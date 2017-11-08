Lamborghini'den süper kapasitörlü elektrikli supersport araç konsepti

Geçtiğimiz günlerde size haberini yaptığımız Lamborghini'nin yeni konsept otomobili resmiyete kavuştu. İtalyan üretici elektrikliğe geçiş konusunda tereddütler yaşasa da ana şirketi Volkswagen'in bütün markalarının elektrikliye geçiş konusundaki kararlılığı onu da etkilemişe benziyor.

Terzo Millennio ismi verilen konsept araç yakın gelecekte seri üretime geçemeyecek olsa da içeriğinde bazı ilginç detaylar barındırıyor. İtalyan spor otomobil üreticisi tarafından üretilen araç Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde yer alan kimya bölümündeki Prof. Mircea Dinca önderliğindeki Dinca Araştırma Laboratuarı ile makina mühendisliği bölümündeki Prof. Anastasios John Hart önderliğindeki Mekanik Sentez Grubu işbirliğinde geliştirilmiş.

MIT ve kendileri arasındaki işbirliğinin geçtiğimiz yıl kurulduğunu belirten Lamborghini CEO'su Stefano Domenicali, bu işbirliğinin geleceğin spor otomobillerinde önemli bir sayfa olacağına inandığını söylüyor. Tasarım olarak oldukça fütüristik duran otomobil, Lamborghini'nin karakteristik çizgilerini de barındırıyor.

Teknoloji tarafında ise 4 adet elektrik motoruna sahip olan otomobilin her bir motoru ayrı olarak tekerlere entegre edilmiş. Bu 4 elektrik motorunu besleyen enerji depolama sistemine gelince, otomobilde geleneksel li-ion piller yerine süper kapasitörler kullanılmış. Bataryalara benzeyen süper kapasitörlerin en ayırt ediciği özelliği olarak saniyeler içinde şarj edilip deşarj olmasını söyleyebiliriz. Dezavantajlarını belirtmemiz gerekir ise, çoğunun düşük enerji yoğunluğuna sahip olması ve elektrikli bir araba gibi uzun mesafe yolculuklarında önemli enerji kapasitesi gerektiren bir ürün için yeterli enerjiyi depolayamamasını söyleyebiliriz.

Daha öncesinde Fisker da dahil olmak üzere birkaç firma daha elektrikli araçlarda süper kapasitör kullanma konusunu denemiş olsalar da hepsi bu fikirden vazgeçip, li-ion bataryalara geri dönüş yapmış durumda. Lamborghini ve MIT mühendislerinin bu konuda başarılı olup olamayacaklarını bizlere zaman gösterecek.