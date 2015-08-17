LG'nin üreteceği yeni Nexus modeli ilk kez görüntülendi

Bu yıl Google'ın iki farklı Nexus telefonu hazırlattığı uzun bir süredir biliniyor. Geçtiğimiz günlerde bu bağlantıda Huawei'nin üreteceği Nexus modeline ait son sızıntıları sizlerle paylaşmıştık. LG'nin üreteceği model ile ilgili de bazı render görüntüleri ortaya çıkmıştı ancak bu kez cihazın kendisi görüntülendi.
Endonezyalı Marques Brownlee'nin Google+ üzerinde paylaştığı görüntüler aslında daha önce ortaya çıkan render görüntülerine oldukça benziyor. Akıllı telefonun arka kısmı fotoğraflanırken yine kamera çıkıntısı dikkat çekici. Kameranın hemen altında ise parmak izi okuyucu yer alırken yanında ise çift LED flaş ve lazer odaklama sensörü bulunuyor.
Fotoğraftaki bir diğer önemli detay ise plastik arka kapak. Nexus 6'nın daha önceki Nexus modellerine göre yüksek bir fiyatlandırmaya sahip olduğunu düşünürsek plastik arka kapağın maliyeti düşürmek için kullanıldığını söylenebilir. Bunun yanında kısa bir süre önce LG Nexus (2015)'in 5.2" ekran, USB Type C ve ön kısımda stereo hoparlöre sahip olacağı iddia edilmişti. Bu kez ise bu iddialara Snapdragon 808 çipset kullanılacağı da eklendi.
Sızdırılan fotoğrafta telefonun üzerinde "Not for sale" (Satış için değildir) yazısı yer alıyor. Bu yazı cihazın bir prototip örneği olduğunu ve piyasaya çıktığında bazı değişiklikler olabileceğini gösteriyor. Sizler görüntüdeki Nexus modeli hakkında ne düşünüyorsunuz?
https://plus.google.com/109355231408662657913/posts/4DFvi7W6Vgv Yorum Yaz Paylaş Tweetle
konusunda bilemem ama son zamanlarda çıkışı (g serisi) fark yaratabilir.parmak izi konusunda baya iyi olacak.Fiyat konusunda Çok da ucuz olmaz bu telefonları..
Harbiden çok kötü görünüyor ön kamera boyutunda neredeyse
Alakası yok.Kamerayı telefon üretisi geliştirmiyor.Takılan lens büyükse adamlar ne yapsın? Anca sığıyor.
Selam olsun güzel ülkemin bürokrasisine ve ekonomisine.
Nexus 5 299 dolardi 1100 liraya almıştım ben Türkiye'de. Nexus 6 pahalı çıktı ama.
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