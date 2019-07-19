La Casa De Papel senaristi açıkladı: "Ankara isminde karakter eklemeyi düşündük"

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La Casa De Papel 3’ün yapımcılığını ve senaristliğini üstlenen Alex Pina, Episode dergisine röportaj verdi. Pina, dizinin üçüncü sezonu ile ilgili önemli bir itirafta bulundu. Diziye Ankara isminde karakter eklenmesine karar verilmiş fakat daha sonra bu fikirden vazgeçilmiş.

Dizinin üçüncü sezonundan önce Türk basınında çıkan bazı haberlerde, İstanbul isminde bir karakterin diziye ekleneceği ve bu ismin Nesrin Cavadzade olduğu ifade ediliyordu. Üçüncü sezona diziye dahil olan karakterlerden dört tanesine şehir isimleri verildi. Bu isimler arasında İstanbul yer almıyor.

İstanbul isminin diziye ekleneceği söylentileri üzerine sorulan soruyu yanıtlayan Alex Pina, İstanbul yerine Ankara isminde bir kadın karakter eklemeyi düşündüklerini belirterek şu yanıtı verdi:

“Beyrut isminde bir karakter tasarlıyorduk, bir de Ankara isminde bir kadın karakter fikri oluşmaya başlamıştı. Ankara rolü için bazı oyuncularla görüştük ama yapım aşamasında vazgeçtiğimiz karakterlerden biri oldu.”

La Casa De Papel’de ekibin her üyesi, üyelerine Lizbon, Marsilya, Palermo, Bogota isimleri verildi. Dram ve aşk odaklı hikayesi nedeniyle La Casa De Papel, ülkemizde yurt dışında gördüğü ilgiden daha fazlasını görüyor. Dizinin Türkiye’deki hayranlarına bir hediye olarak dördüncü sezonda ekibe eklenecek yeni karakterlerden birisine Türk şehir ismi verilebilir.

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