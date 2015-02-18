Lenovo 16MP kameralı ve metal kasalı bir akıllı telefon hazırlıyor





Akıllı telefon pazarında son dönemdeki önemli hamleleriyle üçüncülüğe kadar yükselen Lenovo, bu yıl için de önemli hamleler hazırlıyor. Vibe Z Pro 3 iddialarından sonra şimdi de Vibe Shot görselleri internete sızdırıldı.

Dış tasarım itibariyle bir dijital kamera görüntüsü veren Vibe Shot, 16MP çözünürlüğünde üç yönlü LED flaş ve optik görüntü dengeleme sistemi ile desteklenen bir arka kameraya sahip. Kameranın yanında cihazın metal gövde alaşımı da can alıcı diğer bir noktası olmaya aday durumda.

Cihazın donanım tarafında ise 64-bitlik 8 Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 615 yongaseti, 3GB RAM, 32GB artırılabilir hafıza, Android 5.0 işletim sistemi şeklinde özellikler yer alıyor. Modelde muhtemelen kamera için özel bir deklanşör butonu da yer alacak. Lenovo'nun bu cihazı ne zaman piyasaya süreceği bilinmiyor ancak MWC 2015 fuarında karşımıza çıkabileceği tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/The-Lenovo-Vibe-Shot-is-16MP-triple-tone-flash-camera-posing-as-a-full-metal-smartphone_id66157