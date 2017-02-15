Lamborghini 1465 otomobilini geri çağırdı

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Lamborghini, 2012 ve 2017 senesi arasında üretilen 1453 Aventador modelini ve sadece 12 adet üretilen Venono modellerinin tümünü geri çağırdı. Otomobil üreticisi, yangın riskinden ötürü fiyatları milyonlarca doları bulan otomobillerini geri çağırdığını duyurdu.

Lamborghini yetkilileri tarafından detaylı olarak açıklanan bu sorun, karbon kanistere yakıt tankından yakıt girebilme ihtimalinden kaynaklanıyor. Emisyon sistemine dahil olan karbon kanister, buharlaşan yakıtın toplanmasını ve motora gönderilmesini sağlıyor. Araç hareket etmediği sırada gaza basmak gibi eylemler, buharlaşan yakıtı egzoz sistemine oldukça yaklaştırıyor. Bu da otomobilde yangın çıkması riskini ortaya çıkarıyor.

Yangın riski, otomobillerin egzoz sistemlerinin değiştirilmesiyle birlikte artıyor. Birçok Lamborghini sahibinin egzoz sistemini değiştirdiği ve otomobillerinin sesini yükseltmek için gaza bastığı düşünülürse, yangın riski en çok onları tehlikeye sokuyor.

Lamborghini, yanma riski taşıyan tüm araçların sahiplerini gönderdiği e-posta ile uyardı. Geri götürülen araçların emisyon sistemi yenilenecek ve yakıtın taşmaması için yeni bir valf takılacak.

https://www.cnet.com/roadshow/news/lamborghini-recalls-1453-aventador-veneno-models-for-fire-risk/#ftag=CAD590a51e