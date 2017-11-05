Lamborghini pazartesi günü MIT'de yeni bir konsept tanıtacak

Geçtiğimiz yıllarda Lamborghini ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) otomotivde en yeni ve en büyük teknolojileri geliştirmek için bir araya gelmişti. Geçtiğimiz yıl İtalyan otomobil üreticisinin CEO'su Stefano Domenicali süspansiyon bileşenlerinden pistonlara kadar her şeyde kullanılan bir dizi dövülmüş kompozit materyal tanıtımı yapmıştı.

Lamborghini geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir teaser görsel ile 6 Kasım günü EmTech MIT Conference'de sergileyeceği yeni bir konsept aracını duyurdu. Görselde pek fazla detay bulunmasa da, aracın 2 kapılı bir coupe olduğu tahmin edilirken, marka "geleceğin spor aracı" olarak tanımlamış.

Yayınlanan tek görselde 3 parçalı LED gündüz aydınlatmalar dikkat çekerken, aracın farları ise dikdörtgen biçiminde. Tanıtılacak otomobilin ne şekilde "geleceğin spor aracı" olacağı şu an için bilinmese de, modelde yeni hibrit bir güç ünitesinin olacağı tahmin ediliyor. Pazartesi günü üstündeki örtülerin kaldırılacağı modelin bizlere neler sunacağını bekleyip birlikte göreceğiz.