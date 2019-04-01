La Casa De Papel 3. sezon fragmanı ve yayın tarihi yayınlandı

Ülkemizde Netflix’in en çok izlenen yapımlarından La Casa de Papel’in 3. sezon yayın tarihi açıklandı. Yeni sezondan mini fragman yayınlandı.

Netflix’in sosyal medya hesaplarından paylaşılan 30 saniyelik fragmanı spoiler vermeden tarif edecek olursak, ekibin huzurlu bir tatil sürerken İspanyol kolluk kuvvetleri ile çatışmaya girdiğini görüyoruz.

La Casa de Papel 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

La Casa de Papel'in 3. sezonu 19 Temmuz tarihinde Netflix’te yayınlanacak. Platformun bir başka sevilen dizisi Stranger Things’in 3. sezonunun 4 Temmuz tarihinde yayınlanacağı da duyurulmuştu. Netflix aboneleri için Temmuz ayı epey dolu geçecek.