LG'nin yeni amiral gemisi hakkında yeni detaylar var

Bu yıl G serisinden ayrı konumlanacak yeni bir amiral gemi serisine başlayacak olan LG, halen tüketiciye neler sunacağını açıklamış değil. Ancak firma üst seviye bir akıllı telefonun ipuçlarını veriyor.





Bu yılın başlarında süper premium bir akıllı telefon olarak tanımlanan bu yeni LG cihazı aslında süper premium değil. LG patronu Mr. Cho Jun-ho kesinlikle böyle bir tanım kullanmadığını belirtirken cihazın birinci sınıf bir akıllı telefon olacağını sözlerine ekliyor. Cihaz yılın son çeyreğinde tüketici ile buluşacak.





Son açıklamalar kafaları biraz karıştırmış durumda zira yeni akıllı telefonun LG G serisinin de üzerine konumlanacağı ve metal-cam karışımı bir tasarıma sahip olacağı tahmin ediliyordu. Ancak bu durumda LG G Pro serisinden hatırladığımız akıllı telefonlar yeniden karşımıza çıkacak gibi duruyor. Veya LG G Note şeklinde yeni bir seri ihtimali de mevcut.





LG'nin gelecek hafta ki IFA 2015 fuarına yoğun bir şekilde hazırlandığı biliniyor ancak yeni bir telefon lansmanı ile ilgili henüz ortada bir davetiye yok. Bu bakımdan yeni akıllı telefon fuar sonrasında tanıtılabilir.

http://www.phonearena.com/news/LG-backtracks-on-super-premium-smartphone-statement--expect-a-high-class-LG-phablet-in-Q4_id73006