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"Lenovo, Ağustos ayından bu yana satın almak için HTC ile görüşüyor"

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Eylül sonunda sona eren yılın 3. çeyreği itibariyle hem zarar açıklayan hem de en düşük pazar değerine gerileyen HTC, buna rağmen satışın sözkonusu olmadığını ve yönetici kadrosunu değiştirmeyeceklerini açıklamıştı.

Ancak Tayvan'dan gelen dedikodular Ağustos ayında Lenovo ve HTC yöneticilerinin Taipei'de masaya oturdukları yönünde. Lenovo IBM'in bilgisayar bölümünü satın aldıktan sonra hızlı bir yükselişe girmiş ve PC pazarında liderliği ele geçirmişti. 

Firmanın aynı şekilde HTC'yi bünyesine alarak global anlamda akıllı telefon pazarında hızlı bir büyüme hedeflediği sanılıyor. Anlaşma kapsamında ise HTC markasının devam edeceği ancak cihazların Lenovo tarafından üretileceği dile getiriliyor. 

Lenovo ve HTC'nin halen görüşmelere devam ettiği bildiriliyor. Ancak kısa süre içerisinde bir kararın çıkması mümkün görünmüyor. Eğer görüşmeler olumlu sonuçlanırsa kararın gelecek yılın ilk yarısında açıklanabileceği belirtiliyor.

Lenovo Çin'de ikinci büyük akıllı telefon üreticisi iken global çapta sesini fazla duyuramıyor ve operatör anlaşmaları yapamıyor. HTC'nin satın alınması bu iki konuda Lenovo'ya güç kazandıracak. Şimdilik firmalardan herhangi bir resmi açıklama yok. 

http://www.phonearena.com/news/Lenovo-looking-to-acquire-HTC-talks-have-been-going-on-since-August_id48116 Yorum Yaz
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koyunsavar 5 yıl en beğenilen
ekrem i kucumsemeyin oda samsung a karsi koymak icin butun gucuyle ugrasiyor
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Chucky Pancamo 5 yıl
Lenovo'yu ben küçük bir firma sanıyordum, kendim de Lenovo kullanıyor olmama rağmen, yine burada okuduğum bir habere göre 1 senede 30 milyar dolar kar etmişler adamlar, o günden beri Lenovo hayranıyım. 30 senede 1 trilyon dolar yapıyor yani düz mantıkla.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
aslında iyi olur lenovo cinde f/p cihazları belki satıyor belki bizede uğrar
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onr5 5 yıl
Lenovo Y500 laptop ve HTC One telefon kullanan birisi olarak bu haber gerçekleşirse 2 firma içinde çok iyi olur diye düşünüyorum.
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gfbekir 5 yıl
"Lenovo, Ağustos ayından bu yana satın almak için HTC ile görüşüyor." Ciddi bir şekilde bu cümlede belirtili nesne eksikliği var.
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Lithium87 5 yıl
F/p dizüstü markası lenovo ile mobilde kalite ve yenilikten zarar etmesine karşılık taviz vermeyen htc'nin evliliği en az 3 çocuk müjdeliyor
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lj94 5 yıl
eğer alırsa uygun fiyatlı ve sağlam telefonlar görebiliriz. lenovo çok iyi bi firma. htc yi toparlar.
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SerdarS. 5 yıl
Lenovo s820 aldım bugün elime geçti, hakikaten çok klas cihazlar yapıyorlar, kendi arayüzleri ve güncelleme desteğide var, lenovo türkiyede iş yapar her türlü cihazları ve tasarımları değişik ve güzel
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General. 5 yıl
Alsa ne olacak hiç bişey değişmez sonuçta iki firmada para kazanma derdinde
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blltlgn 5 yıl
Güzel olur. En azından HTC yaptığı hataları telafi etme fırsatı bulur. HTC'ye geri dönmek için bahane arıyorum zaten :)
One'da S800 kullanılsa kesinlikle alıcam :)
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HTC Specialist 5 yıl
Satın alma asla olmayacak. HTC ve Lenovo arasında parça tedariğinde ve üretimde sorun yaşamamak için bir ortaklık olabilir en fazla.
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depeche35 5 yıl
Lenovo Samsung'u yer bitirir. Demişti birisi dersiniz ! !
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