Arif v 216 filmi Netflix'e eklendi

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Cem Yılmaz'ın senaryosunu kaleme alıp başrolünde yer aldığı Arif v 216 filmi Netflix kütüphanesine eklendi. Arif v 216, 2018 yılının en çok izlenen ikinci filmi olmuştu.

Netflix, son aylarda yerli filmlere önemli ölçüde yatırım yapıyor. Organize İşler Sazan Sarmalı, Ayla, Aile Arasında gibi önemli yapımları kütüphaneye ekledi. Bunlara ek olarak Çakallarla Dans 5 filmi önümüzdeki Cuma günü Netflix’te yerini alacak. Çakallarla Dans 5, 2018 yılının en çok izlenen dokuzuncu filmi olmuştu.

Arif v 216 filminde, G.O.R.A’dan tanıdığımız Arif ve Robot 216, zaman makinesini kullanarak 1969 yılına seyahat ediyor. İkilinin bu macerasını; 1960 ve 70’lerin popüler kültürü, müzikleri ve eski Yeşilçam sineması ile harmanlayarak beyaz perdeye aktarıyor.

Arif v 216’yı aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz: