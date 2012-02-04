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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo 2012'de en büyük PC üreticisi olmayı hedefliyor

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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IBM'in PC üretim bölümünü satın almasıyla dünyanın en büyük ikinci PC üreticisi konumuna yükselen Lenovo, lider HP'nin elinden tahtını almayı planlıyor.

Lenovo CEO'su Yang Yuan-qing şirketinin 2012 hedefini dünyanın en büyük PC üreticisi olarak belirledi.

Lenovo bu hedef doğrultusunda önemli adımlar atmaya başladı. Lenovo hali hazırda Çin'de lider PC üreticisi. Deniz ötesi pazarlama için de büyük bir transfer yaptı. Acer'ın CEO'su Gianfranco Lanci, görevinden ayrıldı ve Nisan 2012'den itibaren Lenovo'nun Avrupa, Afrika ve Orta Doğu pazarlama bölümünün başına getirilecek.

2011 4. çeyrekte de Lenovo önemli başarılar elde etti. IDC istatistiklerine göre Lenovo 13.01 milyon PC satarak global PC satışının yüzde 14.04'üne ulaştı. Bir önceki yıl aynı dönemde 10 milyon PC satmıştı. HP ise 15.12 milyon adet PC satarak yüzde 16.13 pazar payı elde etti. Aradaki fark da oldukça erimiş oldu.

Kuzey Amerika bölgesi için de Lenovo büyüme planları yapıyor. Bölgede 4000 outlet açan Lenovo 2012 yılı için pazar payını yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarmayı bekliyor.

Global olarak PC üreticileri Ocak ayında PC sevkiyatında yüzde 10-15 düşüş yaşarken Lenovo yüzde 5-8 arasında artış beklentisi içinde.

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-Skylake- 6 yıl
Demek ki hp hak ediyo 1. Olmayı :)
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E_Aydin35 7 yıl
Şimdi bilindiğiz gibi Lenovo Çin markası Çinde bildiğimiz gibi dünyanın en büyük ülkesi ve her açıdan zengin bir yer buda orada blunan markaların büyük olmasını tabiki etkiliyor ve adamlar bunu hedeflemişlerse birinci olmayı korkarımki yaparlar tabi hp kafa tutmazsa Hp'de bilindiği üzere ilk firmalardan ve çok köklü bir firma bakalım ne olucak..:)
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met@lrock 7 yıl
lenovo tek geçerim arkaşlar
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xLmNt13 7 yıl
:) oyun oynayacak olan gidip markka pc alıyorsa aklını seveyim :)
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Drakoid 7 yıl
Onemli olan teknik ozellikler degil pazarlamadir. Lenovo da bunun kanitlarindan. Nasil satacaklarini biliyorlar. Ama yine de 1.'ligi hp nasil hak eder.
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Rainbow6 7 yıl
Diger markalarda yillardir hp yi geceklerini solerler hemen ikinci siraya yerlesince sona fis diye sonerler, hala gecen olmadi ... acerde costuydu bi ara simdi yine 4. Siraya geriledi noldu bu acere anlamadim gitti .. bu arada cok satmak demek kalitede birinci olmak demek degil ama lenovo bi cok markadan kaliteli fiyat avantajida olunca liderlige oynuyo tabi , son zamanlarda millet iyice ogrendi lenovonun ibm den geldigini daha onceleri nebu lenovo falan deniyordu ... alt modellerindeki laptoplarin ekranlarini biraz daha kaliteli kullansa basarisi daha da artar bence
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KANUNI61 7 yıl
israil samsun problemine yazıyım dedim yazamadım donanım haberide sanırım korkuttu israilliler kapamışlar koyuya poke yazmayı
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ynal 7 yıl
Çok satmak markanın kalitesini ve donanım özelliklerinin iyi olduğunu göstermiyor.
Orta segment donanımı pazarlama tekniği ile harmanlar ise en çok PC satan marka Lenovo olabilir.
Ancak bu sadece bir hedef ya da reklam olurmu beraberce göreceğiz...
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ALTINBAŞAK 7 yıl
ben bi lenovo kullanicisi olarak lenovonun birinci siraya yukselmesini isterim.ayrica yukarda arkadaslarin belirttigi gibi allaha sukur bilincsiz bi musteri degilim.alrken ekran kartinin 1 gb olmasinin yaninda bit ine vs ozelliklerine, ramin 3 gb olmasinin yaninda hizina ve markasina da bakarak aldim.eger alacaginiz laptop isteklerinizi karsiliyorsa daha iyi bir laptopa neden daha fazla para vereyim ???
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musti545 7 yıl
Sallıyolar alienware oldukça sizin 1 numara olmanız zor...
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Cengaver53 7 yıl musti545
musti545

Sallıyolar alienware oldukça sizin 1 numara olmanız zor...

satış olarak bir numara diyor özellik olarak değil metni iyi okuyun alien ware bu fiyatlarda oldukça fazla bir adet satmaz.lüks arabayla orta sınıf araba gibi birşey.kaldıki alienware dell'in modeli dell birinci olursa satışta oda olur.lenovo özellikle 2011 yılında orta segment bilgisayarda z570,y570 gibi modelleriyle n55sf,msi gibi rakipleri çıkmadan baya satış adedi yakaladı,normal kullanım bilgisayarlarda da thinkpad gibi serileriyle baya atılım yaptı bu bir gerçek.2011 yükselişini 2012 dede uygun fiyatlı pc'ler çıkarırsa 1.lik hiçde uzak değil mesela y570 fhd ekran yapılıp kartı birazdaha güçlendirilirse ki yeni nesil kartlarda gt635m gibi kartlar kullanılır en düşük iyi bir atılım yapar.sadece türkiye'ye bakmamak lazım bunun yanında da servis kalitesini artırırsa 1.lik hiçde uzak değil.
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