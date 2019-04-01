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La Casa De Papel 3. sezon fragmanı ve yayın tarihi yayınlandı

La Casa de Papel dizisinin 3. sezon yayın tarihi belli oldu. Yeni sezondan mini fragman yayınlandı. Fragman yeni sezon hakkında küçük ipuçları veriyor. La Casa de Papel 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
1 ay
13,6b
1
19
Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Ülkemizde Netflix’in en çok izlenen yapımlarından La Casa de Papel’in 3. sezon yayın tarihi açıklandı. Yeni sezondan mini fragman yayınlandı.

Netflix’in sosyal medya hesaplarından paylaşılan 30 saniyelik fragmanı spoiler vermeden tarif edecek olursak, ekibin huzurlu bir tatil sürerken İspanyol kolluk kuvvetleri ile çatışmaya girdiğini görüyoruz.

La Casa de Papel 3. sezon ne zaman yayınlanacak? 

La Casa de Papel'in 3. sezonu 19 Temmuz tarihinde Netflix’te yayınlanacak. Platformun bir başka sevilen dizisi Stranger Things’in 3. sezonunun 4 Temmuz tarihinde yayınlanacağı da duyurulmuştu. Netflix aboneleri için Temmuz ayı epey dolu geçecek.


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FRAPS_TR 1 ay en beğenilen
Kolpa dizilerden çok şişirildi.
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etimonster 1 ay
Netflix alma sezonum.
Balon diyenleri Arka Sokaklara alalım
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IbolarKisilikBozuklugu 1 ay
3.sezon gereksiz bence,çok önyargılıyım.Yine de izleyeceğim umarım önyargılarımı kırar.
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zwanzig 1 ay
Bir solukta izlediğim diziydi. Gayet beğendim. Eleştiren arkadaşlara katılmıyorum. Bir derinlik aramaya gerek yok."Akıyor mu?" ona bakmak lazım. Hiçbir bölümünde sıkılmadım. Aktı gitti dizi. Popüler oldu diye uzatılmasını yanlış buluyorum ama. Prison Break gibi olur sonra.
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Manchester United 1 ay
Balon bir dizi, ilk 5 bölümüne zor dayandım.
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x X x 1 ay
Görselde 3. Kısım yazıyor fakat çok bilen editör ısrarla 3. Sezon diyor.
Bu dizi 1 sezon yayınlandı TV'de, 2 sezon değil..
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theJuDGe_41 1 ay x X x
3. sezon da doğru 3. kısım da doğru. Netflix ikisini de kullanıyor
prnt.sc/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Efsun7 1 ay yeni yorumcu
Bence dizi 2. sezondan sonra bitti sırf popüler oldu diye uzatmaya gerek yok. Ama bakalım 3. sezonda güzel olabilir.
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NicolaSamueL 1 ay
19 Temmuzda,Yazın Ortasında verilirmi yuhhh.
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FRAPS_TR 1 ay en beğenilen
Kolpa dizilerden çok şişirildi.
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tropeus77 1 ay
Ah berlin
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apeirons 1 ay
19 temmuz mu? Niye o kadar geç?
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