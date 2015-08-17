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LG'nin üreteceği yeni Nexus modeli ilk kez görüntülendi

3 yıl
5,9b
1
24
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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LG'nin üreteceği yeni Nexus modeli ilk kez görüntülendi

Bu yıl Google'ın iki farklı Nexus telefonu hazırlattığı uzun bir süredir biliniyor. Geçtiğimiz günlerde bu bağlantıda Huawei'nin üreteceği Nexus modeline ait son sızıntıları sizlerle paylaşmıştık. LG'nin üreteceği model ile ilgili de bazı render görüntüleri ortaya çıkmıştı ancak bu kez cihazın kendisi görüntülendi.
Endonezyalı Marques Brownlee'nin Google+ üzerinde paylaştığı görüntüler aslında daha önce ortaya çıkan render görüntülerine oldukça benziyor. Akıllı telefonun arka kısmı fotoğraflanırken yine kamera çıkıntısı dikkat çekici. Kameranın hemen altında ise parmak izi okuyucu yer alırken yanında ise çift LED flaş ve lazer odaklama sensörü bulunuyor.
Fotoğraftaki bir diğer önemli detay ise plastik arka kapak. Nexus 6'nın daha önceki Nexus modellerine göre yüksek bir fiyatlandırmaya sahip olduğunu düşünürsek plastik arka kapağın maliyeti düşürmek için kullanıldığını söylenebilir. Bunun yanında kısa bir süre önce LG Nexus (2015)'in 5.2" ekran, USB Type C ve ön kısımda stereo hoparlöre sahip olacağı iddia edilmişti. Bu kez ise bu iddialara Snapdragon 808 çipset kullanılacağı da eklendi.
Sızdırılan fotoğrafta telefonun üzerinde "Not for sale" (Satış için değildir) yazısı yer alıyor. Bu yazı cihazın bir prototip örneği olduğunu ve piyasaya çıktığında bazı değişiklikler olabileceğini gösteriyor. Sizler görüntüdeki Nexus modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? 

https://plus.google.com/109355231408662657913/posts/4DFvi7W6Vgv Yorum Yaz
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Batuist 3 yıl en beğenilen
şu çıkıntılar hiç hoş olmuyor. O çıkıntı kadar kalın olsun çıkıntı olmasın kasa azıcık daha kalın olsun pili daha güçlü yapsınlar daha uzun süre kullansın millet... 3-5mm daha kalın olunca yanımızda taşınmayacak diye birşey yok... şarj aleti taşımaktan iyidir..
şu çıkıntılar hiç hoş olmuyor. O çıkıntı kadar kalın olsun çıkıntı olmasın kasa azıcık daha kalın olsun pili daha güçlü yapsınlar daha uzun süre kullansın mille...
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eP_362 3 yıl
Arkası Lumia 640 XL olmuş.
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Guest-0CE24D1FE 3 yıl
Huawei yazılım olarak google baya bir fark katar lg
konusunda bilemem ama son zamanlarda çıkışı (g serisi) fark yaratabilir.parmak izi konusunda baya iyi olacak.Fiyat konusunda Çok da ucuz olmaz bu telefonları..
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wolferto 3 yıl
resimde biseydikkatimi cekti ya bu cihaza ön panel daha eklenmemiş yada cihaz çok ince ve yeni bir pil teknolojisi var ve kimsenin haberi yok biraz dikkatli bakınca bana öyle geldi
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Fenomenon 3 yıl
Tasarım bozulmuş
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Grkwnxs 3 yıl
Fhd ekran ve s808 ile gelirse hem fiyat hem performans açısından iyi olur. Buda nexus 5 gibi fiyat performans olacak anlaşılan Huawei nin ürettiği ise biraz daha premium olacak bence
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ERIKCI 3 yıl
Bence kameranın çıkıntı şeklinde yapılması "Biz kamera kastık" havası yaratmak. Bence mantıklı da. telefonumun kamerasının dışarıdan
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
şeklinde görünmesini istemem açıkçası. Apple gibi değil de samsung ya da bu telefon gibi yassı şekilde çıkıntı yapılırsa hiç de kötü görünmüyor.
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Grkwnxs 3 yıl ERIKCI
Discombobulated

Bence kameranın çıkıntı şeklinde yapılması "Biz kamera kastık" havası yaratmak. Bence mantıklı da. telefonumun kamerasının dışarıdan
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
şeklinde görünmesini istemem açıkçası. Apple gibi değil de samsung ya da bu telefon gibi yassı şekilde çıkıntı yapılırsa hiç de kötü görünmüyor.

Harbiden çok kötü görünüyor ön kamera boyutunda neredeyse
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Neyinkafasi 3 yıl ERIKCI
Discombobulated

Bence kameranın çıkıntı şeklinde yapılması "Biz kamera kastık" havası yaratmak. Bence mantıklı da. telefonumun kamerasının dışarıdan
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
şeklinde görünmesini istemem açıkçası. Apple gibi değil de samsung ya da bu telefon gibi yassı şekilde çıkıntı yapılırsa hiç de kötü görünmüyor.

Alakası yok.Kamerayı telefon üretisi geliştirmiyor.Takılan lens büyükse adamlar ne yapsın? Anca sığıyor.
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SERDARbdrm 3 yıl
yil basina da atsalar sd820 olsun diye fiyati bekledigimiz gibi olmaz. Bence sd808 le gelir fiyati tutturmak icin.
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kadirirdem 3 yıl
son zamanda çıkıntıları nerdeyse tüm üreticiler kullanıyor ama hiç hoş değil az daha kasayı kalınlaştır kamera çıkıntısını kaybetsene işte hemde pilin büyür illa bizmi diyelim bunları eyy lg,samsung,apple vs diğer kamera çıkıntısı yapan üreticilere diyorum...ayrıca kirin 950 Soc kullanılırsa(son testlerde exynos 7420 dende üstün çıktı) fiyatta 2000 i geçmezse huaweinin nexusu alınır hemde 3 yıl çatır çatır güncelleme alırsın mis....
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SERDARbdrm 3 yıl
Endonezyalı Marques Brownlee derken??? Adam baya afro amerikan yani :)
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plexus_09 3 yıl
millet bu cihazları google play'den çok uygun fiyatlara alıyor yurt dışında, biz ülkeye gelse de kan emicilere 2000TL bayılsak diye bekliyoruz.
Selam olsun güzel ülkemin bürokrasisine ve ekonomisine.
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darkest earth 3 yıl plexus_09
plexus_09
millet bu cihazları google play'den çok uygun fiyatlara alıyor yurt dışında, biz ülkeye gelse de kan emicilere 2000TL bayılsak diye bekliyoruz.
Selam olsun güzel ülkemin bürokrasisine ve ekonomisine.

Nexus 5 299 dolardi 1100 liraya almıştım ben Türkiye'de. Nexus 6 pahalı çıktı ama.
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dr20mouse 3 yıl
Eğer Huawei'nin üreteceği Nexus'da Kirin 950 SoC olursa ve Exynos 7420'yi ezici bir farkla geçerse Huawei Nexus alabilirim tabi fiyat 2000 lirayı geçmezse.
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