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Lenovo LePhone K860, dört çekirdekli Exynos çipset, 5 inç ekran ve Android 4.0 ICS sürümüyle internete sızdı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,4b
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18
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S III ve Meizu MX 4-core'un ardından Exynos 4 Quad serisine mensup ARM Cortex-A9 işlemci ve ARM Mali-400 GPU'lu 4412 çipsetin güç vereceği üçüncü cihaz, Lenovo'dan gelebilir. Henüz kesin bir açıklama yapılmamış olsa da Blog of Mobile sitesi, LePhone K860 modelinin bazı görüntülerini ve teknik detaylarını internete sızdırmayı başardı.
5 inç büyüklüğünde HD (1280 x 720 piksel) çözünürlüklü ekran, 1.4GHz hızında dört çekirdekli Exynos 4412 çipset, 400MHz hızında dört çekirdekli ARM Mali-400 grafik yongası, 1GB RAM, 4GB ROM, Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi, 8MP LED flaşlı arka kamera ve 2MP görüntülü görüşme kamerasına sahip olan K860, 185 gram ağırlığında ve 143.6 x 74.5 x 9.6 mm ölçülerinde tasarlanmış. 5.3 inçlik Galaxy Note'tan biraz daha küçük olduğu söylenebilir.
Bu yıl 18 milyon akıllı telefon satmayı hedefleyen Lenovo, farkını ortaya koyabilmek adına Samsung ile anlaşarak piyasanın en yüksek performanslı çiplerinden Exynos 4412'ye yer verdiği bir cihaz geliştirmiş. Üretici, dünyanın en büyük mobil pazarına yönelik olacağı tahmin edilen bu yeni ürününü Ağustos'ta satışa sunacak. Çin'in dışında Avrupa, Amerika ve diğer Asya ülkelerine gelip gelmeyeceği ya da fiyatının hangi düzeyde olacağıyla ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
Super AMOLED ekran satışına geçtiğimiz yıl başlayan Güney Koreli Samsung, şimdi de Exynos serisi çipsetlerini Çin başta olmak üzere farklı üreticilerin çözümleriyle birlikte piyasaya sunuyor. Qualcomm ve NVIDIA kadar yaygın kullanım alanı oluşturup oluşturamayacağını şirketin gelecekte atacağı adımlar gösterecek. 

http://www.unwiredview.com/2012/06/28/lenovo-lephone-k860-comes-with-quad-core-samsung-exynos-processor-android-4-0-ics/ Yorum Yaz
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chief53 7 yıl en beğenilen
BİM A.Ş gururla sunar
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DH Misafiri 6 yıl
Bu telefonu alsak imei nasıl atarız?
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nurettinaz 7 yıl
IBM e zamaninda hayrandim lenovo pc kismini aldi lenovoya hayran kaldim adamlar resmen bozulmamak icin direten aletler yapiyorlar tamam kalas goruntusu igrenc ama ben bir erkek olarak dis gorunusu guzel olmus olmamis ilgilenmiyorum bu nedenle iphone bile kizsi buldugumdan tercih etmedim ama bu urun eger cidden cikarsa kesinlikle edinmek istedigim bir urun
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s430x 7 yıl
adamlar bişeyler üretmeye yapmaya çalışıyorlar biz ise sadece bok atıyoruz her nedense bu türk milletinin innaılmaz saçma bir huyu bari biz yapamıyorsak susmayı bilmemiz lazım.Malesef dünya üstünde hiç bir şekilde kendi ürünümüz olmadığı gibi neyse bu millete kafa yormak zaten anlamsız
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OverClocK1ng 7 yıl
soul calibur
iyi hoşta 185 gram nedir yahu?

Galaxy Note da 178 gram. Ne bekliyordun ki? 5 inç olup 120 gram olmasını mı?
Dün akşam sattığım 5 inç Dell Streak 5 220 Gramdı...
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DH Misafiri 7 yıl
le phone'u beğenmeyenler üzerine dolaptan soğuk bi le-cola içsinler
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pijama61 7 yıl
yine bim şakaları başlamış, başlık silinebilir.
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chatlaxs 7 yıl
le phone ?
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0tyldrm0 7 yıl
Bim isim hakkı nedeniyle dava açar bu telefona
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aykut.. 7 yıl
arka kapak iğrenç yahu ama tam net resimlerini görmeden net konuşmamakta lazım
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ketrp 7 yıl
tasarımı hiç güzel değil
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s430x 7 yıl
walla aklıma geldi le cola le phone bu ucuza satılsada RTE ve çetesi buna kol gibi vergi koyarlar aslanlar gibi borca girer 4 yıl borç batağına saplanıp ödersin yaşasın kazıkçı türk devleti
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selahattın ısık 7 yıl s430x
s430x

walla aklıma geldi le cola le phone bu ucuza satılsada RTE ve çetesi buna kol gibi vergi koyarlar aslanlar gibi borca girer 4 yıl borç batağına saplanıp ödersin yaşasın kazıkçı türk devleti

kazıkcı turk devletımı...
sen ıstedıgını yazmakta ozgursun..
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xxxx1 7 yıl
böylesi bir donanım ve ölçüler karşısında tabletler; tüm inandırıcılığını ve tercih şansını kaybediyor...
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chief53 7 yıl en beğenilen
BİM A.Ş gururla sunar
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