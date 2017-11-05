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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lamborghini pazartesi günü MIT'de yeni bir konsept tanıtacak

Bir süredir Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ile ortak çalışmalar yürüten Lamborghini, 6 Kasım'da düzenlenecek olan EmTech MIT Conference'da yeni bir konsept araç tanıtacak.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Geçtiğimiz yıllarda Lamborghini ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) otomotivde en yeni ve en büyük teknolojileri geliştirmek için bir araya gelmişti. Geçtiğimiz yıl İtalyan otomobil üreticisinin CEO'su Stefano Domenicali süspansiyon bileşenlerinden pistonlara kadar her şeyde kullanılan bir dizi dövülmüş kompozit materyal tanıtımı yapmıştı.
Lamborghini geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir teaser görsel ile 6 Kasım günü EmTech MIT Conference'de sergileyeceği yeni bir konsept aracını duyurdu. Görselde pek fazla detay bulunmasa da, aracın 2 kapılı bir coupe olduğu tahmin edilirken, marka "geleceğin spor aracı" olarak tanımlamış.
Yayınlanan tek görselde 3 parçalı LED gündüz aydınlatmalar dikkat çekerken, aracın farları ise dikdörtgen biçiminde. Tanıtılacak otomobilin ne şekilde "geleceğin spor aracı" olacağı şu an için bilinmese de, modelde yeni hibrit bir güç ünitesinin olacağı tahmin ediliyor. Pazartesi günü üstündeki örtülerin kaldırılacağı modelin bizlere neler sunacağını bekleyip birlikte göreceğiz.

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x2yk 1 yıl en beğenilen
Şunun bakışına bak yaa teknolojinin ve geleceğin son noktasıdır bu canavar..
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Ha bu arada bu üç parçalı led olayı şimdi diğer firmalara da ilham olur, iki parçalı led olayını kullanan firmalar var idi örnek Volvo XC 90 idi şimdi bu üçe çıkar aracın önü yakında tamamen led olacak bu gidişle..
Şunun bakışına bak yaa teknolojinin ve geleceğin son noktasıdır bu canavar..Düzenleme =Ha bu arada bu üç parçalı led olayı şimdi diğer firmalara da ilh...
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kadirirdem 1 yıl
Süper duruyor şimdiden :)
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arifomer 1 yıl
Gece görsem korkarım bu nasıl bir bakış
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beniqerme 1 yıl
Alamayacagım arabalar güzel gelmiyor bana
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x2yk 1 yıl en beğenilen
Şunun bakışına bak yaa teknolojinin ve geleceğin son noktasıdır bu canavar..
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Ha bu arada bu üç parçalı led olayı şimdi diğer firmalara da ilham olur, iki parçalı led olayını kullanan firmalar var idi örnek Volvo XC 90 idi şimdi bu üçe çıkar aracın önü yakında tamamen led olacak bu gidişle..
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Kerim5100 1 yıl
Yine bir limited süper pahalı Lamborghini. Veneno ve Centenario nun izinden gidiyor :D
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