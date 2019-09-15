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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo Carme akıllı saat duyuruldu

Lenovo, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği telefon duyurularının ardından bugün ise yeni akıllı saatini tanıttı. Carme isimli saat, 1.3 inç renkli ekran, kalp atış sensörü gibi temel özelliklere sahip.
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Lenovo Carme akıllı saat duyuruldu
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Son zamanlarda ülkemizde kendisini göremesek de Lenovo’nun mobil bölümü çalışmalarına devam ediyor. Hatta geçtiğimiz hafta A6 Note ve K10 Note isimli akıllı telefonlar duyuruldu. Bugün ise firmanın yeni akıllı saati tanıtıldı.

Lenovo Carme özellikleri

Lenovo Carme, temel akıllı saat fonksiyonlarını uygun fiyatla sunmak amacıyla geliştirilmiş bir giyilebilir aksesuar. 1.3 inç boyutundaki ekranı 2.5D camla kaplı. Kalp atış, pedometre gibi sensörlerinden gelen verileri, renkli ekranında rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ayrıca uyku takibi, hava durumunu görme, alarm, kronometre, telefonunuzun yerini bulma gibi ek özelliklerin de yer aldığını belirtelim.

Dikdörtgen şeklindeki tasarıma sahip akıllı saat, IP68 sertifikası ile su ve toza karşı dayanıklılık sunuyor. Hem Android hem de iOS cihazlarınızla kullanabileceğiniz Lenovo Carme, Bluetooth 4.2 standardı ile bağlantı sağlıyor. 200 mAh kapasitesindeki bataryanın ise yedi gün boyunca kullanıma imkan tanıyacağı belirtildi.

Ayrıca Bkz. "LG G Pad 5 10.1'in teknik özelliklerinden bir kısmı ve render görüntüsü ortaya çıktı"

Lenovo Carme, siyah ve yeşil olmak üzere iki farklı renkte sunuluyor. Fiyatı ise 50 dolar olarak açıklandı. Satışlarına bugün itibariyle Hindistan’da başlanıyor.



https://www.gsmarena.com/lenovo_carme_specs_price-news-39191.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
the_dedektif 1 sa.
Türkiye fiyatı 599 Tl aha buraya yazıyorum
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smart1978 4 sa.
50 TL uygun fiyatmis .
1 Yanıt Yanıtla
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