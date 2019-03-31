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Arif v 216 filmi Netflix'e eklendi

Son aylarda yerli filmlere önemli yatırım yapan Netflix, bu defa Arif v 216'yı kütüphaneye ekledi. Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazıp başrolünü üstlendiği Arif v 216'yı, Netflix aboneleri izleyebilir.
1 ay
5,4b
1
23
Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Arif v 216 filmi Netflix'e eklendi
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Cem Yılmaz'ın senaryosunu kaleme alıp başrolünde yer aldığı Arif v 216 filmi Netflix kütüphanesine eklendi. Arif v 216, 2018 yılının en çok izlenen ikinci filmi olmuştu.

Netflix, son aylarda yerli filmlere önemli ölçüde yatırım yapıyor. Organize İşler Sazan Sarmalı, Ayla, Aile Arasında gibi önemli yapımları kütüphaneye ekledi. Bunlara ek olarak Çakallarla Dans 5 filmi önümüzdeki Cuma günü Netflix’te yerini alacak. Çakallarla Dans 5, 2018 yılının en çok izlenen dokuzuncu filmi olmuştu.

 

Arif v 216 filminde, G.O.R.A’dan tanıdığımız Arif ve Robot 216, zaman makinesini kullanarak 1969 yılına seyahat ediyor. İkilinin bu macerasını; 1960 ve 70’lerin popüler kültürü, müzikleri ve eski Yeşilçam sineması ile harmanlayarak beyaz perdeye aktarıyor.

Arif v 216’yı aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz:

Arif v 216 Netflix Linki
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dogangoxel 1 ay en beğenilen
Cem yilmazin en kotu filmi
1 Yanıt Yanıtla +12
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Rodin 1 ay Spider_hip
Şu da dünyanın en klişe söylemlerinden biri ha. Alakası yok zaten normal bir birey kaç yaşında olursa olsun ülkesinin geçmişini bilir ve filmdeki esprileri anlar, kimse salak değil. Fakat bunlar güldürecek espriler değil, sadece ''gönderme'' olmaktan öteye gidemeyen ucuz numaralar.
Maalesef goranın ekmeğini yiyen bir film.
Şu da dünyanın en klişe söylemlerinden biri ha. Alakası yok zaten normal bir birey kaç yaşında olursa olsun ülkesinin geçmişini bilir ve filmdeki esprileri ...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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smart1978 1 ay
TIRT. Recep Ivedigin baska renklisinden ...
1 Yanıt Yanıtla +4
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Dodge 1 ay
Kadro dolu dolu eyvallah ve Cem Yilmaz hayrani birisi olmama ragmen filme 20 dakika zor dayanabildim.Gercekten olmamis bu film bana gore.
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The.Mafia 1 ay
İlginç ve güzel filmdi netflix’e eklendiği iyi olmuş
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fofer 1 ay
İğrenç bir filmdi, zaman kaybı!
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SEO-Uzmanı 1 ay
zenginler sefasını sürerken !
fakirler eleştirir !!!
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susesa 1 ay
Fecaat....60ların sanatçılarına yazık olmuş....
Cem Yılmaz'a birinin, filmlerde seyirciye sürekli bunun bir film olduğunu hatırlatmasının iyi bir şey olmadığını söylesin lütfen..
Bi de yeter da, ağız dolusu küfüre boca ettin filmi...
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marsk35 1 ay susesa
Recep ivedik serisinden iyidir yine
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MERNEPTAH 1 ay
leş
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Spider_hip 1 ay
Bu filmi beğenenler ve beğenmeyenler yaşlarını da yazarsa aslında bence istatistiki bir sonuca da ulaşılabilir. Bana beğenmeyenlerin 30 yaş altı olma olasılığı yüksek geliyor zira espriler, hikayeler genelde 30 yaş üstünün daha hoşuna gidecek şekilde.
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Rodin 1 ay Spider_hip
Şu da dünyanın en klişe söylemlerinden biri ha. Alakası yok zaten normal bir birey kaç yaşında olursa olsun ülkesinin geçmişini bilir ve filmdeki esprileri anlar, kimse salak değil. Fakat bunlar güldürecek espriler değil, sadece ''gönderme'' olmaktan öteye gidemeyen ucuz numaralar.
Maalesef goranın ekmeğini yiyen bir film.
2 Yanıt Yanıtla +4
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smart1978 1 ay Spider_hip
Temmuzda 41
. Tutmadi seninki
...
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dogangoxel 1 ay en beğenilen
Cem yilmazin en kotu filmi
1 Yanıt Yanıtla +12
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BlackLead 1 ay dogangoxel
ali babadan kötü değil
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fuckulteli 1 ay
Gayet güzel filmdi, sürekli kahkaha atmak isteyenlere göre değil. Eğlenceli, yer yer komik, izlerken keyif veren izlemeye değer film.
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edirneli86 1 ay
Forum da hep laf.ama izlenme sayısı belli.
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alpalp84 1 ay edirneli86
avm lerdeki gençlik yüzünden. cumali ceber bile rekor kırıyor sayelerinde.
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