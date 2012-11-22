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Lenovo, 2013'te Samsung'u geride bırakarak Çin pazarının en çok satan akıllı telefon üreticisi olabilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Intel Atom, Exynos çipsetlerden 5 inç ekranlı ve 3,500 mAh pilin güç verdiği modellere kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Lenovo, faaliyetlerinin büyük çoğunluğunu yürüttüğü ülkesi Çin'de önümüzdeki yıl akıllı telefon pazarının en çok satan üreticisi konumuna yükselebilir. Dünyanın en büyük mobil pazarı olan Çin hakkında 2013 ve sonraki yıllarla ilgili bilişim tahminlerini açıklayan Gartner, halihazırda Samsung'un lider olduğu ülkede birinciliğin yakında el değiştireceğini öne sürdü. 
PC sektöründe bu yıl HP'yi geride bırakarak liderliğe oturan Lenovo, çeşitli donanım özellikleri, firmanın geliştirdiği kullanıcı arayüzüyle özelleştirilmiş Android işletim sistemi ve uygun fiyat etiketileriyle dikkat çeken akıllı telefonlar üretiyor. Orta ve giriş seviyeden piyasaya sürülen cihazlar, uzak doğu ülkesinde büyük ilgi gördü ve Lenovo'nun dünya markalarıyla rekabet edebilen en büyük yerel üretici haline gelmesini sağladı. 2011 üçüncü çeyreğinde yalnızca %1.7'lik bir pazar payına sahip olan Hong Kong merkezli firma, 2012 üçüncü çeyreğinde pazar payını %14.8'e çıkararak %6.9'luk Apple'ı geride bırakıp %16.7 paylı Samsung'un ardından ikinci sıraya tırmanmıştı. 
Çin'in en hızlı büyüyen mobil üreticisi konumundaki Lenovo'nun ivmesi muhtemelen Güney Koreli Samsung'u tahtından edecek. Satış hususunda yaşanan başarıları üst düzey modellerin izlemesi ve belki de uzak doğulu firmanın mobil operasyonlarını dünya geneline yayması mümkün görünüyor. Halihazırda bazı telefonlarını Çin dışında satmakta olan Lenovo, PC piyasasından edindiği marka değeriyle akıllı telefon sektöründe de güçlü bir dünya markası haline gelebilir. Google'ın açık kaynak kodlu Android platformunu kullanan üreticinin ilerleyen dönemlerde gerçekleştireceği yatırımlarıyla daha geniş kitlelere hitap etmeye başlayacağı tahmin ediliyor.

http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=2244517 Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
MERHABALAR KAMERADA ACIK ARA SONY EKRANDA SAMSUNG İŞLETİM SİSTEMİNDE ANDROID ESTETİKDE APPLE IPHONE MAT EKRANDA LG GÜZEL TASARIMDA HUAWEI& HTC ŞUAN DÜNYADA ACIKARA LİDER SAMSUNG!... ARDINDAN APPLE.. SONY XPERIA DAHA SONRA HTC HUAWEI NOKIA LG MOTOROLA RAZR... GELİR...!BU YEDİ DEVLERİN ARDINDAN GELENLER...ZTE OPPO FIND SHARP LENOVO REKABET HER ZAMAN GÜZEL OLMUŞTUR... SAYGILARLA KRALL 3 613 LEE
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OnTopOfTheWORLD 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

MERHABALAR KAMERADA ACIK ARA SONY EKRANDA SAMSUNG İŞLETİM SİSTEMİNDE ANDROID ESTETİKDE APPLE IPHONE MAT EKRANDA LG GÜZEL TASARIMDA HUAWEI& HTC ŞUAN DÜNYADA ACIKARA LİDER SAMSUNG!... ARDINDAN APPLE.. SONY XPERIA DAHA SONRA HTC HUAWEI NOKIA LG MOTOROLA RAZR... GELİR...!BU YEDİ DEVLERİN ARDINDAN GELENLER...ZTE OPPO FIND SHARP LENOVO REKABET HER ZAMAN GÜZEL OLMUŞTUR... SAYGILARLA KRALL 3 613 LEE

Hiç bir b22 anlamadım.
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LİVERPOOLYWNA 7 yıl
hep.oyle diyoruzda bize yarayan bir sey yok
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sonerdursun1 7 yıl
rekabet iyidir nekadar rekabet bize okadar yarar :)
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Krone 7 yıl
Yav he he
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LKLC 7 yıl
Sadece Çin de samsungu geçse yeter zaten.
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Bilal Akgündüz 7 yıl
emrecanya
global bir politika izlemedikten,pazarlama faaliyetleri neredeyse yokken + olarak Çin dışına Dünyaya yeni yeni telefonlarını tanıtırken nedense bi imkansızmış havası veriyor..İsterse 4000mAH,Android 4.2 vs vs ile gelsin.Samsung tahtı sağlamlaştırdı bi kere..not:Xperia kullanıcısıyım.

Yalnız Çin pazarından bahsediliyor, dünya genelinde Samsung'un açık ara liderliği sürüyor.
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Saint BigJon 7 yıl
global bir politika izlemedikten,pazarlama faaliyetleri neredeyse yokken + olarak Çin dışına Dünya'ya yeni yeni telefonlarını tanıtırken nedense bi imkansızmış havası veriyor..İsterse 4000mAH,Android 4.2 vs vs ile gelsin.Samsung tahtı sağlamlaştırdı bi kere..
not:Xperia kullanıcısıyım.
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yumyjikk 7 yıl
Yürü Lenovo Tam gaz devam et hatta Türkiyeye Ugrada bizde nasiplenelim :)
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