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Lamborghini 1465 otomobilini geri çağırdı

Lamborghini, yakıt tankındaki ve emisyon sistemindeki sorundan ötürü yanma riskine sahip olan 1465 otomobili geri çağırdı. Çağrılan modeller arasında Aventador ve Veneno bulunuyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Emre Karakullukçu
Yazar
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Lamborghini 1465 otomobilini geri çağırdı
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Lamborghini, 2012 ve 2017 senesi arasında üretilen 1453 Aventador modelini ve sadece 12 adet üretilen Venono modellerinin tümünü geri çağırdı. Otomobil üreticisi, yangın riskinden ötürü fiyatları milyonlarca doları bulan otomobillerini geri çağırdığını duyurdu.

Lamborghini yetkilileri tarafından detaylı olarak açıklanan bu sorun, karbon kanistere yakıt tankından yakıt girebilme ihtimalinden kaynaklanıyor. Emisyon sistemine dahil olan karbon kanister, buharlaşan yakıtın toplanmasını ve motora gönderilmesini sağlıyor. Araç hareket etmediği sırada gaza basmak gibi eylemler, buharlaşan yakıtı egzoz sistemine oldukça yaklaştırıyor. Bu da otomobilde yangın çıkması riskini ortaya çıkarıyor.

Yangın riski, otomobillerin egzoz sistemlerinin değiştirilmesiyle birlikte artıyor. Birçok Lamborghini sahibinin egzoz sistemini değiştirdiği ve otomobillerinin sesini yükseltmek için gaza bastığı düşünülürse, yangın riski en çok onları tehlikeye sokuyor.

Lamborghini, yanma riski taşıyan tüm araçların sahiplerini gönderdiği e-posta ile uyardı. Geri götürülen araçların emisyon sistemi yenilenecek ve yakıtın taşmaması için yeni bir valf takılacak.


https://www.cnet.com/roadshow/news/lamborghini-recalls-1453-aventador-veneno-models-for-fire-risk/#ftag=CAD590a51e Yorum Yaz
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stivjabs 2 yıl en beğenilen
Sanırım ürettikleri tüm arabaları çağırdılar
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sadrag 2 yıl
Tofaş'ın yerinde olsam bende eski araçları çağırırdım. Karizması var böyle şeylerin.. Sonrada "çay içmeye çağırdık" diyip geri gonderirsin.. ooh, mis..
Tofaş'ın yerinde olsam bende eski araçları çağırırdım. Karizması var böyle şeylerin.. Sonrada "çay içmeye çağırdık" diyip geri gonderirsin.. ooh, mis..
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Delikli Nane 2 yıl
off yeni wallpaperler gelmiş
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xmen121 2 yıl
Veneno bir harika ya
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pcwolf28 2 yıl
Lamboyu severim de internette adamlar hep rölantide gaza yüklenirken araçlarını yakıyor, yananlardan geriye kalanları mı çağırdınız mübarek?
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VETERINARY 2 yıl
Sanırım demek istedikleri bu

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V4LKyR 2 yıl
Kasko varsa sorun yok.
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talharo123 2 yıl
Zaa iyiki ben de almamisim lambo eki eki nasil esprik
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sdc55 2 yıl
elit tabakanın aracı lamb.
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DH Misafiri 2 yıl
zaten arkadaslar lambonun aventadoru bi ara egsozdan gelen alevden dolayı yanmıstı bence o yanmanın nedeni acıklanmıs oldu.. bu kadar pahalı ve degerli markanın bence böyle hataları yapmaması lazım bu kadar para alıyolar cunku yanı sonucta yanma riski diyoruz ve bu risk insan hayatına mal olabilir o zaman firmanın işte başı derde girer ama en azından çağırmaları müşterilerine verdikleri önemi bi nebze olsada göstermis.
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DH Misafiri 2 yıl
İyi ki almamışım ya
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TheCaliph_ 2 yıl
Daha dün aldık bugün geri götürüyoruz . Daha kurcalayamadık bile be kardeşim ayıp ama

Pardon model araçları kapsamıyormuş
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eAkman 2 yıl
Yanan araçlar ne olacak acaba. Aynı durumda Ferrari 3 maymunu oynayıp araç sahiplerini mağdur etmişti.
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