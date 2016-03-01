Lamborghini'nin 770 beygirlik yeni süper otomobili: Centenario

İtalyan spor otomobil markası Lamborghini, firma kurucusu Ferruccio Lamborghini'nin doğum tarihinin 100. yılını şereflendirmek adına yeni bir süper otomobil üretti. Cenevre Otomobil Fuarında bugün lanse edilen yeni Centeranio adını taşıyor.

Lamborghini'nin bu zamana kadarki en agresif tasarımlarından birini oluşturan otomobil, firmanın bir başka modeli olan Aventador'u temel alıyor. Karbon fiber ve kompozit malzemelerin ağırlıkla kullandıldığı araç 1520kg ağırlığa ve 4924mm uzunluğa sahip.

Lamborghini'nin tipik V12 motorunun bulunduğu ortadan motorlu araç 8600d/d'da 770 beygir güce sahip ve bu özelliği ile şu ana kadar üretilmiş en güçlü Lamborghini konumunda. Yol tutuşu için dört çeker sisteminin kullanıldığı Centenario 0-100km/sa hızlanmasını 2.8sn'de tamamlıyorken 0-300km/sa hızlanmasını 23.5sn'de tamamlıyor ve 350km/sa üzeri son sürata sahip. Hızlanmada olduğu kadar karbon seramik frenleri sayesinde durma konusunda da çok iyi sonuçlar veren süper otomobil 100-0km/sa frenajını 30m'de 300-0km/sa frenajını ise 290m'de yapabiliyor.

20 coupe ve 20 roadster versiyon olarak toplamda 40 adet üretilecek olan Lamborghini Centenario için istenen fiyat ise vergiler dahil edilmeden €1.75 milyon gibi oldukça yüksek bir değerde. Firmadan yapılan açıklamaya göre ise yeni süper otomobilin üretilmesi planlanan bütün modelleri çoktan satılmış durumda.

http://www.carmagazine.co.uk/car-news/motor-shows-events/geneva/2016/new-lamborghini-centenario-unveiled-at-the-2016-geneva-motor-show/