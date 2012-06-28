Lenovo LePhone K860, dört çekirdekli Exynos çipset, 5 inç ekran ve Android 4.0 ICS sürümüyle internete sızdı

Samsung Galaxy S III ve Meizu MX 4-core'un ardından Exynos 4 Quad serisine mensup ARM Cortex-A9 işlemci ve ARM Mali-400 GPU'lu 4412 çipsetin güç vereceği üçüncü cihaz, Lenovo'dan gelebilir. Henüz kesin bir açıklama yapılmamış olsa da Blog of Mobile sitesi, LePhone K860 modelinin bazı görüntülerini ve teknik detaylarını internete sızdırmayı başardı.

5 inç büyüklüğünde HD (1280 x 720 piksel) çözünürlüklü ekran, 1.4GHz hızında dört çekirdekli Exynos 4412 çipset, 400MHz hızında dört çekirdekli ARM Mali-400 grafik yongası, 1GB RAM, 4GB ROM, Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi, 8MP LED flaşlı arka kamera ve 2MP görüntülü görüşme kamerasına sahip olan K860, 185 gram ağırlığında ve 143.6 x 74.5 x 9.6 mm ölçülerinde tasarlanmış. 5.3 inçlik Galaxy Note'tan biraz daha küçük olduğu söylenebilir.

Bu yıl 18 milyon akıllı telefon satmayı hedefleyen Lenovo, farkını ortaya koyabilmek adına Samsung ile anlaşarak piyasanın en yüksek performanslı çiplerinden Exynos 4412'ye yer verdiği bir cihaz geliştirmiş. Üretici, dünyanın en büyük mobil pazarına yönelik olacağı tahmin edilen bu yeni ürününü Ağustos'ta satışa sunacak. Çin'in dışında Avrupa, Amerika ve diğer Asya ülkelerine gelip gelmeyeceği ya da fiyatının hangi düzeyde olacağıyla ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Super AMOLED ekran satışına geçtiğimiz yıl başlayan Güney Koreli Samsung, şimdi de Exynos serisi çipsetlerini Çin başta olmak üzere farklı üreticilerin çözümleriyle birlikte piyasaya sunuyor. Qualcomm ve NVIDIA kadar yaygın kullanım alanı oluşturup oluşturamayacağını şirketin gelecekte atacağı adımlar gösterecek.

http://www.unwiredview.com/2012/06/28/lenovo-lephone-k860-comes-with-quad-core-samsung-exynos-processor-android-4-0-ics/