LG'nin üreteceği yeni Nexus modeli ilk kez görüntülendi

Bu yıl Google'ın iki farklı Nexus telefonu hazırlattığı uzun bir süredir biliniyor. Geçtiğimiz günlerde bu bağlantıda Huawei'nin üreteceği Nexus modeline ait son sızıntıları sizlerle paylaşmıştık. LG'nin üreteceği model ile ilgili de bazı render görüntüleri ortaya çıkmıştı ancak bu kez cihazın kendisi görüntülendi.

Endonezyalı Marques Brownlee'nin Google+ üzerinde paylaştığı görüntüler aslında daha önce ortaya çıkan render görüntülerine oldukça benziyor. Akıllı telefonun arka kısmı fotoğraflanırken yine kamera çıkıntısı dikkat çekici. Kameranın hemen altında ise parmak izi okuyucu yer alırken yanında ise çift LED flaş ve lazer odaklama sensörü bulunuyor.

Fotoğraftaki bir diğer önemli detay ise plastik arka kapak. Nexus 6'nın daha önceki Nexus modellerine göre yüksek bir fiyatlandırmaya sahip olduğunu düşünürsek plastik arka kapağın maliyeti düşürmek için kullanıldığını söylenebilir. Bunun yanında kısa bir süre önce LG Nexus (2015)'in 5.2" ekran, USB Type C ve ön kısımda stereo hoparlöre sahip olacağı iddia edilmişti. Bu kez ise bu iddialara Snapdragon 808 çipset kullanılacağı da eklendi.

Sızdırılan fotoğrafta telefonun üzerinde "Not for sale" (Satış için değildir) yazısı yer alıyor. Bu yazı cihazın bir prototip örneği olduğunu ve piyasaya çıktığında bazı değişiklikler olabileceğini gösteriyor. Sizler görüntüdeki Nexus modeli hakkında ne düşünüyorsunuz?

https://plus.google.com/109355231408662657913/posts/4DFvi7W6Vgv