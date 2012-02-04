Lenovo 2012'de en büyük PC üreticisi olmayı hedefliyor

IBM'in PC üretim bölümünü satın almasıyla dünyanın en büyük ikinci PC üreticisi konumuna yükselen Lenovo, lider HP'nin elinden tahtını almayı planlıyor.





Lenovo CEO'su Yang Yuan-qing şirketinin 2012 hedefini dünyanın en büyük PC üreticisi olarak belirledi.





Lenovo bu hedef doğrultusunda önemli adımlar atmaya başladı. Lenovo hali hazırda Çin'de lider PC üreticisi. Deniz ötesi pazarlama için de büyük bir transfer yaptı. Acer'ın CEO'su Gianfranco Lanci, görevinden ayrıldı ve Nisan 2012'den itibaren Lenovo'nun Avrupa, Afrika ve Orta Doğu pazarlama bölümünün başına getirilecek.





2011 4. çeyrekte de Lenovo önemli başarılar elde etti. IDC istatistiklerine göre Lenovo 13.01 milyon PC satarak global PC satışının yüzde 14.04'üne ulaştı. Bir önceki yıl aynı dönemde 10 milyon PC satmıştı. HP ise 15.12 milyon adet PC satarak yüzde 16.13 pazar payı elde etti. Aradaki fark da oldukça erimiş oldu.





Kuzey Amerika bölgesi için de Lenovo büyüme planları yapıyor. Bölgede 4000 outlet açan Lenovo 2012 yılı için pazar payını yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarmayı bekliyor.





Global olarak PC üreticileri Ocak ayında PC sevkiyatında yüzde 10-15 düşüş yaşarken Lenovo yüzde 5-8 arasında artış beklentisi içinde.