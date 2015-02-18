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Lenovo 16MP kameralı ve metal kasalı bir akıllı telefon hazırlıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,1b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo 16MP kameralı ve metal kasalı bir akıllı telefon hazırlıyor

Akıllı telefon pazarında son dönemdeki önemli hamleleriyle üçüncülüğe kadar yükselen Lenovo, bu yıl için de önemli hamleler hazırlıyor. Vibe Z Pro 3 iddialarından sonra şimdi de Vibe Shot görselleri internete sızdırıldı.

Dış tasarım itibariyle bir dijital kamera görüntüsü veren Vibe Shot, 16MP çözünürlüğünde üç yönlü LED flaş ve optik görüntü dengeleme sistemi ile desteklenen bir arka kameraya sahip. Kameranın yanında cihazın metal gövde alaşımı da can alıcı diğer bir noktası olmaya aday durumda.

Cihazın donanım tarafında ise 64-bitlik 8 Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 615 yongaseti, 3GB RAM, 32GB artırılabilir hafıza, Android 5.0 işletim sistemi şeklinde özellikler yer alıyor. Modelde muhtemelen kamera için özel bir deklanşör butonu da yer alacak. Lenovo'nun bu cihazı ne zaman piyasaya süreceği bilinmiyor ancak MWC 2015 fuarında karşımıza çıkabileceği tahmin ediliyor. 


http://www.phonearena.com/news/The-Lenovo-Vibe-Shot-is-16MP-triple-tone-flash-camera-posing-as-a-full-metal-smartphone_id66157 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Gerçekten aşırı şık bir cihaz olmuş, özelliklerde tatmin edici duruyor; merakla bekliyoruz
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aycibin 4 yıl
lenovo tr'de bulunmuyor.bu da bulunmaz.o yüzden heyecan yapacak bir haber değil.resimlere bakın yeter
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musa_unsal2005 4 yıl
snapdragon 615 li cihazın fiyatı 1300 TL yi geçmez gibime geliyor bu özelliklerle 720p ve güzel bir bartayayla çok güzel iş çıkarır.
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corwen 4 yıl
Meizu ve Xiaomi gibi markalar gelse artık diğer firmaların 2500 satması zorlasacak pazarın gelişmesi iyidir.
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DH Misafiri 4 yıl
snapdragon 615 li cihazın fiyatı 1300 TL yi geçmez gibime geliyor bu özelliklerle 720p ve güzel bir bartayayla çok güzel iş çıkarır.
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Feedbask 4 yıl
Olucak gibi
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MaDMaxiBo 4 yıl
fiyatı beklenenin iki katı, bilemedin en az bir buçuk katı olur. aç gözlü tr dist sayesinde satılmaz bu ülkede.
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harunkaraca 4 yıl
Fiyati 1000 ila 1200 civarinda olursa manyak gider.
Fiyat politikasina dikkat ederse s3 un zamninda 50 milyon rekorunu elinden alir.
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ø 4 yıl
Şu telefonu 2 k trendine sokma sakın lenovo.
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zdniz 4 yıl
şekline aşık olmamak elde digil özellikleride süper bu tutar gibi ama önce fiyat önemli 1200 geçmemeli.
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Master_Evil 4 yıl
çok klas duruyor, umarım en kısa zamanda ülkemize gelir
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Güzel duruyor. Fiyatı nasıl olur acaba
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Fenomenon 4 yıl
Tasarım muazzam duruyor. 5" olursa süper olur. Ayrıca 1000 olması imkansız 3gb ram var. Şuan bazı amiraller bile 2gb ram'li.
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Umutcan 4 yıl
Diğer modellerindeki gibi 4000mAh bataryayı da koyarsa olmuş diyebiliriz.
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Lazeran 4 yıl
1099a gelsin yine yok satar
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