto v3 yapsalar ful katlanir ekran arkadan da klavye cikacak
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Mr. Jingles 3 yıl
Global yazılım devi dediğine göre iki ihtimal var. Ya Microsoft ya da Apple. Ama yazıda Apple ve Samsung dediğine göre bu durumda.Google'ın olması da imkânsız. Tek ihtimal Microsoft gibi görünüyor.
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arel.gr 3 yıl
rakip aciklamanin ardindan bu dolayli "concept" uretim kendisi icinse surpriz olmaz.
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kucukyenici 3 yıl
Benim için üretiyor. :-) (Dermişim...)
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
askeri falan olmasın sakın
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clopin 3 yıl
Mobil sektör de uzun zamandır etkileyeci bir yenilik göremedik cihazlar hep kopyala yapıştır şeklinde gidiyor birilerinin risk alması güzel ama apple samsung gibi devler varken yedirmezler pastayı
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Not Today! 3 yıl
Tuş takımından dokunmatik ekran nasıl hızlı geçebildiysek buna da alışırız elbet.
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princeunal 3 yıl
Bu ekranlardan tv yapcan kıvır kıvır seyret curved moduna girersin acdayip olur...
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