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LG'nin sanal gerçeklik gözlüğü yakında geliyor

LG'nin bu yıla G5 amiral gemi modeli ile başlaması beklenirken, sürpriz gelişmeler bizi bekliyor olabilir. Firmanın lansman davetiyeleri, gizli mesajlar içeriyor.
3 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG'nin sanal gerçeklik gözlüğü yakında geliyor


Son dönemde sanal gerçeklik konusuna ilgi giderek artıyor ve pek çok firma sektöre adım atmaya başladı. Google, Samsung, Canon gibi firmalar aksesuar şeklinde düşük maliyetli gözlükler geliştirirken, Sony, HTC ve Oculus ise tam donanımlı HDM olarak tanımlanan gözlükler geliştiriyor. Sektör genel anlamda iki kategoriye bölünmüşken, yeni adım atan firmalar da kategoriler arasından seçim yapıyor. 

LG'nin de bir süredir sektöre adım atmak için çalışmalar yaptığı biliniyor. Firmanın, Samsung gibi aksesuar tarzında bir ürünle başlangıç yapacağı sanılırken, aksine LG de üst düzey seviyeden sektöre giriş yapabilir. Firmanın 21 Şubat 2016 tarihinde yapacağı etkinlik buna işaret ediyor. 

Etkinlik davetiyesinde bir müzik kutusu dikkat çekerken, Play Begins şeklinde bir motto kullanılmış. İlk bakıldığında LG'nin müzik odaklı bir akıllı telefon tanıtacağı akla geliyor ancak firmanın yıla LG G5 amiral gemi modeli ile başlaması beklendiği için ihtimal biraz uzakta kalıyor. Davetiye ters çevrildiğinde ise asıl mesaj ortaya çıkıyor. Play yazısı bu kez HMD olarak karşımıza geliyor. Yani LG'nin tam donanımlı bir sanal gerçeklik gözlüğü hazırlaması söz konusu.

LG'nin tam olarak ne tanıtacağına dair kesin bilgiler yok ve bizimkiler sadece bir çıkarım. Firmanın çevrimiçi bir müzik hizmeti sunması da ihtimal dahilinde ancak Samsung, HTC, Sony gibi akıllı telefon pazarındaki rakiplerin sanal gerçekliğe büyük yatırımlar yapması sonrasında LG'nin de hamle yapma ihtimali yüksek.  

http://www.phonearena.com/news/LG-invited-us-to-a-Feb-21-2016-event-in-Barcelona-but-what-does-a-music-box-have-to-do-with-the-LG-G5_id77368 Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
şimdi Lg de der 700 dolar diye...
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Fenomenon 3 yıl
Para var bu işte tabi girerler. Tüm firmalar girer yakında VR işine. Apple VR yapınca bi üst seviye fiyat çekerler yine de önce iphone'da HD ekrandan 2K'ya geçmeleri lazım.
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ShadowofDeath06 3 yıl
İnşallah girer bu pazar LG. Çok kaliteli bir rakip olacağı düşüncesindeyim.
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