"Lenovo, Ağustos ayından bu yana satın almak için HTC ile görüşüyor"





Eylül sonunda sona eren yılın 3. çeyreği itibariyle hem zarar açıklayan hem de en düşük pazar değerine gerileyen HTC, buna rağmen satışın sözkonusu olmadığını ve yönetici kadrosunu değiştirmeyeceklerini açıklamıştı.





Ancak Tayvan'dan gelen dedikodular Ağustos ayında Lenovo ve HTC yöneticilerinin Taipei'de masaya oturdukları yönünde. Lenovo IBM'in bilgisayar bölümünü satın aldıktan sonra hızlı bir yükselişe girmiş ve PC pazarında liderliği ele geçirmişti.





Firmanın aynı şekilde HTC'yi bünyesine alarak global anlamda akıllı telefon pazarında hızlı bir büyüme hedeflediği sanılıyor. Anlaşma kapsamında ise HTC markasının devam edeceği ancak cihazların Lenovo tarafından üretileceği dile getiriliyor.





Lenovo ve HTC'nin halen görüşmelere devam ettiği bildiriliyor. Ancak kısa süre içerisinde bir kararın çıkması mümkün görünmüyor. Eğer görüşmeler olumlu sonuçlanırsa kararın gelecek yılın ilk yarısında açıklanabileceği belirtiliyor.





Lenovo Çin'de ikinci büyük akıllı telefon üreticisi iken global çapta sesini fazla duyuramıyor ve operatör anlaşmaları yapamıyor. HTC'nin satın alınması bu iki konuda Lenovo'ya güç kazandıracak. Şimdilik firmalardan herhangi bir resmi açıklama yok.

http://www.phonearena.com/news/Lenovo-looking-to-acquire-HTC-talks-have-been-going-on-since-August_id48116