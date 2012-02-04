Lenovo 2012'de en büyük PC üreticisi olmayı hedefliyor

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IBM'in PC üretim bölümünü satın almasıyla dünyanın en büyük ikinci PC üreticisi konumuna yükselen Lenovo, lider HP'nin elinden tahtını almayı planlıyor.
Lenovo CEO'su Yang Yuan-qing şirketinin 2012 hedefini dünyanın en büyük PC üreticisi olarak belirledi.
Lenovo bu hedef doğrultusunda önemli adımlar atmaya başladı. Lenovo hali hazırda Çin'de lider PC üreticisi. Deniz ötesi pazarlama için de büyük bir transfer yaptı. Acer'ın CEO'su Gianfranco Lanci, görevinden ayrıldı ve Nisan 2012'den itibaren Lenovo'nun Avrupa, Afrika ve Orta Doğu pazarlama bölümünün başına getirilecek.
2011 4. çeyrekte de Lenovo önemli başarılar elde etti. IDC istatistiklerine göre Lenovo 13.01 milyon PC satarak global PC satışının yüzde 14.04'üne ulaştı. Bir önceki yıl aynı dönemde 10 milyon PC satmıştı. HP ise 15.12 milyon adet PC satarak yüzde 16.13 pazar payı elde etti. Aradaki fark da oldukça erimiş oldu.
Kuzey Amerika bölgesi için de Lenovo büyüme planları yapıyor. Bölgede 4000 outlet açan Lenovo 2012 yılı için pazar payını yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarmayı bekliyor.
Global olarak PC üreticileri Ocak ayında PC sevkiyatında yüzde 10-15 düşüş yaşarken Lenovo yüzde 5-8 arasında artış beklentisi içinde.
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Orta segment donanımı pazarlama tekniği ile harmanlar ise en çok PC satan marka Lenovo olabilir.
Ancak bu sadece bir hedef ya da reklam olurmu beraberce göreceğiz...
satış olarak bir numara diyor özellik olarak değil metni iyi okuyun alien ware bu fiyatlarda oldukça fazla bir adet satmaz.lüks arabayla orta sınıf araba gibi birşey.kaldıki alienware dell'in modeli dell birinci olursa satışta oda olur.lenovo özellikle 2011 yılında orta segment bilgisayarda z570,y570 gibi modelleriyle n55sf,msi gibi rakipleri çıkmadan baya satış adedi yakaladı,normal kullanım bilgisayarlarda da thinkpad gibi serileriyle baya atılım yaptı bu bir gerçek.2011 yükselişini 2012 dede uygun fiyatlı pc'ler çıkarırsa 1.lik hiçde uzak değil mesela y570 fhd ekran yapılıp kartı birazdaha güçlendirilirse ki yeni nesil kartlarda gt635m gibi kartlar kullanılır en düşük iyi bir atılım yapar.sadece türkiye'ye bakmamak lazım bunun yanında da servis kalitesini artırırsa 1.lik hiçde uzak değil.