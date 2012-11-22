Lenovo, 2013'te Samsung'u geride bırakarak Çin pazarının en çok satan akıllı telefon üreticisi olabilir





Intel Atom, Exynos çipsetlerden 5 inç ekranlı ve 3,500 mAh pilin güç verdiği modellere kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Lenovo, faaliyetlerinin büyük çoğunluğunu yürüttüğü ülkesi Çin'de önümüzdeki yıl akıllı telefon pazarının en çok satan üreticisi konumuna yükselebilir. Dünyanın en büyük mobil pazarı olan Çin hakkında 2013 ve sonraki yıllarla ilgili bilişim tahminlerini açıklayan Gartner, halihazırda Samsung'un lider olduğu ülkede birinciliğin yakında el değiştireceğini öne sürdü.

PC sektöründe bu yıl HP'yi geride bırakarak liderliğe oturan Lenovo, çeşitli donanım özellikleri, firmanın geliştirdiği kullanıcı arayüzüyle özelleştirilmiş Android işletim sistemi ve uygun fiyat etiketileriyle dikkat çeken akıllı telefonlar üretiyor. Orta ve giriş seviyeden piyasaya sürülen cihazlar, uzak doğu ülkesinde büyük ilgi gördü ve Lenovo'nun dünya markalarıyla rekabet edebilen en büyük yerel üretici haline gelmesini sağladı. 2011 üçüncü çeyreğinde yalnızca %1.7'lik bir pazar payına sahip olan Hong Kong merkezli firma, 2012 üçüncü çeyreğinde pazar payını %14.8'e çıkararak %6.9'luk Apple'ı geride bırakıp %16.7 paylı Samsung'un ardından ikinci sıraya tırmanmıştı.

Çin'in en hızlı büyüyen mobil üreticisi konumundaki Lenovo'nun ivmesi muhtemelen Güney Koreli Samsung'u tahtından edecek. Satış hususunda yaşanan başarıları üst düzey modellerin izlemesi ve belki de uzak doğulu firmanın mobil operasyonlarını dünya geneline yayması mümkün görünüyor. Halihazırda bazı telefonlarını Çin dışında satmakta olan Lenovo, PC piyasasından edindiği marka değeriyle akıllı telefon sektöründe de güçlü bir dünya markası haline gelebilir. Google'ın açık kaynak kodlu Android platformunu kullanan üreticinin ilerleyen dönemlerde gerçekleştireceği yatırımlarıyla daha geniş kitlelere hitap etmeye başlayacağı tahmin ediliyor.

http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=2244517