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La Casa De Papel senaristi açıkladı: "Ankara isminde karakter eklemeyi düşündük"

La Casa De Papel'in senaristi Alex Pina, Ankara isminde bir karakter eklemeyi düşündüklerini ve bazı oyuncularla görüşüldüğünü ancak bu fikirden vazgeçildiğini açıkladı.
3 sa.
2b
27
11
Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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La Casa De Papel senaristi açıkladı:
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La Casa De Papel 3’ün yapımcılığını ve senaristliğini üstlenen Alex Pina, Episode dergisine röportaj verdi. Pina, dizinin üçüncü sezonu ile ilgili önemli bir itirafta bulundu. Diziye Ankara isminde karakter eklenmesine karar verilmiş fakat daha sonra bu fikirden vazgeçilmiş.

Dizinin üçüncü sezonundan önce Türk basınında çıkan bazı haberlerde, İstanbul isminde bir karakterin diziye ekleneceği ve bu ismin Nesrin Cavadzade olduğu ifade ediliyordu. Üçüncü sezona diziye dahil olan karakterlerden dört tanesine şehir isimleri verildi. Bu isimler arasında İstanbul yer almıyor.

İstanbul isminin diziye ekleneceği söylentileri üzerine sorulan soruyu yanıtlayan Alex Pina, İstanbul yerine Ankara isminde bir kadın karakter eklemeyi düşündüklerini belirterek şu yanıtı verdi:

“Beyrut isminde bir karakter tasarlıyorduk, bir de Ankara isminde bir kadın karakter fikri oluşmaya başlamıştı. Ankara rolü için bazı oyuncularla görüştük ama yapım aşamasında vazgeçtiğimiz karakterlerden biri oldu.”

La Casa De Papel’de ekibin her üyesi, üyelerine Lizbon, Marsilya, Palermo, Bogota isimleri verildi. Dram ve aşk odaklı hikayesi nedeniyle La Casa De Papel, ülkemizde yurt dışında gördüğü ilgiden daha fazlasını görüyor. Dizinin Türkiye’deki hayranlarına bir hediye olarak dördüncü sezonda ekibe eklenecek yeni karakterlerden birisine Türk şehir ismi verilebilir.



http://episodedergi.com/ Yorum Yaz
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smart1978 2 sa. en beğenilen
$am koysunlar Surileri cagristirir... Suriyelileri artik Turkiye de dunyada 3. buyuk Suriyeli sehri Istanbul olmustur da . Suri ler unutulmamali ... Hak ettiler ama ....
$am koysunlar Surileri cagristirir... Suriyelileri artik Turkiye de dunyada 3. buyuk Suriyeli sehri Istanbul olmustur da . Suri ler unutulmamali ... Hak ettiler...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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DH Misafiri 2 sa.
koymadıkları iyi olmuş. Keza ülkemizde gereksiz haber kanalları, "Türkleri hırsız olarak gösterdiler" diye haber yaparlardı. Onları takip eden kitlede kin ve nefretlerini kusarlardı.
koymadıkları iyi olmuş. Keza ülkemizde gereksiz haber kanalları, "Türkleri hırsız olarak gösterdiler" diye haber yaparlardı. Onları takip eden kitlede kin ve ne...
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ymhaslaman 9 dk.
Ankara ve Erdal Beşikçioğlu... İşte o zaman izlenirdi.
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KaleyDeskop 1 sa.
Ankara olmaz ankaralee koyacaksın..
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smart1978 45 dk. KaleyDeskop
Konstantinopolis olsa olur muydu
?
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DH Misafiri 2 sa.
koymadıkları iyi olmuş. Keza ülkemizde gereksiz haber kanalları, "Türkleri hırsız olarak gösterdiler" diye haber yaparlardı. Onları takip eden kitlede kin ve nefretlerini kusarlardı.
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olağan_şüpheli 2 sa.
Ankara kesin at hırsızına benzerdi
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DH Misafiri 2 sa.
Eminim düşünmüşsünüzdür
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KendiÇapındaGitarcı 2 sa.
Nesrin Cavadzade kadar overrated bir insan görmedim
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Moving On 2 sa.
Şimdi bu haberden yola çıkıp ırkçılık mevzularına falan girerler :D
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smart1978 2 sa. en beğenilen
$am koysunlar Surileri cagristirir... Suriyelileri artik Turkiye de dunyada 3. buyuk Suriyeli sehri Istanbul olmustur da . Suri ler unutulmamali ... Hak ettiler ama ....
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cngiz 2 sa. smart1978
Suri mi? Hocam ne sayıklıyorsun?
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