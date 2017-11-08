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Lamborghini'den süper kapasitörlü elektrikli supersport araç konsepti

Lamborghini ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü geliştirilen elektrikli supersport otomobil resmiyete kovuştu. Terzo Millennio isimli araçta enerji depolaması olarak süper kapasitörler kullanılıyor.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde size haberini yaptığımız Lamborghini'nin yeni konsept otomobili resmiyete kavuştu. İtalyan üretici elektrikliğe geçiş konusunda tereddütler yaşasa da ana şirketi Volkswagen'in bütün markalarının elektrikliye geçiş konusundaki kararlılığı onu da etkilemişe benziyor.
Terzo Millennio ismi verilen konsept araç yakın gelecekte seri üretime geçemeyecek olsa da içeriğinde bazı ilginç detaylar barındırıyor. İtalyan spor otomobil üreticisi tarafından üretilen araç Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde yer alan kimya bölümündeki Prof. Mircea Dinca önderliğindeki Dinca Araştırma Laboratuarı ile makina mühendisliği bölümündeki Prof. Anastasios John Hart önderliğindeki Mekanik Sentez Grubu işbirliğinde geliştirilmiş.
MIT ve kendileri arasındaki işbirliğinin geçtiğimiz yıl kurulduğunu belirten Lamborghini CEO'su Stefano Domenicali, bu işbirliğinin geleceğin spor otomobillerinde önemli bir sayfa olacağına inandığını söylüyor. Tasarım olarak oldukça fütüristik duran otomobil, Lamborghini'nin karakteristik çizgilerini de barındırıyor.
Teknoloji tarafında ise 4 adet elektrik motoruna sahip olan otomobilin her bir motoru ayrı olarak tekerlere entegre edilmiş. Bu 4 elektrik motorunu besleyen enerji depolama sistemine gelince, otomobilde geleneksel li-ion piller yerine süper kapasitörler kullanılmış. Bataryalara benzeyen süper kapasitörlerin en ayırt ediciği özelliği olarak saniyeler içinde şarj edilip deşarj olmasını söyleyebiliriz. Dezavantajlarını belirtmemiz gerekir ise, çoğunun düşük enerji yoğunluğuna sahip olması ve elektrikli bir araba gibi uzun mesafe yolculuklarında önemli enerji kapasitesi gerektiren bir ürün için yeterli enerjiyi depolayamamasını söyleyebiliriz.
Daha öncesinde Fisker da dahil olmak üzere birkaç firma daha elektrikli araçlarda süper kapasitör kullanma konusunu denemiş olsalar da hepsi bu fikirden vazgeçip, li-ion bataryalara geri dönüş yapmış durumda. Lamborghini ve MIT mühendislerinin bu konuda başarılı olup olamayacaklarını bizlere zaman gösterecek.

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Roxio 1 yıl
Yapay ses yaparlar umarım. Lamborghiniyi sessiz düşünemiyorum
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Yilsev 1 yıl
Süperkapasitörlerin en önemli avantaji çok yüksek akım ile şarj ve deşarj olabilmesi. Li-Ion bataryalar gibi yüksek akım görünce ısınmıyorlar, dezavantajları ise kapasiteleri çok düşük.
Bazı makalelerde okumuştum; Li-Ion ve Superkapasitörleri birlikte kullanıyorlar, yüksek akımlarda şarj ve deşarjı (elektrikli araçlarda ani hızlanmalar ve ani rejeneratif frenlemeler) süperkapasitörler üzerinden yapıyor, böylece hem Li-Ion bataryalar ısınmıyor ve ömrü çok daha uzun oluyor hem yangın riski çok azalıyor, hem de çok daha agresif güç değerlerine çıkılabiliyor.
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redferrari 1 yıl
şerefsizler benim fikrimdi,,
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aycibin 1 yıl
spor moda alınca vites geçişlerinde egzoz patlamaları duymak,koltuğun arkasından gelen v12 homurtusu olmadıktan sonra spor araba mı denir ona.bizzat gallardo kullandım.rölanti sesi bile orkestra gibi geliyor.hala sadece atmosferik motor kullanıyorlar
vag audi r8'de bunu yaparsa kimse bişey demez ama lamborghini'nin felsefesi başka
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V4LKyR 1 yıl
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde yer alan kimya bölümündeki Prof. Mircea Dinca önderliğindeki Dinca Araştırma Laboratuarı'ndaki makina mühendisliği bölümündeki Prof. Anastasios John Hart önderliğindeki Mekanik Sentez Grubu işbirliğinde geliştirilmiş.
Etkileyici olmuş.
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kadirirdem 1 yıl
Batarya Menzili önemli.
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darkaura 1 yıl
Degisim zilleri caliyor. Bakalim yeni donemin apple i samsungu hangi araba markalari olacak, nokia si ericssonu kimler olacak
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L.o.T.u.S 1 yıl
lambo da elektrikliye geçtiğine göre bu iş bitti hacı
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Duellist 1 yıl
Lamborghini = V12 demekti. VAG buna da el atmış anlaşılan. Hadi Porsche'yi bozmaya çalıştınız, bari Lambo dursaydı...
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Krone 1 yıl
Eğer yeterli enerjiyi bir şekilde depolayabilirlerse li-ionlar çöp olur. Çok hızlı şarj olması büyük avantaj.
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1BilimAdamı 1 yıl Krone
Krone
Eğer yeterli enerjiyi bir şekilde depolayabilirlerse li-ionlar çöp olur. Çok hızlı şarj olması büyük avantaj.

İşte o dediğin yeterli enerjiyi depolayamıyolar.Bu yüzden tesla süper kapasitör yerine li-ion pile yöneldi.
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