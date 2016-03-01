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Lamborghini'nin 770 beygirlik yeni süper otomobili: Centenario

Lamborghini Cenevre Otomobil Fuarında yeni hız canavarı süper spor modeli Centanario'yu tanıttı. 12 silindirli 770 beygirlik motoru ve agresif tasarımıyla dikkat çeken aracın detayları haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,6b
1
59
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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İtalyan spor otomobil markası Lamborghini, firma kurucusu Ferruccio Lamborghini'nin doğum tarihinin 100. yılını şereflendirmek adına yeni bir süper otomobil üretti. Cenevre Otomobil Fuarında bugün lanse edilen yeni Centeranio adını taşıyor.
Lamborghini'nin bu zamana kadarki en agresif tasarımlarından birini oluşturan otomobil, firmanın bir başka modeli olan Aventador'u temel alıyor. Karbon fiber ve kompozit malzemelerin ağırlıkla kullandıldığı araç 1520kg ağırlığa ve 4924mm uzunluğa sahip.
Lamborghini'nin tipik V12 motorunun bulunduğu ortadan motorlu araç 8600d/d'da 770 beygir güce sahip ve bu özelliği ile şu ana kadar üretilmiş en güçlü Lamborghini konumunda. Yol tutuşu için dört çeker sisteminin kullanıldığı Centenario 0-100km/sa hızlanmasını 2.8sn'de tamamlıyorken 0-300km/sa hızlanmasını 23.5sn'de tamamlıyor ve 350km/sa üzeri son sürata sahip. Hızlanmada olduğu kadar karbon seramik frenleri sayesinde durma konusunda da çok iyi sonuçlar veren süper otomobil 100-0km/sa frenajını 30m'de 300-0km/sa frenajını ise 290m'de yapabiliyor.
20 coupe ve 20 roadster versiyon olarak toplamda 40 adet üretilecek olan Lamborghini Centenario için istenen fiyat ise vergiler dahil edilmeden €1.75 milyon gibi oldukça yüksek bir değerde. Firmadan yapılan açıklamaya göre ise yeni süper otomobilin üretilmesi planlanan bütün modelleri çoktan satılmış durumda.

http://www.carmagazine.co.uk/car-news/motor-shows-events/geneva/2016/new-lamborghini-centenario-unveiled-at-the-2016-geneva-motor-show/ Yorum Yaz
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1ses1 3 yıl en beğenilen
Oyuncu farelerine benzemiş.
3 Yanıt Yanıtla +33
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bellair 3 yıl
Koy batman'e oynasın :)
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sekizkozalak 3 yıl
Bi passat dğl
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1 Avatar
MegaWolt38 3 yıl
Bunun oyuncağını bile sürmeye kıyamam ben :)
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Atılgan oo 3 yıl
ilk defa bir lamborghini modelini begendim.
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Arranger. 3 yıl
Güzel araç.
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ÖKÜNMÜŞ 3 yıl
Centenario ? Centeranio ? Hangisi
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angarabebesi0606 3 yıl
125lik tsi manuel trendline beyaz 69.500 fiyat kırmazlarsa cam tavan ekletip alın
1.6tdi dsg ne kadar belli oldumu ?
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GLaDiaTR01 3 yıl
İmkan Olsa alınır:)
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TheDenier 3 yıl
Araba bu, mühendislik ve tasarım bu işte.Pahalı mı pahalı evet ama kesinlikle hak ediyor.Bugatti'de kullanılan titanyum civataların tanesi 100 $ ve sadece gövde arkasıyla önü birleştirmek için bunlardan 40 adet kullanılıyor.Bunlar bu araçların neden pahalı olduğu konusun ufak bir fikir veriyor.

Traktör üretiminden buralara kadar gelmek gerçekten bu adamlar "araba" yapıyor dedirttiriyor.
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sadri.abi 3 yıl
LPG takılıyor mu buna ?
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muconexplus 3 yıl
biraz daha para versen bugatti alınır
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BOLDVIPER 3 yıl
ulan ne zaman söyle haberler bunuda geçtim bmw 7 serisi olur bi merco s serisi olur çıkınca beni ilgilendiricek ne zaman hm bu yeni çıkmış deyip alıcı gözüyle bakabliceğim ahhhhhhhh ah hayat
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BlackGhost12 3 yıl
Yalnız araç süperrr...
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hfguler 3 yıl
Doğuş Otomotiv 6 yıl sıra veriyormuş doğru mu... Şaka bi yana fazlasıyla agresif olmuş..
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xweser 3 yıl
Bunlar fiyatlamayı birtürlü öğrenemeyecek.

1,75 milyon nedir?

Yaz 1,749. Bak nasıl müşteri geliyor diyeceğim ama satmış bile adamlar hepsini. Demek ki alan kişiler bizim gibi bakmıyor olaya.
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hoksi 3 yıl
Kızmayın da beğenmedim
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lamborghini, cenevre motor fuarı ve
7 etiket daha geneva motor show centenario lamborghini centenario v12 Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Caner Köksel "Rust in Peace"
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