LG'nin yeni yongasetinde Intel izleri

Geçtiğimiz yıl Cortex-A15 ve Cortex-A7 çekirdeklerini temel alarak NUCLUN adındaki ilk yongasetini geliştiren LG, performans düşüşü ve aşırı ısınma problemleri nedeniyle hayal kırıklığına uğradı ve projeyi iptal etti. Firmanın bu kez 64-bit mimarisi ile tasarladığı iddia edilen yeni yongasetinde ise Intel'in imzası olabilir.





LG'nin Cortex-A53 ve Cortex-A57 çekirdeklerini barındıran NUCLUN 2 yongaseti ile bu yıl en az bir tane akıllı telefon piyasaya süreceği daha önce gündeme gelmişti. Yeni bilgilere göre ise LG yongasetinin çıkışını bir süre erteledi ve Intel ile çalışmaya başladı.





Intel'in bu çalışmada ARM mimarisine bir katkı yapması beklenmiyor ancak tahminler iki noktada yoğunlaşıyor. Bunlardan birisi döküm ortaklığı. Intel'in 14nm FinFET üretim teknolojisini kullanarak NUCLUN 2 yongasetini üreteceği ve bu aşamada çeşitli optimizasyonlar yapılabileceği konuşuluyor.





İkinci nokta ise Intel XMM 7360 LTE-A anabant yongasının entegrasyonu. Yeni nesil iPhone modelleri için de adı geçen Intel anabant modeminin NUCLUN 2 yongasetine entegre edileceği ve anabant yongasının optimizasyonu ile ilgili Intel'in cömert davranacağı düşünülüyor. Böylece LG'nin eli yongasetinin geliştirilmesinde daha güçlü olacak.





Şimdilik LG'nin bu yıl piyasaya çıkacak başka bir üst seviye akıllı telefonu görünmüyor. Bu bakımdan en erken G Flex 3 modelinde NUCLUN 2 yongaseti karşımıza çıkabilir ancak bu dönemde de Snapdragon 820 rüzgarı esmeye başlayacak. Ayrıca Samsung'un da özelleştirilmiş bir Exynos yongaseti hazırlığında olduğu düşünüldüğünde LG biraz geride kalmış olacak. Bu bakımdan LG'nin amiral gemi modellerinde Snapdragon 820 yongaseti, diğer üst seviye akıllı telefonlarında NUCLUN 2 yongaseti gibi bir ayrım sürpriz olmayacaktır.

http://www.phonearena.com/news/LG-and-Intel-have-allegedly-joined-hands-to-develop-a-mobile-SoC_id75030